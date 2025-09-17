Home News Streaming-News

„She Said Maybe“: Neue Netflix-RomCom mit Caro Daur startet

Liebes-Wirrwarr

Deutsch-türkische RomCom "She Said Maybe" startet auf Netflix

17.09.2025, 13.29 Uhr
von Paula Oferath
Die neue Netflix-Komödie "She Said Maybe" erzählt von einer turbulenten Liebesgeschichte zwischen Hamburg und Istanbul. Influencerin Caro Daur und ein hochkarätiger Cast versprechen sommerliche Gefühle und viel Humor.
She Said Maybe
Can (Sinan Güleç) will seiner großen Liebe Mavi (Beritan Balcı) einen Heiratsantrag machen. Wird es ihm gelingen?  Fotoquelle: Netflix
She said maybe
Obwohl der Netflix-Film im Herbst startet, sort er für absolute Frühlingsgefühle.   Fotoquelle: Netflix
She Said Maybe
In der Netflix-Komödie "She Said Maybe" gerät das Leben von Mavi (Beritan Balc, links) plötzlich völlig aus den Fugen. Zum Glück steht ihr ihre beste Freundin Nora (Caroline Daur) dabei zur Seite.  Fotoquelle: Netflix
She Said Maybe
Caro Daur verkörpert Nora, Mavis beste Freundin aus Hamburg. Die Rolle ist der Influencerin wie auf den Leib geschnitten.   Fotoquelle: Netflix
She Said Maybe
Der rettende Helfer: Der charismatische Kent (Serkan Çayoğlu) steht Mavi zur Seite, die plötzlich in die Rolle einer bedeutenden Erbin in der Türkei gerät.  Fotoquelle: Netflix
She said maybe
Yadigar (Meral Perin) entpuppt sich als Mavis (Beritan Balcı) Großmutter. Sie ist eine der einflussreichsten Frauen in der Türkei.   Fotoquelle: Netflix
She Said Maybe
Als ans Licht kommt, dass Mavi aus einer einflussreichen türkischen Familie stammt, entfaltet sich ihr Familienstammbaum weiter. Doch nicht alle sind davon begeistert...  Fotoquelle: Netflix
She Said Maybe
In Istanbul wird die Beziehung von Can (Sinan Güleç) und seiner Mavi (Beritan Balcı) auf eine harte Probe gestellt.   Fotoquelle: Netflix
She said maybe
Mavi (Beritan Balcı, links) und ihre beste Freundin Nora (Caro Daur, rechts) lernen Mavis neue Familie lieben. Doch ist wirklich alles so perfekt, wie es scheint?  Fotoquelle: Netflix

Die deutsch-türkische Netflix-Komödie "She Said Maybe", erzählt die turbulente Liebesgeschichte einer chaotischen Reise von Hamburg nach Istanbul. Mit von der Partie ist unter anderem Influencerin Caro Daur.

Die Liebesgeschichte von Can und Mavi: Gelingt die Verlobung?

Er hat wacklige Knie auf der Zipline. Doch nicht aus Angst vor dem Sprung: Can (Sinan Güleç) will seiner großen Liebe Mavi (Beritan Balcı) einen Heiratsantrag machen. Auch sie hängt an der Seilrutsche. Doch ehe Can die magischen Worte über die Lippen bringt, stürzt sie ...

So beginnt die turbulente Liebeskomödie "She Said Maybe", die ab Freitag, 19. September, bei Netflix zu streamen ist. Die deutsch-türkische Produktion erzählt von Mavi, einer jungen Frau, die scheinbar aus dem Nichts vom unscheinbaren Mädchen aus Hamburg zur schillernden Erbin einer der mächtigsten Familien der Türkei wird.

Doch spulen wir zurück zum Anfang. Der erste Heiratsantrag ist gescheitert. Can will sich damit nicht abfinden. Er liebt Mavi und möchte sie für immer an seiner Seite. Bei einem romantischen Abendessen soll der nächste Versuch gelingen. Statt eines ersehnten "Ja" bringen ihn jedoch viel zu scharfe Çiğ Köfte um den Verstand. Auch der zweite Anlauf scheitert.



Das Geheimnis um den prachtvollen Palast in Istanbul

Doch er gibt nicht auf. Seit zehn Jahren sind die beiden ein Paar, das glücklich in Deutschland lebt. Nun soll eine Reise in die Türkei, zurück zu ihren Wurzeln, den perfekten Moment für den langersehnten Antrag bringen. Can hat alles sorgfältig vorbereitet. Dass diese Reise ihre Liebe auf eine harte Probe stellen wird, hätte er jedoch nicht geahnt.

Kaum in Istanbul angekommen, werden die beiden von einem luxuriösen VIP-Service abgeholt. Erst sind sie irritiert, dann lassen sie sich von der unerwarteten Geste mitreißen. Plötzlich stehen sie in einem prachtvollen Palast.

"Willkommen zu Hause", ruft eine Frau. Die Dame entpuppt sich als Mavis Großmutter Yadigar (Meral Perin). Nach und nach offenbart sich, dass Mavis verstorbener Vater der Sohn einer der einflussreichsten Frauen der Türkei war. Mavi, die noch immer keinen Antrag bekommen hat, soll nun in ihre Rolle als Erbin hineinwachsen.

Influencerin Caro Daur komplettiert den Cast

Es ist geradezu wie im Märchen. Allerdings stößt die "vergessene Prinzessin", wie Mavi im Film genannt wird, nicht bei allen aus ihrer neuen Familie auf Zuspruch. Als Can kurzfristig nach Deutschland zurückkehren muss, findet sich Mavi plötzlich allein im Mittelpunkt wieder. Unterstützung erhält sie von dem charmanten Kent (Serkan Çayoğlu), der ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Auch aus Hamburg naht Hilfe: ihre beste Freundin Nora (Influencerin Caroline Daur) wird aus Hamburg eingeflogen. Schritt für Schritt beginnt sich Istanbul für Mavi weniger fremd und immer mehr wie ein Zuhause anzufühlen.

Die Türkei wird in der federleichten Produktion groß und mit tollen Bildern inszeniert: modern, farbenfroh und völlig unbeschwert. Junge Frauen flanieren Hand in Hand durch die Straßen Istanbuls, verlieren sich von einer Boutique in die nächste und spiegeln ein Land wider, das Tradition und Gegenwart miteinander verbindet. Der Film schlägt spielerisch eine Brücke zwischen Deutschland und der Türkei, zwischen wirtschaftlichen Interessen und kulturellem Austausch.

Spektakuläre Kulissen in Istanbul und Kappadokien

Man kann sicher darüber diskutieren, ob das alles dann doch eine Spur zu weichgezeichnet ist. Aber man muss die RomCom "She Said Maybe" ja keineswegs als Kommentar auf die Beziehung beider Länder begreifen, sondern kann sie einfach nur als das genießen, was sie ist: eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, die vor teils spektakulären Kulissen in Istanbul und Kappadokien spielt und mit einem attraktiven Cast aufwartet. Auch Starschauspielerin Katja Riemann ist in einer Nebenrolle zu sehen.

Auch wenn die deutsch-türkische Netflix-Komödie Sommergefühle weckt, startet sie im Herbst. Regie führten Ngo The Chau und Buket Alakuş.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
