„Eine deutsche Liebe“: ARD blickt auf die Zukunft des Automobils

"ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe"

Ein Roadmovie durch die Autokrise Deutschlands

09.09.2025, 07.00 Uhr
von Hans Czerny
Die ARD-Doku "Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe" beleuchtet die Krise der deutschen Automobilindustrie und die anhaltende Faszination für das Auto.
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
Besucher der Essen Motor Show. Die Messe ist ein zentrales Event für alle, die sich für sportliche Autos, Tuning und Motorsport interessieren.   Fotoquelle: ARD / SWR / Jan Tenhaven,
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
Katja Diehl ist Mobilitätsexpertin, Autorin und Podcasterin, die sich als eine der bekanntesten Stimmen für eine klimagerechte und menschenzentrierte Verkehrswende in Deutschland engagiert.   Fotoquelle: ARD / SWR / Jan Tenhaven,
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
Das Auto fasziniert fast 150 Jahre nach seiner Entstehungsgeschichte noch immer - und polarisiert wie kaum ein anderer Gegenstand.   Fotoquelle: ARD / SWR / Jan Tenhaven,
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
René Staud gehört zu Deutschlands bekanntesten Autofotografen. In seinem Studio in Leonberg bei Stuttgart hat er luxuriöse Premiummarken aufwändig in Szene gesetzt.  Fotoquelle: ARD / SWR / Jan Tenhaven,
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
Der Autor und Journalist Ulf Poschardt ist bekennender Sportwagen-Fan. Seine private Sammlung umfasst unter anderem mehrere Ferraris.   Fotoquelle: ARD / SWR / Jan Tenhaven,

Die Gewinne in der Automobilindustrie gingen zuletzt um Milliarden zurück, BMW meldete für 2024 einen Rückgang auf 7,7 Milliarden Euro, der Gewinn der VW-Tochter Audi brach um 33 Prozent auf 4,2 Milliarden ein, Zulieferer meldeten Insolvenz. Jammern auf hohem Niveau – oder doch eine veritable Krise für den liebsten Vorzeigebesitz der Deutschen?

ARD
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe
Doku • 09.09.2025 • 23:25 Uhr

Faszination Automobil - auch knapp 150 Jahre nach dem ersten deutschen Motorwagen

Der neue "ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe" von Jan Tenhaven (NDR) steuert dagegen, wenn er "in großen Bildern und schrillen Szenen" Einblicke gewährt in Tricks und emotionale Verführung der Automobilindustrie und dabei ein "unterhaltsames Roadmovie" durch das -immer noch – Autoland Deutschland verspricht.

Auch fast 150 Jahre nach dem ersten von Carl Benz in Deutschland entwickelten Motorwagen fasziniert in Deutschland das Automobil. Zwar hinken die Hersteller auf dem Weltmarkt für Elektro- und Hybridfahrzeuge hinterher, doch noch wird trotz des hohen Rückgangs auf eher hohem Niveau geklagt. Bürokratieabbau und Innovationen sollen in Zukunft helfen. Dennoch werden Werksschließungen und die Insolvenz von Zulieferern vermeldet.

Das Auto als "Rückgrat der Wirtschaft"?

Noch immer ist das Auto ein Kultobjekt der Deutschen, der Hang zu Größe und zu PS-Stärke scheint ungebrochen. Das Thema Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen scheint tabu. In dieser Situation trifft Tenhaven auf leidenschaftliche Autoliebhaber und Kritiker gleichermaßen. Der Business-Journalist Ulf Poschardt, Herausgeber von Welt, Politico und Business Insider, schwärmt in seinem Buch "Über Sportwagen" von der Zukunft sportlicher Automobile als Ausweichvehikel gegenüber dem volkstümlichen, zeitlich begrenzten Rest.



Wohnungsnot, Wut, Proteste: Wie viel Tourismus verträgt die Welt?
Venedig erhebt Eintrittsgelder, um die Touristenflut zu bremsen. Auf Mallorca kämpfen Einheimische gegen steigende Wohnkosten. Der Film "Urlaubslust und Reisefrust" zeigt die Herausforderungen und mögliche Lösungen des Übertourismus.
"Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?"
Urlaubslust und Reisefrust

Die Podcasterin Katja Diehl tritt indessen für den Mobilitätswandel ohne eigenes Auto ein und Verbandspräsidentin Hildegard Müller verteidigt das Auto noch immer als "Rückgrat der Wirtschaft". Wenn dann René Staud, der zu Deutschlands bekanntesten Autofotografen gehört, seine Werke zeigt oder der BMW-Chefdesigner Adrian van Hooydonk das Frontdesign neuer Modelle erklärt und es dazu große Bilder gibt, wäre sie unterm Strich wohl wieder einmal bewiesen, die Liebe der Deutschen zu ihrem Kraftfahrzeug.

ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe – Di. 09.09. – ARD: 23.25 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

