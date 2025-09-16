Home News TV-News

"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare": Diese Legenden ziehen ein!

"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"

Reality-Show mit Kultfaktor: Balko zieht ins "Sommerhaus der Stars"

16.09.2025, 06.15 Uhr
von Jasmin Herzog
Das Sommerhaus der Stars feiert Jubiläum mit einer besonderen Staffel. Promis und ihre Partner kämpfen um 50.000 Euro. Krimi-Legende Jochen Horst ist mit dabei, ebenso wie zahlreiche Reality-Größen und Influencer.
Das Sommerhaus der Stars
Zum Jubiläum eine Ikone: Ex-Krimistar Jochen Horst ("Balko") zieht mit seiner Frau Tina Horst ins "Sommerhaus der Stars".   Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Das Sommerhaus der Stars
Bei der Jubiläumsstaffel sind dabei (von oben links) Silva Gonzales, Stefanie Schanzleh, Tommy Pedroni, Paulina Ljubas, Tina Horst, Jochen Horst, Dennis Lodi, Tara Tabitha, Jennifer Degenhart, Marvin Kleinen, Michael, Edda, Hanka Rackwitz, Pierre, Ryan Wörl und Lina.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Das Sommerhaus der Stars
Zum Jubiläum viel Drama? "Das Sommerhaus der Stars" feiert in diesem Spätsommer Zehnjähriges.  Fotoquelle: RTL

Reality-Formate gibt es wie Sand am Meer. Wenige davon überschreiten jedoch die magische Zehnjahres-Grenze – geschweige denn die Grenze zum Kultformat. Anders bei der RTL-Show "Sommerhaus der Stars", die in der aktuellen Staffel die Dekade voll macht und zumindest einigen Beobachtern verdächtig kultig vorkommt. Auch zum Jubiläum ziehen wieder zehn Promis mit ihren mehr oder minder bekannten Partnern ins berüchtigte Haus – und diesmal ist einer dabei, der das Label "Kult" definitv schon lange mit sich trägt: Krimilegende Jochen Horst, besser bekannt als "Balko", beehrt die Sendung mit seiner Frau Tina. Mit dabei sind unter anderem auch Dschungel-Ikone Hanka Rackwitz samt ihrem Lebensgefährten sowie weitere Reality- und Influencer-Promis.

RTL
Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare
Unterhaltung • 16.09.2025 • 20:30 Uhr

"Sozialexperimente finde ich extrem spannend", freut sich der Ex-"Balko"-Darsteller auf seine Premiere. Dabei scheint ihn so mancher vor den drohenden Konflikten und Zoff-Momenten gewarnt zu haben: "Viele Kollegen haben mir abgeraten: 'Mach das bloß nicht!' Aber ich habe gelernt, je mehr Leute mir etwas ausreden wollen, desto eher mache ich es." Mit-Teilnehmerin Hanka Rackwitz nimmt's ebenso mit Humor: "Ich habe irgendwann aufgehört, zu versuchen, mein Leben zu verstehen. Es ist sowieso wie ein David-Lynch-Film."

Wer nimmt 50.000 Euro mit nach Hause?

Mit dabei sind zudem Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidat Ryan Wöhrl (23) und seine Freundin Lina (25). Eine alte "Are You The One"-Bekannte von Ryan ist Influencerin Edda (24), die mit ihrem Freund Michael (27) anreist. Ebenfalls mit von der Partie sind "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh (37), die nach ihrer Teilnahme am Schwesterformat "Prominent Getrennt" wieder zueinandergefunden haben. Im Sommerhaus werden sie nicht nur auf das Reality-Pärchen Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) treffen, sondern auch auf das frischverliebte "Kampf der Realitystars"-Couple Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30). Auch Marvin Kleinen (30) ist in Begleitung seiner Partnerin Jennifer Degenhart (27) dabei. Als Nachrücker angekündigt wurden die beiden "Köln 50667"-Darsteller Pascal Zadow (28) und Louise Matejczyk (36) sowie Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Freund Ersin (37).

Derzeit beliebt:
>>"Guidos Deko Queen – Die Challenge": Das Duell um 10.000 Euro
>>"Das war dann mal weg": Von Dauerwelle bis Arschgeweih - Die Rückkehr der Jugendsünden
>>RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku „Der Feind im Chat“
>>Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich

Eins haben alle antretenden Promi-Paare gemein: Sie wollen am Ende der zehn neuen Folgen den Sieg und damit 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Im Vorjahr konnten sich die Reality-Stars Sam Dylan und Rafi Rachek im Finale durchsetzen. Wie immer gibt es anschließend noch "Das große Wiedersehen" und damit die Gelegenheit, das Geschehen zu rekapitulieren.



Rückblick auf 127 Stunden Reality-TV

Anlässlich der Jubiläumsstaffel rekapituliert auch RTL – und liefert so manche hübsche Statistik: Zehn Jahre "Sommerhaus der Stars" – das bedeutet 81 Folgen Streit, Tränen und Zärtlichkeiten, verteilt auf satte 127 Stunden Bildschirmzeit. Insgesamt wagten sich 82 Paare hinein – 37 davon halten noch zusammen, 43 trennten sich, zwei wurden vom Leben getrennt. Von der jüngsten Bewohnerin (Laura Müller mit zarten 18) bis zum ältesten Bewohner (Bert Wollersheim mit 67) war alles dabei. Die neun Siegerpaare? Zwischen Reality-Ruhm und echter Liebe: Nur drei sind heute noch ein Paar. Ach ja: Der Durchschnitts-Sommerhausbewohner ist 38,1 Jahre alt und hört oft auf den Namen Vanessa oder Michael.

Zum Beginn der Jubiläumsstaffel strahlt RTL zwei neue Folgen jeweils zur Primetime aus (Dienstag und Mittwoch, bei RTL+: Folge 1 am 9. September, Folge 2 am 16. September)

Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare – Di. 16.09. – RTL: 20.30 Uhr

Verwirrung um neue "Stefan Raab Show": Ist die Ankündigung ein Bluff?
Die aktuelle Programmankündigung für Raabs neue Show liest sich wie eine Kampfansage an ProSieben. Die wirkt auf den zweiten Blick aber nicht plausibel.
Nach Ankündigung
Stefan Raab

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
Krebsschicksal und Fernsehpreis: Burkhard Kress rührt Deutschland
Ergreifende Reportage
Burkhard Kress
Basketball-EM 2025: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland?
Sport-Highlight
Dennis Schröder mit einem Basketball
Beatrice Egli: So viel verdient der Schlagerstar wirklich!
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Günther Jauch mit Krücken bei „Wer wird Millionär“
Große Sorgen um TV-Moderator
Günther Jauch
Verwirrung um neue "Stefan Raab Show": Ist die Ankündigung ein Bluff?
Nach Ankündigung
Stefan Raab
Ein neuer Versuch: Stefan Raab bekommt neue RTL-Primetime-Show
Start schon nächste Woche
Stefan Raab
Lilly Becker auf dem Playboy-Cover: Deshalb ließ sie sich ablichten
Selbstbewusstsein
Lilly Becker
Chris Wackert & Steffi Brungs: Karriere-Paar bricht mit Klischees
Moderne Rollenverteilung
Chris Wackert und Stephanie Brungs
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter
Neuer Fall
Tatort: Ich sehe dich
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
Krasse Besetzung
Cillian Murphy
Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
Keine Hilfe nach Waldbränden
Hannes Jaenicke
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview
ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Emotionaler Abschied bei Grill den Henssler: Calli sagt "Tschö"
"Grill den Henssler Sommer-Special"
Grill den Henssler Sommer-Special