Prominente Raritäten

Skurrile Promi-Schätze bei „Bares für Rares“ – und ihre Preise!

07.09.2025, 21.05 Uhr
von TB
Prominente aus verschiedenen Bereichen wie Judith Williams, Felix Neureuther und Cathy Hummels brachten bei "Bares für Rares" außergewöhnliche Objekte mit und erzielten erstaunliche Verkaufspreise.
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.

Seit zwölf Jahren strahlt das ZDF die Show „Bares für Rares“  inzwischen aus. Darin bringt der Moderator Horst Lichter Menschen, die etwas mehr oder weniger Wertvolles verkaufen wollen, mit Trödel-Händlern zusammen. Zuweilen treten auch bekannte Personen vor die Gruppe der Händler und haben teilweise ganz besondere Gegenstände dabei.

Judith Williams - Klorollenhalter

Mit ihrem Ehemann Alexander-Klaus Stecher kam Judith Williams im November 2019 zu „Bares für Rares XXL“. Und das Paar präsentierte einen Klorollenhalter, der bis 1925 im Besitz von Alexandra von Dänemark war und im Schloss Sandringham House hing. Nach dem Tod der Ehefrau des englischen Königs Edward VII. erbte ein Butler den praktischen Einrichtungsgegenstand. Dieser hatte ein witziges Gimmick zu bieten: Immer dann, wenn ein Blatt Klopapier abgerissen wurde, spielte er eine Melodie. Der Sachverständige von „Bares für Rares“ setzte den Wert des Klorollenhalters mit 150 Euro trotzdem recht niedrig an. Dennoch erhielten Williams und ihr Mann 800 Euro dafür.

Felix Neureuther - einzigartige Skulptur

In die XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“ vom Juli 2020 kam der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther mit einer kleinen Skulptur aus weißem Marmor. Es handelte sich um den Entwurf eines Preises, den die Medaillengewinner eines Skirennens gewinnen sollten. Was Horst Lichter als „Ei auf zwei Beinen“ identifizierte, sollte allerdings einen Abfahrer in der Hocke darstellen. Weil die Skulptur doch nicht als Auszeichnung genutzt wurde, handelte es sich um ein Unikat. Dafür wollte Neureuther 300 bis 400 Euro – und bekam 2.250 Euro. Das Geld verwendete er, um Kinder mit Sportkleidung auszustatten.

Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin
Andrea Kiewel lüftete ein privates Geheimnis im ZDF-Fernsehgarten: Sie ist wieder verlobt! Der Mann ihres Herzens ist ein israelischer Ingenieur. Es ist nicht ihre erste Ehe.
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.



Tom Gaebel - Kaminschirm

Im Dezember 2020 kam der Sänger Tom Gaebel in die Weihnachtssendung von „Bares für Rares“. Dabei hatte er einen Gegenstand, der auf den ersten Blick nicht so leicht zu identifizieren war: einen Kaminschirm aus dem 19. Jahrhundert, der dazu diente, den schmutzigen Kamin im Sommer zu verdecken. Daher bestand seine Vorderseite aus fein bestickter Seide. Gaebel hatte keine Vorstellung davon, wie viel er für den Kaminschirm verlangen konnte, und stapelte mit 100 bis 250 Euro verhältnismäßig tief. Es wurden dann 550 Euro, die Gaebel an die Kölner Tafel spendete.

Giovanni und Jana Ina Zarrella - Oldtimer

Normalerweise werden bei „Bares für Rares“ eher handliche Gegenstände verkauft. Das hielt Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina im August 2021 aber nicht davon ab, den Händlern ein Auto anzubieten. Zarrella trennte sich von seinem Alfa Romeo Spider aus dem Jahr 1987, um mit dem Erlös die Kinderkrebshilfe in Tübingen zu unterstützen. Das letzte Gebot kam von Fabian Kahl, der 15.500 Euro zahlte und den Wagen gleich selbst behielt.

„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Seit 2013 ist die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Horst Lichter führt durch die Sendung, in der Experten den Wert von Exponaten schätzen und Händler um diese feilschen. Ein Überblick über die Experten und Händler der Show.
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.

Cathy Hummels - chinesische Holztüren

Im Dezember 2021 war Cathy Hummels zu Gast bei „Bares für Rares“. Die Moderatorin und Ex-Ehefrau des Fußballers Mats Hummels war in Begleitung einer Freundin und brachte zwei eher ungewöhnliche Gegenstände mit. Es handelte sich um zwei kunstvoll verzierte chinesische Holztüren aus dem 19. Jahrhundert. Dafür wollte Hummels‘ Freundin einen Verkaufspreis von 1.600 Euro erzielen, der sogar übertroffen wurde. Denn es wurden letztlich 3.300 Euro, von denen Cathy Hummels einen Teil an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe spendete.

