Home News Star-News

Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos

Hüllenloser Schlager

Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos

22.10.2025, 16.26 Uhr
von Pamela Haridi
Das Schlager-Genre zeigt sich von seiner freizügigen Seite: Ein Blick hinter die Kulissen der erotischen Inszenierungen - von Playboy-Shootings bis hin zu freizügigen Instagram-Posts.
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.  Fotoquelle: picture alliance / Thomas Reiner | Thomas Reiner

Vom angestaubten Ruf hat sich der Schlager längst verabschiedet. Statt biederen Dauerwellen, schlichten Kleidern und harmlosen Gitarrenklängen setzen viele Stars heute auf prickelnde Auftritte mit frechen Texten, heißen Outfits und energiegeladenen Tanzeinlagen.

Künstlerinnen wie Helene Fischer, Andrea Berg oder Vanessa Mai haben dem Genre einen modernen Glanz verliehen – und bewiesen eindrucksvoll: Schlager kann nicht nur emotional, sondern auch verdammt sexy sein.

Im Schlager rücken längst nicht nur die Songs ins Rampenlicht – auch das Erscheinungsbild der Stars sorgt für Aufmerksamkeit. Viele Fans sehnen sich nach knappen Outfits und verführerischen Einblicken. Und dafür müssen sie keineswegs das Genre wechseln: Wenn es ums Hautzeigen geht, hält der Schlager mühelos mit anderen Musikrichtungen mit. Wir stellen die Künstlerinnen und Künstler vor, die hüllenlos vor der Kamera posierten.

Derzeit beliebt:
>>"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab fordert "The Masked Singer" heraus
>>Giovanni Zarrella verrät seine ungewöhnliche Trinkgeld-Regel
>>Désirée Nick will als „OnlyFans-GILF“ Millionen machen
>>Désirée Nick nackt im "Playboy": Das älteste Covergirl Deutschlands

Andrea Berg rekelte sich unbekleidet auf einem Motorrad

Zwar erhielt Andrea Berg im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Anfragen von Erotik-Magazinen, doch die Schlager-Ikone winkte bislang stets ab. Prüde ist sie jedoch keineswegs – im Gegenteil. Schon mit 26 Jahren setzte sie ein sinnliches Statement: Auf einem Garagen-Selfie posierte sie lasziv auf einer Honda VT 500, lediglich in High Heels und einem Bolero.



Heino: Ist sein Millionen-Erbe schon längst vergeben?
Heino steht mit seinen stolzen 86 Jahren noch immer auf der Bühne und begeistert Fans jeden Alters. Derzeit ist er auf seiner Solo-Tour "Made in Germany 2025/2026". Die Gagen dafür sind beeindruckend. Wir werfen einen Blick auf die Zahlen.
Lukrative Tour-Gage
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.

Mit verführerischer Lockenmähne und raffinierten Posen entstand so ein Bild, das bis heute als kleines Kunstwerk der Retro-Erotik gilt. Und Andrea Berg blieb sich treu – später ließ sie sich auch für Magazine wie die Bunte in aufsehenerregenden, freizügigen Motiven ablichten.

Michelle brach einst unantastbare Tabus

2006 schrieb Michelle Schlagergeschichte – und löste zugleich einen kleinen Skandal aus. Als erste Künstlerin des Genres zog sie für den Playboy blank und brach damit ein bis dahin unantastbares Tabu. Während in der Szene die Wogen hochgingen, feierten ihre Fans den mutigen Schritt: Die Leser des Magazins Maxim kürten sie sogar zur „Woman of the Year 2006“. Wenig später folgte ein weiteres erotisches Shooting, diesmal für die Februar-Ausgabe 2007 von Maxim.

16 Jahre nach ihrem viel diskutierten Playboy-Debüt meldete sich Michelle 2022 erneut mit einem Cover-Auftritt zurück – pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag. „Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie“, erklärte sie im Gespräch mit express.at. Mit den neuen Fotos wollte die Sängerin nicht nur provozieren, sondern vor allem anderen Frauen Mut machen und ein Zeichen für mehr Selbstliebe setzen.

