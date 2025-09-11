"WissenHoch2: Superkraft Motivation": Trainierbar wie ein Muskel?

Mehr Sport, fleißiger lernen, die Ernährung ändern? Jahr für Jahr müssen viele Menschen ihre gut gemeinten Neujahrsvorsätze schon nach wenigen Wochen wieder ad acta legen. Die inneren Antriebskräfte sind bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt und verantwortlich dafür, ob wir anstrengende Vorhaben auch umsetzen. Jedes Individuum verarbeitet Rückschläge unterschiedlich, und Selbstdisziplin und Zielstrebigkeit sind nicht jedem in die Wiege gelegt. Aber ein "WissenHoch2"-Dokumentarfilm von Dagmar Gallenmüller, den 3sat nun zur Primetime wiederholt, beweist: Die "Superkraft Motivation" lässt sich durch mentale Strategien stärken.

Während Abläufe wie Essen, Schlafen und Sex biologischen Antriebs sind, strebt der Mensch nach mehr. Er sucht nach Anerkennung und Liebe, aber auch nach Erfolg und Machtgewinn. Dabei ist der Motivationskompass bei jedem Menschen anders ausgerichtet.

An der Ruhr-Universität Bochum geht Professorin Marie Hennecke der Frage nach, warum Menschen etwas mit welcher Intensität tun. Sie kommt in der Doku ebenso zu Wort wie Verhaltensökonom Dr. Maximilian Hiller, der Antworten darauf liefert, mit welchen Anreizen man gesamtgesellschaftliches Verhalten zur Veränderung anregt. Was auf neurologischer Ebene passiert, wenn der innere Schweinehund sich mal wieder durchsetzt, erforscht hingegen Professor Thomas Goschke von der TU Dresden: Es ist ein Kampf zwischen Überwachungs- und Kontrollsystem im Gehirn.

"Willensstark zum Ziel" Von der Theorie in die Praxis wechselt der Film mit dem Untertitel "Willensstark zum Ziel" dann anhand der Extremsportlerin Deniz Kayadelen, fünffache Weltmeisterin im Eisschwimmen. Bei ihrem Sport ist es essenziell, über Grenzen zu gehen. Wie lässt sich diesbezüglich Neurofeedback als Trainingsmethode nutzen?

Im Anschluss, ab 21 Uhr, diskutiert Gert Scobel in "scobel – Der Coaching Boom" mit seinen Gästen über Berater, die versprechen, Sinn und Orientierung zu geben.

