"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist": Kritik zur neuen Romanze mit Silvana Damm

"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"

Verwirrspiel in Cornwall: Rosamunde Pilchers neues Abenteuer

14.09.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
In "Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist" gerät Finanzberater Jon Stebbings in ein Verwirrspiel mit der Landschaftsgärtnerin Victoria Crayshaw. Ein japanischer Garten in Cornwall, Verwechslungen und Romantik prägen die neue ZDF-Verfilmung.
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Charlotte Mansfield (Sabine Vitua) ist eine wichtige Unterstützung für den Witwer Stephen Crayshaw (Joachim Król).  Fotoquelle: ZDF/Steve Tanner
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Victoria Crayshaw (Silvana Damm) und Jon Stebbings (Oleg Tikhomirov) kommen sich in "Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist" schnell näher.  Fotoquelle: ZDF/Steve Tanner
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Selina Delbridge (Jaëla Probst) hat genug vom Verhalten ihres Freundes Jon Stebbings (Oleg Tikhomirov).  Fotoquelle: ZDF/Steve Tanner
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Victoria Crayshaw (Silvana Damm) testet Jon Stebbings' (Oleg Tikhomirov) Fähigkeiten in der Landschaftsarchitektur.   Fotoquelle: ZDF/Steve Tanner
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Stephen Crayshaw (Joachim Król) macht sich Sorgen um seine Tochter Victoria (Silvana Damm).  Fotoquelle: ZDF/Steve Tanner

Ein japanischer Garten in Cornwall: Das war der letzte Wunsch von Victoria Crayshaws (Silvana Damm) Mutter, bevor sie viel zu früh verstorben ist. Die Landschaftsarchitektin möchte ihr diesen Wunsch zum Andenken nun posthum erfüllen. Doch es gibt ein Problem: Ihr Vater Stephen (Joachim Król) bekommt von seiner Bank keinen weiteren Kredit mehr. Die geplante Recherchereise von Vater und Tochter nach Japan fällt somit ins Wasser. Doch so schnell möchte Victoria ihren Plan noch nicht begraben ... Mit "Wer immer du bist" startet das ZDF in eine neue "Rosamunde Pilcher-Saison. Vorlage für den 90-Minüter unter Regie von Dagmar Seume war die Kurzgeschichte "Magic Might Happen".

ZDF
Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist
Romanze • 14.09.2025 • 20:15 Uhr

Die titelgebende Magie spürt Victoria, als sie online nach einem Reisepartner sucht und Carl Webber findet. Für einen Mathematiklehrer, mag sie sich denken, sieht der junge Mann auch noch überraschend attraktiv aus. Was Victoria nicht ahnt: Der charmante Mann, der zum Blind Date aus dem Bus steigt, heißt in Wirklichkeit Jon Stebbings (Oleg Tikhomirov) und ist eben jener Finanzberater, der Stephen den Kredit verwehrte. Auf der Flucht vor der Polizei, die ihm seine Noch-Freundin Selina Delbridge (Jaëla Probst) aus Rache auf den Hals gehetzt hat, sah sich der junge Mann gezwungen, eine falsche Identität anzunehmen. Die verlassene Reisetasche des echten Carl Webber (Adam Goodbody) war die Gelegenheit.

Wie die Verwechslungskomödie wohl ausgeht? Sicher ist, dass sich Pilcher-Fans abermals auf kitschige Szenen vor der malerisch kornischen Landschaft freuen dürfen.

In der ZDFmediathek steht "Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist" bereits am Samstag, 6. September, zum Abruf bereit.

Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist – So. 14.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Günther Jauch mit Krücken bei „Wer wird Millionär“
Die Sommerpause der beliebten Quizsendung „Wer wird Millionär“ neigt sich dem Ende entgegen und schon bald flimmern neue Folgen über die Fernsehbildschirme. Doch Moderator Günther Jauch ist gehandicapt. Was ihm passiert ist und wann die neuen Folgen starten, erfahrt ihr hier.
Große Sorgen um TV-Moderator
Günther Jauch

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Rosamunde Pilcher" finden Sie hier

