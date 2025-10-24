Traumschiff-Romanze? Kapitän Silbereisen und Kollegin "kommen sich näher"

Am 1. Januar 2026 startet das ZDF mit einer neuen Folge der Erfolgsreihe „Das Traumschiff“ ins neue Jahr. Diesmal führt die Reise die Zuschauer nach Südafrika – mit prominenter Besetzung: Florian Silbereisen schlüpft erneut in die Rolle des Kapitäns Max Parger, an seiner Seite ist erstmals Valentina Pahde zu sehen, die als Bordärztin Sophia Berg eine Schlüsselrolle übernimmt.

Notlandung in der Wildnis: Figuren kommen sich näher Laut einer Beschreibung des ZDF, auf die sich die Münchner Abendzeitung bezieht, wartet auf die Zuschauer nicht nur eine exotische Kulisse, sondern auch eine besondere Entwicklung zwischen den Figuren. Dort heißt es: „Nach einer Notlandung in der Einsamkeit der Savanne kommen sich Sophia Berg (Valentina Pahde) und Max Parger (Florian Silbereisen) näher.“ Wie nah genau sich die beiden genau kommen werden und ob gar romantische Gefühle zwischen dem Kapitän und seiner Kollegin entstehen, ist noch nicht bekannt.

Dreharbeiten im Madikwe-Reservat: Südafrika als Kulisse Gedreht wurde die Episode bereits im April 2025 im Madikwe Game Reserve im Norden Südafrikas. Das Wildreservat zählt zu den größten im Land und bietet mit seiner weiten Savannenlandschaft eine außergewöhnliche Kulisse für die ZDF-Produktion. Neben der Landschaft dürften auch tierische Begegnungen für visuelle Highlights sorgen.