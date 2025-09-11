"WissenHoch2: Superkraft Motivation": Trainierbar wie ein Muskel?

Home News TV-News

Motivationsstrategien

11.09.2025, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
In der 3sat-Doku "WissenHoch2" wird erforscht, ob und wie sich Motivation wie ein Muskel trainieren lässt. Experten und eine Extremsportlerin geben Einblicke in mentale Strategien.
Superkraft Motivation
Eisschwimmerin Deniz Kayadelen verfolgt eine eigene Motivations-Strategie: Sie setzt auf kleine Schritte, Zug für Zug geht es voran.  Fotoquelle: ZDF / Oliver Biebl
Wie können wir uns für kurz-, wie für langfristige Ziele motivieren? Die 3sat-Dokumentation "Superkraft Motivation" will Antworten liefern.  Fotoquelle: ZDF / Pond5 Stockfoto
Als Solo-Schwimmerin durchschwamm Deniz Kayadelen im August 2023 den Ärmelkanal.  Fotoquelle: ZDF / Oliver Biebl
Alles eine Frage der Motivation? Wie gelingt es, alte Gewohnheiten abzulegen und an neuen Aufgaben dranzubleiben?  Fotoquelle: ZDF / Pond5 Stockfoto
Das Ziel lautet, mit alten Mustern zu brechen. Dabei könnte eine Trainingsmethode für das Gehirn namens Neurofeedback helfen.  Fotoquelle: ZDF / Oliver Biebl

Mehr Sport, fleißiger lernen, die Ernährung ändern? Jahr für Jahr müssen viele Menschen ihre gut gemeinten Neujahrsvorsätze schon nach wenigen Wochen wieder ad acta legen. Die inneren Antriebskräfte sind bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt und verantwortlich dafür, ob wir anstrengende Vorhaben auch umsetzen. Jedes Individuum verarbeitet Rückschläge unterschiedlich, und Selbstdisziplin und Zielstrebigkeit sind nicht jedem in die Wiege gelegt. Aber ein "WissenHoch2"-Dokumentarfilm von Dagmar Gallenmüller, den 3sat nun zur Primetime wiederholt, beweist: Die "Superkraft Motivation" lässt sich durch mentale Strategien stärken.

3sat
WissenHoch2: Superkraft Motivation
Doku • 11.09.2025 • 20:15 Uhr

Während Abläufe wie Essen, Schlafen und Sex biologischen Antriebs sind, strebt der Mensch nach mehr. Er sucht nach Anerkennung und Liebe, aber auch nach Erfolg und Machtgewinn. Dabei ist der Motivationskompass bei jedem Menschen anders ausgerichtet.

An der Ruhr-Universität Bochum geht Professorin Marie Hennecke der Frage nach, warum Menschen etwas mit welcher Intensität tun. Sie kommt in der Doku ebenso zu Wort wie Verhaltensökonom Dr. Maximilian Hiller, der Antworten darauf liefert, mit welchen Anreizen man gesamtgesellschaftliches Verhalten zur Veränderung anregt. Was auf neurologischer Ebene passiert, wenn der innere Schweinehund sich mal wieder durchsetzt, erforscht hingegen Professor Thomas Goschke von der TU Dresden: Es ist ein Kampf zwischen Überwachungs- und Kontrollsystem im Gehirn.

"Willensstark zum Ziel"

Von der Theorie in die Praxis wechselt der Film mit dem Untertitel "Willensstark zum Ziel" dann anhand der Extremsportlerin Deniz Kayadelen, fünffache Weltmeisterin im Eisschwimmen. Bei ihrem Sport ist es essenziell, über Grenzen zu gehen. Wie lässt sich diesbezüglich Neurofeedback als Trainingsmethode nutzen?



Im Anschluss, ab 21 Uhr, diskutiert Gert Scobel in "scobel – Der Coaching Boom" mit seinen Gästen über Berater, die versprechen, Sinn und Orientierung zu geben.

WissenHoch2: Superkraft Motivation – Do. 11.09. – 3sat: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

