„Aktenzeichen XY“: Diese Fälle zeigt das ZDF im September

Wie das ZDF kürzlich mitteilte, werden schon bald wieder neue Fälle in Rudi Cernes Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ präsentiert. Wie immer hofft die Polizei auf wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung, um aktuelle sowie Jahre zurückliegende Taten doch noch aufklären zu können.

Auch im September wird es wieder eine neue Sendung im ZDF mit spannenden Kriminalfällen geben: Bestätigt wurde, dass die nächste Ausgabe am Mittwoch, 17. September 2025, ausgestrahlt wird.

„Aktenzeichen XY... Ungelöst": Übersicht der Fälle In der 618. Ausgabe erwarten die Zuschauer folgende ungelöste Fälle:

Fall Nr. 1: „Tod einer Touristin“

Der Cold Case jährt sich im September bereits zum 31. Mal. Im Jahr 1994 besucht eine Reisegruppe die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Eine Touristin entfernt sich von der Gruppe, um die Festungsanlage alleine und in Abgeschiedenheit zu erkunden. Im Zuge dessen muss sie ihrem Mörder begegnet sein, denn sie kehrt nie wieder zurück.

Fall Nr. 2: „Tödliches Feuer“

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein zerstörerisches Feuer aus. Es breitet sich rasant aus, zwei Menschen kommen dabei ums Leben. Wie sich herausstellt, muss es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Doch wer ist der Täter? Diese Frage bleibt bis heute unbeantwortet.

Fall Nr. 3: „Überfall zu Hause“

Ein Paar wird in ihren eigenen vier Wänden Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Die Täter fordern die Öffnung eines Tresors. Als sich das Paar weigert, fügen ihnen die Eindringlinge qualvolle Schmerzen zu.

Fall Nr. 4: „Schüsse auf Wettbüro“

Es soll ein gemütliches Zusammenkommen sein: Mehrere Personen treffen sich in einem Wettbüro, um ein Fußballspiel zu anzuschauen. Doch der Abend endet tragisch, als ein Unbekannter plötzlich sieben Kugeln mit einer Pistole abfeuert und durch die Scheibe schießt.

Nominierung für den „XY-Preis": Verhinderung einer Entführung Ein 33-jähriger Mann beobachtet, wie eine Frau in einen Kofferraum gezerrt und entführt werden soll. Er reagiert unmittelbar, alarmiert die Polizei und verfolgt das Auto. Für seinen Mut soll er nun belohnt werden und ist für seine Einsatzbereitschaft für den „XY-Preis 2025“ nominiert.

Rudi Cerne mit True Crime-Format zur Primetime im ZDF Die nächste Folge mit den oben aufgeführten Fällen wird am 17. September 2025 ausgestrahlt. Wie immer wird Moderator Rudi Cerne durch die Sendung führen. Parallel zu der Ausstrahlung im ZDF, kann die Folge auch im Livestream auf der ZDF-Homepage gesehen werden. Startschuss ist auch hier wie gewohnt zur Primetime um 20:15 Uhr.

Außerdem läuft die Folge noch einmal in der Wiederholung um 23:15 Uhr bei ZDFneo. Im Anschluss ist die Sendung in der ZDF-Mediathek abrufbar, wobei darauf hinzuweisen ist, dass jede Folge lediglich sieben Tage lang verfügbar ist.