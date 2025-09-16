"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare": Diese Legenden ziehen ein!

Reality-Formate gibt es wie Sand am Meer. Wenige davon überschreiten jedoch die magische Zehnjahres-Grenze – geschweige denn die Grenze zum Kultformat. Anders bei der RTL-Show "Sommerhaus der Stars", die in der aktuellen Staffel die Dekade voll macht und zumindest einigen Beobachtern verdächtig kultig vorkommt. Auch zum Jubiläum ziehen wieder zehn Promis mit ihren mehr oder minder bekannten Partnern ins berüchtigte Haus – und diesmal ist einer dabei, der das Label "Kult" definitv schon lange mit sich trägt: Krimilegende Jochen Horst, besser bekannt als "Balko", beehrt die Sendung mit seiner Frau Tina. Mit dabei sind unter anderem auch Dschungel-Ikone Hanka Rackwitz samt ihrem Lebensgefährten sowie weitere Reality- und Influencer-Promis.

Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare Unterhaltung • 16.09.2025 • 20:30 Uhr

"Sozialexperimente finde ich extrem spannend", freut sich der Ex-"Balko"-Darsteller auf seine Premiere. Dabei scheint ihn so mancher vor den drohenden Konflikten und Zoff-Momenten gewarnt zu haben: "Viele Kollegen haben mir abgeraten: 'Mach das bloß nicht!' Aber ich habe gelernt, je mehr Leute mir etwas ausreden wollen, desto eher mache ich es." Mit-Teilnehmerin Hanka Rackwitz nimmt's ebenso mit Humor: "Ich habe irgendwann aufgehört, zu versuchen, mein Leben zu verstehen. Es ist sowieso wie ein David-Lynch-Film."

Wer nimmt 50.000 Euro mit nach Hause? Mit dabei sind zudem Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidat Ryan Wöhrl (23) und seine Freundin Lina (25). Eine alte "Are You The One"-Bekannte von Ryan ist Influencerin Edda (24), die mit ihrem Freund Michael (27) anreist. Ebenfalls mit von der Partie sind "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh (37), die nach ihrer Teilnahme am Schwesterformat "Prominent Getrennt" wieder zueinandergefunden haben. Im Sommerhaus werden sie nicht nur auf das Reality-Pärchen Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) treffen, sondern auch auf das frischverliebte "Kampf der Realitystars"-Couple Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30). Auch Marvin Kleinen (30) ist in Begleitung seiner Partnerin Jennifer Degenhart (27) dabei. Als Nachrücker angekündigt wurden die beiden "Köln 50667"-Darsteller Pascal Zadow (28) und Louise Matejczyk (36) sowie Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Freund Ersin (37).

Eins haben alle antretenden Promi-Paare gemein: Sie wollen am Ende der zehn neuen Folgen den Sieg und damit 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Im Vorjahr konnten sich die Reality-Stars Sam Dylan und Rafi Rachek im Finale durchsetzen. Wie immer gibt es anschließend noch "Das große Wiedersehen" und damit die Gelegenheit, das Geschehen zu rekapitulieren.

Rückblick auf 127 Stunden Reality-TV Anlässlich der Jubiläumsstaffel rekapituliert auch RTL – und liefert so manche hübsche Statistik: Zehn Jahre "Sommerhaus der Stars" – das bedeutet 81 Folgen Streit, Tränen und Zärtlichkeiten, verteilt auf satte 127 Stunden Bildschirmzeit. Insgesamt wagten sich 82 Paare hinein – 37 davon halten noch zusammen, 43 trennten sich, zwei wurden vom Leben getrennt. Von der jüngsten Bewohnerin (Laura Müller mit zarten 18) bis zum ältesten Bewohner (Bert Wollersheim mit 67) war alles dabei. Die neun Siegerpaare? Zwischen Reality-Ruhm und echter Liebe: Nur drei sind heute noch ein Paar. Ach ja: Der Durchschnitts-Sommerhausbewohner ist 38,1 Jahre alt und hört oft auf den Namen Vanessa oder Michael.

Zum Beginn der Jubiläumsstaffel strahlt RTL zwei neue Folgen jeweils zur Primetime aus (Dienstag und Mittwoch, bei RTL+: Folge 1 am 9. September, Folge 2 am 16. September)

