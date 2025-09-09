Home News Star-News

West Point sagt Ehrung für Tom Hanks ab – Donald Trump jubelt!

09.09.2025, 15.21 Uhr
von Gianluca Reucher
Die Militärakademie West Point hat die geplante Preisverleihung an Tom Hanks abgesagt. US-Präsident Donald Trump zeigte sich darüber äußerst erfreut und lobte die Entscheidung.
Donald Trump
Donald Trump hat sich über die abgesagte Preisverleihung für den Schauspieler Tom Hanks erfreut gezeigt.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Joe Raedle
Tom Hanks
Tom Hanks sollte von der Militärakademie West Point ausgezeichnet werden.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Brendon Thorne

In "Der Soldat James Ryan" und in "Greyhound" spielte er einen Armee-Kommandanten, außerdem produzierte er mit "Band of Brothers", "The Pacific" und "Masters of the Air" drei Mini-Serien über den Zweiten Weltkrieg: Tom Hanks sollte am 25. September für seine "Verdienste und Leistungen im nationalen Interesse" eigentlich eine Auszeichnung der US-amerikanischen Militärakademie West Point erhalten.

Tom Hanks: Ein Herz für Veteranen und das Militär

Der Thayer-Preis der Alummni-Vereinigung von West Point (WPAOG) werde an "einen herausragenden Bürger der USA verliehen", hieß es noch bei der Bekanntgabe vonseiten der Einrichtung über den Hollywood-Star. Und weiter: "Ein Großteil von Hanks' fünf Jahrzehnte umfassender Karriere spiegelt seine Unterstützung für Veteranen, das Militär und das amerikanische Raumfahrtprogramm wider." Doch nun wurde die Preisverleihung plötzlich abgesagt – sehr zur Freude des US-Präsidenten Donald Trump.

"Wir brauchen keine destruktiven, woken Preisträger, die unsere geschätzten amerikanischen Auszeichnungen erhalten", teilte Donald Trump am Montag auf seinem Onlinedienst Truth Social in Richtung des weltberühmten Schauspielers mit. Der 79-Jährige fügte an: "Unsere großartige West Point (die immer großartiger wird!) hat die Preisverleihung für den Schauspieler Tom Hanks klugerweise abgesagt. Wichtiger Schritt!"

Tom Hanks gilt als großer Kritiker von Donald Trump

Warum die Preisverleihung für Tom Hanks abgesagt wurde, war laut "The Washington Post" zunächst unklar. Einen Grund gab West Point nicht öffentlich bekannt. Zudem sei es nach Angaben der US-amerikanischen Zeitung unsicher, ob der 69-Jährige die Auszeichnung auch ohne die Zeremonie erhalten würde.



„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
Gloria-Sophie Burkandt blamiert sich in der ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" mit Politikfragen. Besonders die Abkürzung der SPD wird zum Stolperstein für die Tochter von Markus Söder.
Politik-Panne
"Deutschlands dümmster Promi"

Tom Hanks gilt als großer Kritiker des US-Präsidenten Donald Trump. Vor der Absage der Preisverleihung hatte sich der bekannte Darsteller noch erfreut über den geplanten Besuch der Militärakademie gezeigt. Im Mai hatte das Pentagon noch eine Durchsuchung der Bibliotheken von West Point angeordnet. Dabei wurden Materialien zu den Themen Diversität, Antirassismus und Trans-Personen beschlagnahmt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

