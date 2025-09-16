Home News Star-News

Nach Selfie-Shitstorm: Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!

16.09.2025, 14.13 Uhr
von Nicole Jansen
Vor wenigen Tagen postete Carmen Geiss ein gemeinsames Foto mit ihrer Tochter Shania auf ihrem Instagram-Account. Das Bild löste ein Shitstorm aus, den die 60-Jährige so nicht auf sich sitzen lassen möchte…
Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Vor Kurzem postete Carmen Geiss ein gemeinsames Foto mit ihrer Tochter Shania auf Instagram, woraufhin ein regelrechter Shitstorm folgte. Unter dem Foto schrieb sie: „Mother & daughter at work today! Can you guess what we´ve been filming all day? Let´s just say it was exhausting… but also hilarious.“ Auf deutsch übersetzt: „Mutter und Tochter heute bei der Arbeit! Habt ihr eine Ahnung, was wir den ganzen Tag filmen? Sagen wir einfach, dass es anstrengend und komisch zugleich war.“

Sowohl Carmen als auch ihre Tochter Shania sind auf dem Foto perfekt gestylt und lächeln in die Kamera. Darunter sind zahlreiche Kommentare zu finden, die alles andere als positiv sind. Viele davon beziehen sich auf das Aussehen der beiden, das einigen Fans zufolge mittlerweile zu künstlich sei. Ein Kommentar lautet beispielsweise: „Phuu, ihr seht mittlerweile so künstlich aus“ oder „Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo noch der 1000. Filter her.“

Carmen Geiss schießt zurück

Natürlich ließ Carmen Geiss der Shitstorm nicht kalt – und sie schlägt in einem neuen Posting mit folgenden Worten zurück: „Wahnsinn, wie manche es schaffen, 24/7 zu haten und gleichzeitig absolut nichts aus sich zu machen. Multitasking-Legenden!“ Dazu fügt sie eine Reihe von lachenden Smileys hinzu. Auf dem Foto selbst schaut Carmen gelangweilt in die Kamera, was darauf hindeuten könnte, dass ihr die Kommentare schon zum Hals raushängen. Auf diesen Post gab es aber auch tolle Reaktionen ihrer Fans. So schrieb eine Userin beispielsweise: „Liebe Carmen, zu mir sagte mal jemand Neid/Hass bekommst du immer gratis, alles andere musst du dir schwer erarbeiten. Also Kopf hoch, wir bringen weiterhin Liebe und Licht in die Welt.“ 

