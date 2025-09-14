Home News Star-News

Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“

Oberbürgermeister-Kandidatur

Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“

14.09.2025, 17.36 Uhr
von Friederike Hilz
Der Reality-Star Jannik Kontalis, bekannt aus "Prominent Getrennt", plant seine politische Karriere und kandidiert als Oberbürgermeister in Mönchengladbach. Wie stehen seine Chancen?
Jannik Kontalis
Derzeit ist Jannik Kontalis bei "Prominent Getrennt" (RTL+) zu sehen. Nun will er für das Amt des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt Mönchengladbach kandidieren.  Fotoquelle: RTL

Zuletzt war er bei "Prominent Getrennt" auf RTL+ mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) zu sehen – doch Jannik Kontalis hat bereits den nächsten Karriereschritt geplant: Er kandidiert für das Amt des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach. Laut der "Rheinischen Post" ist der Reality-Star und Influencer einer von neun Kandidaten, die am 14. September 2025 bei den Kommunalwahlen antreten werden.

Jannik Kontalis' Wahlprogramm: Abschaffung von 30er-Zonen und mehr

Durch seine bisherige Karriere unterscheidet sich Kontalis von den anderen Kandidaten - zum Beispiel dem amtierenden Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD). Der parteilose Reality-Star polarisierte nicht zuletzt aufgrund seiner politischen Ziele. So standen die Abschaffung von 30er-Zonen im Stadtgebiet und eine Dönerpreisbremse auf dem Wahlprogramm des 29-Jährigen.

Am Tag der Wahl postete Kontalis unter anderem ein Kinderfoto auf seinem Instagram-Account. Mit der Bildunterschrift "Mama hat gesagt, wenn ich will, kann ich alles werden. Also werde ich einfach heute die Stadt retten" gab sich der Oberbürgermeister-Kandidat siegessicher. Ob die Wahl wirklich zugunsten des Mönchengladbachers ausfällt?

Derzeit beliebt:
>>Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
>>Acht Geschwister, keine Eitelkeit – Walter Sittler packt aus
>>„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman
>>Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab: "Wir haben es getan!"

"Ein Mann mit Erfahrung in Fremdschammomenten und moralischer Leere"

Aufmerksamkeit bringt dem 28-Jährigen die Kandidatur auf jeden Fall, wie einige Posts auf Social Media zeigen. Wie gut seine Chancen tatsächlich stehen, lässt sich nicht sagen. "Er bekommt genau eine Stimme – seine eigene", vermutet ein User unter einem TikTok-Video zur Kandidatur des Influencers. "Endlich! Ein Mann mit Erfahrung in Kamera-Lächeln, Fremdscham-Momenten und moralischer Leere, das fehlt Mönchengladbach seit Jahren", kommentiert eine weitere Nutzerin.

ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus
Schon wieder fällt der ZDF-"Fernsehgarten" erneut aus: Erst am 21. September wird Andrea "Kiwi" Kiewel die Zuschauer wieder auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßen und für Unterhaltung sorgen. Doch was ist diesmal der Grund für den Sendungsausfall?
Das ist der Grund
ZDF-Fernsehgarten

Kontalis wurde 2023 durch die Kuppelshow "Make Love Fake Love" berühmt. Damals gewann er die Sendung mit Yeliz Koc. Die Beziehung der beiden hielt nicht lange, sie trennten sich im Sommer 2023. Nach den Dreharbeiten für "Prominent Getrennt" (immer dienstags bei RTL+) wagten Kontalis und die ehemalige Dschungelcamperin ein Liebes-Comeback, doch auch das war nicht von Dauer. Bereits vor der Ausstrahlung der Sendung gaben sie ihre erneute Trennung bekannt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein
Comedy-Game-Show
Deutschlands dümmster Promi
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Von „Prominent getrennt“ zum Ballermann-Star? Marco Cerullos Pläne
Reality-Star spricht Klartext
Marco Cerullo in Köln
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
„Ich habe hier gelebt wie ein Pascha“ – Luxus-Eklat vor dem Showdown!
"Villa der Versuchung"
Villa der Versuchung
ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Tatort-Schocker: Ein abgrundtief düsterer Fall aus Franken!
"Tatort: Ich sehe dich"
Tatort: Ich sehe dich
Emotionaler Abschied bei Grill den Henssler: Calli sagt "Tschö"
"Grill den Henssler Sommer-Special"
Grill den Henssler Sommer-Special
Verwirrspiel in Cornwall: Rosamunde Pilchers neues Abenteuer
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Quiz-Marathon für den guten Zweck - Promis legen sich ins Zeug
"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special"
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Berchtesgadener Land: Ein Paradies für Naturfreunde
"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land"
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Liebesdrama im Oktagon
"Perfect Addiction"
Array
Pleite trotz Hits, Schlager & Ruhm: So verloren diese Stars ihr Geld!
Pleite-Promis
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus
Das ist der Grund
ZDF-Fernsehgarten
Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Ein Rocker-Boss zwingt Frederike Bader zu tödlichem Spiel
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Mercedes Müller über Gleichberechtigung: "Da ist noch viel Luft nach oben"
Brauerei-Dynastien
Mercedes Müller
Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel
Rückkehr
"Big Little Lies"
Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller
Neue DVD-Highlights: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
Filmneuheiten
"Elio"
Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"
Neue Romantik
"Das Traumschiff"
Jubiläum der "Goldenen Henne" mit doppelter Premiere
"Goldene Henne"
"Goldene Henne 2025"
Als Adenauer de Gaulle den Wein stahl
"An einem Tag im September"
An einem Tag im September