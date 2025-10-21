Home News TV-News

“Helene Fischer Show” 2025 fällt aus: Was ist der Ersatz?

Weihnachtspause

21.10.2025, 09.11 Uhr
von Pamela Haridi
Wegen ihrer Babypause entfällt in diesem Jahr Helene Fischers Weihnachtsshow. Fans wünschen sich einen prominenten Ersatz – doch die Lösung des ZDF sieht anders aus.
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Noch im vergangenen Jahr strahlte das ZDF an Weihnachten die "Helene Fischer Show" aus.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Weihnachten ohne Helene Fischer? Für viele Menschen gehört die „Helene Fischer Show“ so selbstverständlich zum Heiligabend wie der geschmückte Baum und das Kerzenlicht. Jahr für Jahr war die ZDF-Gala ein festes Ritual voller Glitzer, Emotionen und spektakulärer Auftritte. 2025 jedoch müssen die Zuschauer auf diesen Fixpunkt verzichten: Im August bestätigte der Sender offiziell, dass es diesmal keine neue Ausgabe geben wird.

Helene Fischer: Babyglück statt Weihnachts-Show

Der Grund für die Pause könnte schöner kaum sein: Die 41-Jährige hat sich ganz bewusst zurückgezogen. Bereits im Sommer teilte sie auf Instagram mit, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel (40) widmet sich die Sängerin nun voll und ganz ihrem privaten Glück – und hat das Mikrofon vorerst gegen Babyfläschchen eingetauscht.

„Viele von euch haben sicher schon auf die Show gewartet – umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird“, schrieb sie an ihre Fans. Nach vielen turbulenten Tournee- und Showjahren will die Schlager-Queen Kraft tanken. Es sei ihr gegönnt – schließlich braucht auch die am strahlendsten funkelnde Weihnachtskugel irgendwann mal eine Steckdose zum Aufladen.

ZDF-Programm zu Weihnachten: Romantikfilm statt Helene

Selbstverständlich sorgt das ZDF auf dem Sendeplatz am 25. Dezember für würdigen Ersatz: Statt der gewohnten dreistündigen Gala läuft „Weihnachten im Olymp“, ein romantischer Fernsehfilm mit Marielle Millowitsch (69) und Joachim Król (68) in den Hauptrollen. Die Geschichte verspricht Herzklopfen pur: Kaufhausdirektorin Lale (Millowitsch) streift an Heiligabend allein durch ihr festlich geschmücktes Luxuskaufhaus „Olymp“ – und trifft dort durch einen Zufall ihre Jugendliebe Hans (Król) wieder - 40 Jahre nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht zwischen Rolltreppen und Regalen.



Während draußen die Welt festlich glitzert, lodert drinnen das Gefühl von damals wieder auf. Ein Film, wie eine Tasse heißer Kakao mit Zimt – süß, warm und zeitweise ein bisschen klebrig. Übrigens: Wer nicht bis zum 25. Dezember, 20.15 Uhr, warten möchte, kann sich „Weihnachten im Olymp“ bereits ab dem 15. November in der ZDF-Mediathek ansehen.

Weihnachtstradition unterbrochen: ZDF verzichtet auf Show

Das ZDF geht mit der Entscheidung für einen Liebesfilm auf Nummer sicher. Herz statt High Heels, Emotion statt Explosion. Etliche Fans hätten sich jedoch eine andere Lösung gewünscht. In den sozialen Netzwerken kursierten schon wilde Theorien: Giovanni Zarrella (47) als Ersatzmoderator, eine Weihnachtsshow mit Beatrice Egli (37) oder gar Florian Silbereisen (44) als singender Weihnachtsmann. Weit gefehlt: Kein Glitzerregen, kein Bühnenballett, keine Duette mit Hape Kerkeling (60) oder Reinhard Mey (82) – nur Millowitsch, Król und ein Kaufhaus. Romantisch? Gewiss. Helene-würdig? Darüber lässt sich streiten.

Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag
Helene Fischer meldete sich nach ihrer Babypause mit einem Herzensprojekt zurück. Doch das Comeback verlief anders als erwartet.
Anders als geplant
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.

Kommt Helene Fischer 2026 zurück?

Für die Fans ist die Weihnachtsflaute nicht ganz neu: Schon 2020 bis 2022 fiel die Show wegen Corona aus. 2023 kehrte Helene mit großem Tamtam zurück – und jetzt ist die nächste Pause beschlossene Sache. Das schmerzt, denn seit 2011 war ihre Show ein Publikumsmagnet mit Stars aus aller Welt und Traumquoten. Vom Zirkus-Act über Pop-Duette bis hin zu Schneeflockenregen auf der Bühne – Helene lieferte stets das volle Weihnachtswunder-Programm. Ob sie 2026 zurückkehrt, ist noch offen. Das ZDF hält sich dazu bedeckt, Fischer selbst spricht von einer „Phase des Sortierens“. Das weckt eher Assoziationen an Babypuder und nicht an Bühnennebel.

Zum Jubiläum: Helene plant Mega-Konzert

Ganz verabschieden will sich Helene aber definitiv nicht. Für 2026 plant sie eine neue Stadiontour zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum: „Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten“, so die Sängerin. Also keine Sorge, sie kommt wieder. Und wahrscheinlich mit mehr Glitzer und Glamour als je zuvor.

Erst mit Helene Fischer wird’s wieder richtig Weihnachten

Natürlich könnte man an Heiligabend etwas anderes tun, als auf dem Sofa vor dem Fernseher zu sitzen. Aber ganz ehrlich: Ein Weihnachten ohne ihre Show fühlt sich an wie Kipferl ohne Vanille oder Lametta ohne Kerzenschein. Mit Marielle Millowitsch in „Weihnachten im Olymp“ hat das ZDF ein charmantes Trostpflaster im Angebot. Dennoch wird es für viele wohl erst wieder richtig besinnlich, wenn Helene samt Engelsflügeln und Windmaschine auf die Bühne zurückkehrt.

