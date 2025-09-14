Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“

Zuletzt war er bei "Prominent Getrennt" auf RTL+ mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) zu sehen – doch Jannik Kontalis hat bereits den nächsten Karriereschritt geplant: Er kandidiert für das Amt des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach. Laut der "Rheinischen Post" ist der Reality-Star und Influencer einer von neun Kandidaten, die am 14. September 2025 bei den Kommunalwahlen antreten werden.

Jannik Kontalis' Wahlprogramm: Abschaffung von 30er-Zonen und mehr Durch seine bisherige Karriere unterscheidet sich Kontalis von den anderen Kandidaten - zum Beispiel dem amtierenden Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD). Der parteilose Reality-Star polarisierte nicht zuletzt aufgrund seiner politischen Ziele. So standen die Abschaffung von 30er-Zonen im Stadtgebiet und eine Dönerpreisbremse auf dem Wahlprogramm des 29-Jährigen.

Am Tag der Wahl postete Kontalis unter anderem ein Kinderfoto auf seinem Instagram-Account. Mit der Bildunterschrift "Mama hat gesagt, wenn ich will, kann ich alles werden. Also werde ich einfach heute die Stadt retten" gab sich der Oberbürgermeister-Kandidat siegessicher. Ob die Wahl wirklich zugunsten des Mönchengladbachers ausfällt?

"Ein Mann mit Erfahrung in Fremdschammomenten und moralischer Leere" Aufmerksamkeit bringt dem 28-Jährigen die Kandidatur auf jeden Fall, wie einige Posts auf Social Media zeigen. Wie gut seine Chancen tatsächlich stehen, lässt sich nicht sagen. "Er bekommt genau eine Stimme – seine eigene", vermutet ein User unter einem TikTok-Video zur Kandidatur des Influencers. "Endlich! Ein Mann mit Erfahrung in Kamera-Lächeln, Fremdscham-Momenten und moralischer Leere, das fehlt Mönchengladbach seit Jahren", kommentiert eine weitere Nutzerin.

Kontalis wurde 2023 durch die Kuppelshow "Make Love Fake Love" berühmt. Damals gewann er die Sendung mit Yeliz Koc. Die Beziehung der beiden hielt nicht lange, sie trennten sich im Sommer 2023. Nach den Dreharbeiten für "Prominent Getrennt" (immer dienstags bei RTL+) wagten Kontalis und die ehemalige Dschungelcamperin ein Liebes-Comeback, doch auch das war nicht von Dauer. Bereits vor der Ausstrahlung der Sendung gaben sie ihre erneute Trennung bekannt.

