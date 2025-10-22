Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos

Vom angestaubten Ruf hat sich der Schlager längst verabschiedet. Statt biederen Dauerwellen, schlichten Kleidern und harmlosen Gitarrenklängen setzen viele Stars heute auf prickelnde Auftritte mit frechen Texten, heißen Outfits und energiegeladenen Tanzeinlagen.

Künstlerinnen wie Helene Fischer, Andrea Berg oder Vanessa Mai haben dem Genre einen modernen Glanz verliehen – und bewiesen eindrucksvoll: Schlager kann nicht nur emotional, sondern auch verdammt sexy sein.

Im Schlager rücken längst nicht nur die Songs ins Rampenlicht – auch das Erscheinungsbild der Stars sorgt für Aufmerksamkeit. Viele Fans sehnen sich nach knappen Outfits und verführerischen Einblicken. Und dafür müssen sie keineswegs das Genre wechseln: Wenn es ums Hautzeigen geht, hält der Schlager mühelos mit anderen Musikrichtungen mit. Wir stellen die Künstlerinnen und Künstler vor, die hüllenlos vor der Kamera posierten.

Andrea Berg rekelte sich unbekleidet auf einem Motorrad Zwar erhielt Andrea Berg im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Anfragen von Erotik-Magazinen, doch die Schlager-Ikone winkte bislang stets ab. Prüde ist sie jedoch keineswegs – im Gegenteil. Schon mit 26 Jahren setzte sie ein sinnliches Statement: Auf einem Garagen-Selfie posierte sie lasziv auf einer Honda VT 500, lediglich in High Heels und einem Bolero.

Mit verführerischer Lockenmähne und raffinierten Posen entstand so ein Bild, das bis heute als kleines Kunstwerk der Retro-Erotik gilt. Und Andrea Berg blieb sich treu – später ließ sie sich auch für Magazine wie die Bunte in aufsehenerregenden, freizügigen Motiven ablichten.

Michelle brach einst unantastbare Tabus 2006 schrieb Michelle Schlagergeschichte – und löste zugleich einen kleinen Skandal aus. Als erste Künstlerin des Genres zog sie für den Playboy blank und brach damit ein bis dahin unantastbares Tabu. Während in der Szene die Wogen hochgingen, feierten ihre Fans den mutigen Schritt: Die Leser des Magazins Maxim kürten sie sogar zur „Woman of the Year 2006“. Wenig später folgte ein weiteres erotisches Shooting, diesmal für die Februar-Ausgabe 2007 von Maxim.

16 Jahre nach ihrem viel diskutierten Playboy-Debüt meldete sich Michelle 2022 erneut mit einem Cover-Auftritt zurück – pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag. „Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie“, erklärte sie im Gespräch mit express.at. Mit den neuen Fotos wollte die Sängerin nicht nur provozieren, sondern vor allem anderen Frauen Mut machen und ein Zeichen für mehr Selbstliebe setzen.

Das „Sonnenkind“ Linda Hesse als Covergirl Auch Linda Hesse zeigte 2018 Mut zur Freizügigkeit: Mit 30 Jahren ließ sie für den Playboy die Hüllen fallen und präsentierte sich erstmals völlig nackt auf dem Cover des Magazins. Für die Schlagersängerin war das ein völlig neues Terrain – und zugleich ein Schritt zu mehr Selbstbewusstsein. „Die beste Voraussetzung, um mich neu zu entdecken“, erklärte sie damals im Interview mit Gala.

Anna-Carina Woitschacks Schritt in eine neue Freiheit Im September 2024 präsentierte sich Anna-Carina Woitschack so offenherzig und selbstbewusst wie nie zuvor: Auf dem Cover des Playboy zeigte die 31-Jährige ihre sinnliche Seite. Für sie war es ein bewusster Schritt in eine neue Freiheit. „Gerade jetzt ist die richtige Zeit, all das zu tun, worauf ich Lust habe“, erklärte die Sängerin. Die Fotos seien für sie eine Botschaft, die auch in ihrer Musik mitschwinge: „Genießt den Moment und lebt euer Leben im Hier und Jetzt.“

Mia Julia Brückner: Porno-Darstellerin und OnlyFans-Creatorin Mia Julia Brückner gehört zu den bekanntesten Partyschlager-Stars am „Ballermann“ – doch ihre Karrierewege führten nicht nur auf die Bühne. Unter ihrem früheren Künstlernamen Mia Magma machte sie sich zunächst in der Porno-Industrie einen Namen. Heute kombiniert die Münchnerin geschickt Musik- und Erotikbranche: Sie stand mehrfach nackt für das Penthouse-Magazin vor der Kamera und produziert außerdem regelmäßig eigene Filme, die sie über die Plattform OnlyFans veröffentlicht.

Das sind die Karrierepläne von DSDS-Jurorin Isi Glück Es ist offiziell: Isi Glück wird 2026 in der DSDS-Jury an der Seite von Dieter Bohlen und Bushido sitzen. Doch schon im August 2025 sorgte die Partyschlagersängerin für Schlagzeilen – in dem Monat zierte sie das Cover des Playboys. Passend zu ihrer Wahlheimat entstand das Shooting auf Mallorca, wo sie seit Jahren am Ballermann für Stimmung sorgt.

Im Interview mit dem Magazin verriet die gebürtige Elmshornerin: „Ich sehe mich noch sehr lange am Ballermann. Außerdem könnte ich mir vorstellen, irgendwann Reality-TV-Formate zu moderieren oder auch etwas Soziales zu machen. Vielleicht eröffne ich auf Mallorca sogar eine Hunderettungsstation.“

Auch die Herren der Schöpfung können Freizügigkeit Auch männliche Schlagerstars haben schon Mut zur Freizügigkeit bewiesen. So zog Ross Antony 2011 für ein Shooting im Magazin Men’s Health blank. Und 2017 überraschten die Jungs von Voxxclub ihre Fans, indem sie buchstäblich die Lederhosen fallen ließen. Für einen Benefizkalender posierten die Sänger hüllenlos – der Erlös kam in Not geratenen Bergbauern zugute.

Kreativität gefragt: Der Körper als eigene Leinwand Helene Fischer, die unangefochtene Königin des Schlagers, musste sich über Anfragen mit eindeutigen Angeboten nie beklagen – doch bislang lehnte sie alle ab. Ganz auf Freizügigkeit verzichtet hat sie dennoch nicht: 2013 stand sie für ein Shooting mit der GQ vor der Kamera und präsentierte sich dort verführerisch leicht bekleidet. Auch in späteren Fotoserien zeigte sie immer wieder ihre sinnliche Seite.

Auch Vanessa Mai zeigt sich offen, wenn es um ein wenig Erotik geht. Auf der Bühne begeistert sie mit freizügigen Outfits, in den sozialen Medien setzt sie zusätzlich Akzente – etwa mit Oben-ohne-Fotos auf Instagram. Ganz andere Wege geht Marie Reim, die Tochter von Matthias Reim und Michelle: Sie schafft Kunstwerke, für die sie ihren Körper als Leinwand nutzt. So verkauft sie unter anderem Abdrücke ihres Pos und ihrer Beine – zu 100 Prozent textilfrei und absolut individuell.