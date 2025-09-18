„The Summer I Turned Pretty“: Kommt jetzt das große Finale im Kino?

Am 17. September 2025 erschien Episode 11 der dritten Staffel von The Summer I Turned Pretty – das große Finale der Serie. Belly (Lola Tung) steht vor der alles entscheidenden Wahl zwischen Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) – und sie entscheidet sich schließlich für ein Happy End mit Conrad.

Die letzten Szenen spielen in Paris: Dort wird Belly klar, dass Conrad derjenige ist, den sie wirklich will. Ein Flashforward zeigt, wie sie nach ihrem Auslandsjahr gemeinsam mit ihm ins Sommerhaus in Cousins zurückkehrt.

Auch die Nebenfiguren bekommen ihre Momente: Jeremiah entdeckt seine Leidenschaft fürs Kochen, Steven (Sean Kaufmann) und Taylor (Rain Spencer) zieht es für einen Tapetenwechsel nach San Francisco und Denise (Isabella Briggs) schlägt beruflich einen anderen Weg ein.

Fortsetzung zur Serie: "The Summer I Turned Pretty" als Film

Direkt im Anschluss an das Finale wurde bestätigt, dass die Geschichte weitergeht – allerdings nicht mit einer vierten Staffel, sondern in Spielfilmlänge. Jenny Han, die Autorin der Romanvorlage und Showrunnerin, wird dafür das Drehbuch schreiben und die Regie übernehmen.

Sie erklärte, dass es noch einen wichtigen Meilenstein in Bellys Reise gebe. Ausschließlich ein Film könne diesem wohl gerecht werden. Gleichzeitig zeigte sie sich dankbar, dass Amazon Prime Video ihre Vision weiterhin unterstütze und es möglich mache, dieses letzte Kapitel mit den Fans zu teilen.

Ein genaues Startdatum stehe bisher nicht fest. Klar ist jedoch, dass "The Summer I Turned Pretty" in Spielfilmlänge die Geschichte von Belly würdig abrunden soll.

So reagieren die Fans auf das Staffelfinale und die Filmankündigung Viele Fans freuten sich über Bellys Entscheidung und das Happy End mit Conrad. Gleichzeitig sorgte das Ende allerdings für Diskussionen: In den beliebten Büchern gipfelt die Handlung in einer Hochzeit zwischen den beiden – eine Szene, die in der Serie fehlte. Es wird vermutet, dass genau dieses Ereignis im geplanten Film eine zentrale Rolle spielen könnte.