Smartphone-Sucht: Jenke von Wilmsdorff im schockierenden Selbstversuch
Jenke von Wilmsdorff stellt sich in seiner neuesten ProSieben-Dokumentation der Herausforderung, zwei Wochen ohne Smartphone zu leben. Welche Auswirkungen hat der Verzicht auf sein Leben und sein Gehirn? Experten kommentieren die Suchtgefahr und mögliche Therapiemethoden.
"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"
Jenke von Wilmsdorff

Das „Sonnenkind“ Linda Hesse als Covergirl

Auch Linda Hesse zeigte 2018 Mut zur Freizügigkeit: Mit 30 Jahren ließ sie für den Playboy die Hüllen fallen und präsentierte sich erstmals völlig nackt auf dem Cover des Magazins. Für die Schlagersängerin war das ein völlig neues Terrain – und zugleich ein Schritt zu mehr Selbstbewusstsein. „Die beste Voraussetzung, um mich neu zu entdecken“, erklärte sie damals im Interview mit Gala.

Anna-Carina Woitschacks Schritt in eine neue Freiheit

Im September 2024 präsentierte sich Anna-Carina Woitschack so offenherzig und selbstbewusst wie nie zuvor: Auf dem Cover des Playboy zeigte die 31-Jährige ihre sinnliche Seite. Für sie war es ein bewusster Schritt in eine neue Freiheit. „Gerade jetzt ist die richtige Zeit, all das zu tun, worauf ich Lust habe“, erklärte die Sängerin. Die Fotos seien für sie eine Botschaft, die auch in ihrer Musik mitschwinge: „Genießt den Moment und lebt euer Leben im Hier und Jetzt.“

Mia Julia Brückner: Porno-Darstellerin und OnlyFans-Creatorin

Mia Julia Brückner gehört zu den bekanntesten Partyschlager-Stars am „Ballermann“ – doch ihre Karrierewege führten nicht nur auf die Bühne. Unter ihrem früheren Künstlernamen Mia Magma machte sie sich zunächst in der Porno-Industrie einen Namen. Heute kombiniert die Münchnerin geschickt Musik- und Erotikbranche: Sie stand mehrfach nackt für das Penthouse-Magazin vor der Kamera und produziert außerdem regelmäßig eigene Filme, die sie über die Plattform OnlyFans veröffentlicht.

Das sind die Karrierepläne von DSDS-Jurorin Isi Glück

Es ist offiziell: Isi Glück wird 2026 in der DSDS-Jury an der Seite von Dieter Bohlen und Bushido sitzen. Doch schon im August 2025 sorgte die Partyschlagersängerin für Schlagzeilen – in dem Monat zierte sie das Cover des Playboys. Passend zu ihrer Wahlheimat entstand das Shooting auf Mallorca, wo sie seit Jahren am Ballermann für Stimmung sorgt.

Im Interview mit dem Magazin verriet die gebürtige Elmshornerin: „Ich sehe mich noch sehr lange am Ballermann. Außerdem könnte ich mir vorstellen, irgendwann Reality-TV-Formate zu moderieren oder auch etwas Soziales zu machen. Vielleicht eröffne ich auf Mallorca sogar eine Hunderettungsstation.“

"Teil meines Herzens rausgerissen": Giovanni Zarrella spricht über harte Zeit
Giovanni Zarrella hatte es nicht immer leicht – ein Unglück traf ihn besonders hart und führte zu einem dunklen Kapitel seiner Geschichte.
Schlagerstar hatte es nicht leicht
Giovanni Zarrella schaut ernst.

Auch die Herren der Schöpfung können Freizügigkeit

Auch männliche Schlagerstars haben schon Mut zur Freizügigkeit bewiesen. So zog Ross Antony 2011 für ein Shooting im Magazin Men’s Health blank. Und 2017 überraschten die Jungs von Voxxclub ihre Fans, indem sie buchstäblich die Lederhosen fallen ließen. Für einen Benefizkalender posierten die Sänger hüllenlos – der Erlös kam in Not geratenen Bergbauern zugute.

