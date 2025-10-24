Home News TV-News

Traumschiff-Romanze? Kapitän Silbereisen und Kollegin "kommen sich näher"

Erste Folge 2026

Traumschiff-Romanze? Kapitän Silbereisen und Kollegin "kommen sich näher"

24.10.2025, 10.30 Uhr
von Julian Flimm
In der Neujahrsfolge vom ZDF-„Traumschiff“ landen Kapitän Max Parger und Ärztin Sophia Berg in der Wildnis – und kommen sich dabei unerwartet näher.
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Max Parger (Florian Silbereisen) begibt sich mit Sophia Berg (Valentina Pahde) auf ungewohntes Terrain.  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling

Am 1. Januar 2026 startet das ZDF mit einer neuen Folge der Erfolgsreihe „Das Traumschiff“ ins neue Jahr. Diesmal führt die Reise die Zuschauer nach Südafrika – mit prominenter Besetzung: Florian Silbereisen schlüpft erneut in die Rolle des Kapitäns Max Parger, an seiner Seite ist erstmals Valentina Pahde zu sehen, die als Bordärztin Sophia Berg eine Schlüsselrolle übernimmt.

Notlandung in der Wildnis: Figuren kommen sich näher

Laut einer Beschreibung des ZDF, auf die sich die Münchner Abendzeitung bezieht, wartet auf die Zuschauer nicht nur eine exotische Kulisse, sondern auch eine besondere Entwicklung zwischen den Figuren. Dort heißt es: „Nach einer Notlandung in der Einsamkeit der Savanne kommen sich Sophia Berg (Valentina Pahde) und Max Parger (Florian Silbereisen) näher.“ Wie nah genau sich die beiden genau kommen werden und ob gar romantische Gefühle zwischen dem Kapitän und seiner Kollegin entstehen, ist noch nicht bekannt.

Dreharbeiten im Madikwe-Reservat: Südafrika als Kulisse

Gedreht wurde die Episode bereits im April 2025 im Madikwe Game Reserve im Norden Südafrikas. Das Wildreservat zählt zu den größten im Land und bietet mit seiner weiten Savannenlandschaft eine außergewöhnliche Kulisse für die ZDF-Produktion. Neben der Landschaft dürften auch tierische Begegnungen für visuelle Highlights sorgen.

Derzeit beliebt:
>>"Es wird zu wenig aufgestanden": Anna Werner Friedmann kämpft gegen Machtmissbrauch
>>"Otto ist für viele eine Identifikationsfigur": Florian Martens über seine Rolle als Otto Garber
>>"Traumschiff"-Zoff: So reagiert Roland Kaiser auf die Silbereisen-Kritik
>>Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern

"Das Traumschiff": Diese Ziele steuert Florian Silbereisen 2025 noch an!
Seit über 40 Jahren begeistert "Das Traumschiff" – und 2025 erwarten uns noch zwei weitere Episoden: Das wissen wir über die Filme.
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)



Pahde über das Abenteuer: „Emotional, intensiv, unvergesslich“

Für Schauspielerin Valentina Pahde, bekannt aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, war die Arbeit am Set ein persönliches Highlight, wie sie RTL verraten hat: Die Dreharbeiten waren für mich ein intensives und unvergessliches Erlebnis – emotional, spannend und voller schöner Momente.“

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

GZSZ-Comeback: Überraschendes Wiedersehen nach 25 Jahren!
Serien-Star
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
"Das Traumschiff": Diese Ziele steuert Florian Silbereisen 2025 noch an!
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Rudi Cerne über Fall, bei dem Mörder im "Aktenzeichen XY"-Studio saß: "unvergessen"
Aufklärung erfolgte erst Jahre später
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
Kling und Mommsen als chaotisches Duo
"Schule am Meer – Unter einem Dach"
Schule am Meer - Unter einem Dach
Spannung in Köpenick: Jürgen Vogel als Ermittler und Regisseur
"Jenseits der Spree"
Jenseits der Spree
"Die Rosenheim-Cops" standen kurz vorm Aus: Das rettete die Serie!
Rettung der Kult-Serie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
Silbereisen, Kaiser & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Ronja Forcher über neue „Bergdoktor“-Staffel: „Es ist wild bei uns!“
Neuer Staffelstart
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
Abenteuerreise
Frank Rosin
Die Entführung von Jan Philipp Reemtsma: Eine eindringliche Familiengeschichte
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Verbotene Liebe? So begann Roland Kaisers Beziehung mit Silvia
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
Bruce Springsteen: Ein Leben in Musik und Film
"Bruce Springsteen, der amerikanische Freund"
Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
"Tatort" Dortmund: Kommt ER als neuer Kommissar ins Team?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Kino-Highlights am 23. Oktober: Del Toros "Frankenstein" und mehr
Kino-Neustarts
Frankenstein
DVD-Neuheiten: "Die Schlümpfe", "Jenseits der blauen Grenze" und "Mit der Faust in die Welt schlagen"
DVDs
"Die Schlümpfe: Der große Kinofilm"
Constantin Schreiber wird deutlich: "Wo leben wir denn?"
Ernste Worte
Maischberger
Politthriller "The Deal" beleuchtet historische Atomverhandlungen
ARTE
The Deal
"Wendepunkt – Der Usedom-Krimi": Kritik zum ARD-Film mit Katrin Sass
Dunkle Geheimnisse
Wendepunkt - Der Usedom-Krimi
"RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn!": Wie wird Deutschland effizienter?
Bürokratie-Hindernis
RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn! Wie wird Deutschland schneller?
Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos
Hüllenloser Schlager
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.
"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab fordert "The Masked Singer" heraus
TV-Duell
Die Unzerquizbaren
Heino: Ist sein Millionen-Erbe schon längst vergeben?
Lukrative Tour-Gage
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
Bushido denkt über Rückkehr nach Deutschland nach
Nach drei Jahren in Dubai
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
"Mit Geld um mich geschmissen": Tom und Bill Kaulitz berichten von "teuerstem Trip" ihres Lebens
Krasse Reise
Tom und Bill Kaulitz
„Bares für Rares“: Diese dreiste Mogelpackungen deckten Experten auf!
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
Neue Serie
Die Siedler von Catan
Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa.
So sah Esther Sedlaczek früher aus: Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek
Roland Kaiser im Kino: So bewegt war das Leben des Schlagerstars
Schlagerikone auf der Leinwand
Roland Kaiser