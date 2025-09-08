Dieses Mutter-Sohn-Gespann gewinnt „Schlag den Star“ – So spannend war das Duell

In der Mutter-Sohn-Premiere vom ProSieben-Erfolgsformat wurde sich nichts geschenkt. Das Siegerteam stand erst gegen kurz vor zwei in der Nacht fest, es wurde im letzten Spiel entschieden. Glücklich und um 100.000 Euro reicher durften die Natascha Ochsenknecht (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) nach Hause gehen. Verona Pooth (57) und Diego (21) gingen nach den sechs Stunden Spannung leer aus. Doch den Sieg fanden nicht alle fair.

Jimi Blue: „Das Geld bleibt dann bei mir“ Im Publikum war natürlich Unterstützung vertreten. Für Familie Pooth war Familienvater Franjo (56) dabei, von den Ochsenknechts waren Wilsons Geschwister Chayenne Savannah (25) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) dabei. Für Matthias Opdenhövel (55) war Jimi Blues Anwesenheit ein gefundenes Fressen. Dieser war erst kürzlich aufgrund von unbezahlten Rechnungen verhaftet worden. Locker fragte der Moderator den Ex-Häftling, ob er auch etwas von dem Preisgeld abbekommen würde. Dieser kann lachen und sagte: „Das bleibt dann bei mir“.

Schock beim ersten Spiel Bereits beim ersten Spiel gab es einen Verletzungsschock. Bei einer Fahrt auf einem Kurbelauto kippte Verona Pooth seitlich herunter und musste Backstage behandelt werden. Doch das Ganze ließ sich schnell mit einem Kühlpack lösen und es ging flott weiter. Anmerken hat sie sich gar nichts mehr, gemeinsam mit Sohn Diego gewann sie dann sogar das Spiel.

Insgesamt wechselten sich die Teams mehr oder weniger mit den Siegen ab. Zum Ende hin war Familie Pooth dem Sieg plötzlich sehr nah, nur ein Spiel hätte gereicht, um das Spektakel zu beenden. Doch die Ochsenknechts ließen sich nicht unterkriegen, sie holten erneut auf und sorgten dafür, dass es bis zum letzten Spiel offenblieb.

Das Finale sorgte für Kritik Vor dem Startschuss für das Finale gab es den nächsten Zwischenfall. Natascha Ochsenknecht musste aus gesundheitlichen Problemen auf das Spiel „Halten“ verzichten. Bei der Erklärung der Regeln wurde deutlich, dass eine bestimmte Taktik angewandt werden müsste, um ein Rohr mit ausgestreckten Beinen hochzuhalten. Da sie erst kürzlich am Bauch operiert wurde, wäre das für sie nicht möglich gewesen. Diego und Verona Pooth zeigten sich sportlich und willigten dem Ersatzspiel „Fang den Hut“ ein. Die Entscheidung für das Ersatzspiel spielte den Pooths nicht in die Karten. Sie verloren das Spiel, aber gaben sich fair geschlagen.

Sportler sind gute Verlierer Verona und Diego zeigten sich enttäuscht, aber sprachen ihre Glückwünsche aus. In einer Pressemitteilung von ProSieben wird Verona zitiert: „Es war nervenaufreibend. Natürlich haben wir alles gegeben und hatten auch eine gute Chance, aber manchmal fehlt das Quäntchen Glück“. Sie macht deutlich, dass die anderen beiden verdient gewonnen hätten und sagt „Es ist eben so.“

Ende Oktober: Das Duell der Sportlegenden Das nächste Duell bei „Schlag den Star“ steht auch schon fest. Gegeneinander antreten erden Ex-Radprofi Jan Ullrich (51) und Ex-Skispringer Sven Hannawald (50). Dieses Duell verspricht auf jeden Fall Höchstleistungen.