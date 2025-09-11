Günther Jauch erklärt Krücken-Auftritt bei "Wer wird Millionär?"

„Wer wird Millionär“ meldet sich spektakulär aus der Sommerpause zurück. Grund dafür ist der beliebte Moderator Günther Jauch. Ihm scheint die Pause alles andere als gut getan zu haben, schockiert er doch mit einem lädierten Auftritt zum Auftakt der neuen Folgen. Er kommt nämlich auf Krücken zur Sendung. Was es damit auf sich hat, verriet er in einem Interview im Backstage-Bereich.

Günther Jauch auf Krücken: Das steckt dahinter Auf die Frage, warum er plötzlich die Gehhilfen benötigt, sagte er einfach: „Blöde umgeknickt.“ Also Aufatmen bei den Fans des Moderators. Für Jauch selbst ist es aber wohl unangenehm und ein Auftakt von „Wer wird Millionär“, wie er sich ihn bestimmt anders vorgestellt hat. Doch aufgrund seines Unfalls eine Verletzungspause einzulegen kommt für ihn nicht infrage: „Ich muss ja nicht über Hürden springen, sondern nur den Kopf benutzen. Und der ist noch einigermaßen intakt“, sagte er mit einem Funken Humor.

Alle Informationen zu den Ausstrahlungsterminen Die Show läuft also wie gewohnt. Lediglich zu Beginn braucht er seine Krücken, um auf seinen Quiz-Sessel zu gelangen. Doch von da aus kann er wie gewohnt durch die Sendung führen. Als „nicht sendungsgefährdet“ betrachtet Jauch selbst seinen aktuellen Zustand: „Solange hier oben alles funktioniert“, sagte er auf seinen Kopf deutend. Deshalb lässt er sich auch nicht davon abschrecken, dass er Ärzten zufolge noch mehrere Wochen auf seine Gehhilfen angewiesen ist.

Auch zahlreiche Fans freuen sich auf die neuen Folgen, aber vor allem wünschen sie Günther Jauch eine schnelle Genesung, wie in den sozialen Medien zu lesen ist. Lange müssen die Zuschauer nicht mehr warten, denn am 15. September 2025 ab 20:15 Uhr flimmert die brandneue Episode über die Fernsehbildschirme – nur bei RTL.