Kreativität gefragt: Der Körper als eigene Leinwand

Helene Fischer, die unangefochtene Königin des Schlagers, musste sich über Anfragen mit eindeutigen Angeboten nie beklagen – doch bislang lehnte sie alle ab. Ganz auf Freizügigkeit verzichtet hat sie dennoch nicht: 2013 stand sie für ein Shooting mit der GQ vor der Kamera und präsentierte sich dort verführerisch leicht bekleidet. Auch in späteren Fotoserien zeigte sie immer wieder ihre sinnliche Seite.

Auch Vanessa Mai zeigt sich offen, wenn es um ein wenig Erotik geht. Auf der Bühne begeistert sie mit freizügigen Outfits, in den sozialen Medien setzt sie zusätzlich Akzente – etwa mit Oben-ohne-Fotos auf Instagram. Ganz andere Wege geht Marie Reim, die Tochter von Matthias Reim und Michelle: Sie schafft Kunstwerke, für die sie ihren Körper als Leinwand nutzt. So verkauft sie unter anderem Abdrücke ihres Pos und ihrer Beine – zu 100 Prozent textilfrei und absolut individuell.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Diese Stotterer haben es zu Weltruhm gebracht
Prominenz und Stottern
Weltberühmte Stotterer
Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Das sind die Gäste
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
"Helene Fischer lacht": Andrea Berg enttäuscht bei Silbereisen-Show
Fans wenig begeistert
Andrea Berg steht in einem roten Anzug auf der Bühne.
Kandidaten kämpfen in Chris Talls Show um 10.000 Euro und Filmrolle
"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show"
Chris du mich berühmt
Drei Ehen: Das bewegte Liebesleben des Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
“Helene Fischer Show” 2025 fällt aus: Was ist der Ersatz?
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Gefangen im Kopf: So offen spricht das ZDF über das Tabu Depression
"37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression"
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
"Schlagerbooom 2025": Florian Silbereisens peinlicher Live-Fauxpas
Lautes Gelächter
Schlagerbooom 2025
Thomas Seitel: Das ist über den Papa von Helene Fischers Kindern bekannt
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Heino: Ist sein Millionen-Erbe schon längst vergeben?
Lukrative Tour-Gage
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
Bushido denkt über Rückkehr nach Deutschland nach
Nach drei Jahren in Dubai
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
"Mit Geld um mich geschmissen": Tom und Bill Kaulitz berichten von "teuerstem Trip" ihres Lebens
Krasse Reise
Tom und Bill Kaulitz
„Bares für Rares“: Diese dreiste Mogelpackungen deckten Experten auf!
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
Neue Serie
Die Siedler von Catan
Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa.
Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
Abenteuerreise
Frank Rosin
So sah Esther Sedlaczek früher aus: Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek
Roland Kaiser im Kino: So bewegt war das Leben des Schlagerstars
Schlagerikone auf der Leinwand
Roland Kaiser
Seitenhieb auf Donald Trump? Michael J. Fox spricht über "Kultur der Tyrannei"
Fox über Tyrannen
"Zurück in die Zukunft"
Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen
Jahrelange Showkollegen
Florian Silbereisen, Roland Kaiser
Jimi Blue Ochsenknecht schließt Comeback mit Yeliz Koc nicht aus
Neue Töne
Jimi Blue Ochsenknecht schaut nachdenklich.
Roland Kaiser privat: Sein neues Zuhause, Luxus und Nähe zur Familie
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Schluss mit „Kaisermania“? Roland Kaiser spricht Klartext
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Andrea Sawatzki spielt die Anwältin Lou Caspari im SWR-Krimi
"Die Verteidigerin – Der Fall Belling"
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Ist das finale Ergebnis von "Promi Big Brother" nach Panne verfälscht?
Technik-Versagen
"Promi Big Brother"
Neue Jury bei „The Taste“ – wie streng urteilt der Starkoch?
"The Taste"
The Taste
Sebastian Lege kämpft gegen die Snack-Tricks der Industrie
"besseresser: Scheinheilige Snacks"
besseresser: Scheinheilige Snacks
Evelyn Burdecki: Zwischen großer Karriere und Kinderwunsch
Ehrliche Doku
Evelyn Burdecki