Nach Selfie-Shitstorm: Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!

Vor Kurzem postete Carmen Geiss ein gemeinsames Foto mit ihrer Tochter Shania auf Instagram, woraufhin ein regelrechter Shitstorm folgte. Unter dem Foto schrieb sie: „Mother & daughter at work today! Can you guess what we´ve been filming all day? Let´s just say it was exhausting… but also hilarious.“ Auf deutsch übersetzt: „Mutter und Tochter heute bei der Arbeit! Habt ihr eine Ahnung, was wir den ganzen Tag filmen? Sagen wir einfach, dass es anstrengend und komisch zugleich war.“

Sowohl Carmen als auch ihre Tochter Shania sind auf dem Foto perfekt gestylt und lächeln in die Kamera. Darunter sind zahlreiche Kommentare zu finden, die alles andere als positiv sind. Viele davon beziehen sich auf das Aussehen der beiden, das einigen Fans zufolge mittlerweile zu künstlich sei. Ein Kommentar lautet beispielsweise: „Phuu, ihr seht mittlerweile so künstlich aus“ oder „Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo noch der 1000. Filter her.“