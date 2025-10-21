"Teil meines Herzens rausgerissen": Giovanni Zarrella spricht über harte Zeit

Heute kaum zu glauben: Die Karriere von Giovanni Zarrella stand einst vor dem Aus. Inzwischen begeistert er mit seiner "Giovanni Zarrella Show" ein Millionenpublikum, seine Songs landen zuverlässig in den Charts – und auch privat scheint für den Entertainer alles perfekt zu laufen. Gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina, die selbst als Model und Moderatorin erfolgreich ist, hat er zwei Kinder. Doch bis zu diesem glücklichen Kapitel war es ein weiter und steiniger Weg.

Giovanni Zarrellas Tiefpunkt: "sehr peinlich" Ein Vorfall, den Zarrella selbst einmal als "sehr peinlich" bezeichnete, markierte den Tiefpunkt. Es war 2006, als er seine Ehefrau belog – eine bittere Erfahrung. Schon zuvor hatte ihn das Ende von Bro’Sis, jener Band, mit der er fünf Jahre lang Erfolge gefeiert hatte, schwer getroffen. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", erinnert er sich. Nach der Trennung der Gruppe folgte die Arbeitslosigkeit – und mit ihr eine Zeit voller Sorgen und Unsicherheit.

Seinen Job verloren zu haben, war für ihn peinlich und stürzte den Musiker in ein tiefes Loch. Das wollte er vor Jana Ina nicht zugeben und belog stattdessen seine Ehefrau. Es schlich sich ein Doppelleben ein – er versuchte den Schein zu wahren. "Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann", gestand der Moderator im Podcast "Hotel Matze".

So rückte Zarella mit der Wahrheit raus "Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", log Giovanni Zarrella seine Ehefrau beinahe täglich an. Doch in Wahrheit ging er anstatt zur Arbeit eine Runde um den Block, um dann wieder zu Hause zu sein. Verzweiflung machte sich in ihm breit.

"Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich", gibt der 46-Jährige zu und erklärte, dass diese Jahre nach "Bro'Sis" für ihn die schwersten wahren. Irgendwann konnte er dieses Doppelleben nicht mehr führen und suchte das Gespräch mit Jana Ina. Das Model reagierte mit Verständnis auf die Lügen. "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch.", zitiert Giovanni Zarrella die damalige Aussage der 48-Jährigen.