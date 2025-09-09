West Point sagt Ehrung für Tom Hanks ab – Donald Trump jubelt!

In "Der Soldat James Ryan" und in "Greyhound" spielte er einen Armee-Kommandanten, außerdem produzierte er mit "Band of Brothers", "The Pacific" und "Masters of the Air" drei Mini-Serien über den Zweiten Weltkrieg: Tom Hanks sollte am 25. September für seine "Verdienste und Leistungen im nationalen Interesse" eigentlich eine Auszeichnung der US-amerikanischen Militärakademie West Point erhalten.

Tom Hanks: Ein Herz für Veteranen und das Militär Der Thayer-Preis der Alummni-Vereinigung von West Point (WPAOG) werde an "einen herausragenden Bürger der USA verliehen", hieß es noch bei der Bekanntgabe vonseiten der Einrichtung über den Hollywood-Star. Und weiter: "Ein Großteil von Hanks' fünf Jahrzehnte umfassender Karriere spiegelt seine Unterstützung für Veteranen, das Militär und das amerikanische Raumfahrtprogramm wider." Doch nun wurde die Preisverleihung plötzlich abgesagt – sehr zur Freude des US-Präsidenten Donald Trump.

"Wir brauchen keine destruktiven, woken Preisträger, die unsere geschätzten amerikanischen Auszeichnungen erhalten", teilte Donald Trump am Montag auf seinem Onlinedienst Truth Social in Richtung des weltberühmten Schauspielers mit. Der 79-Jährige fügte an: "Unsere großartige West Point (die immer großartiger wird!) hat die Preisverleihung für den Schauspieler Tom Hanks klugerweise abgesagt. Wichtiger Schritt!"

Tom Hanks gilt als großer Kritiker von Donald Trump Warum die Preisverleihung für Tom Hanks abgesagt wurde, war laut "The Washington Post" zunächst unklar. Einen Grund gab West Point nicht öffentlich bekannt. Zudem sei es nach Angaben der US-amerikanischen Zeitung unsicher, ob der 69-Jährige die Auszeichnung auch ohne die Zeremonie erhalten würde.

Tom Hanks gilt als großer Kritiker des US-Präsidenten Donald Trump. Vor der Absage der Preisverleihung hatte sich der bekannte Darsteller noch erfreut über den geplanten Besuch der Militärakademie gezeigt. Im Mai hatte das Pentagon noch eine Durchsuchung der Bibliotheken von West Point angeordnet. Dabei wurden Materialien zu den Themen Diversität, Antirassismus und Trans-Personen beschlagnahmt.

