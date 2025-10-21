Home News Star-News

"Teil meines Herzens rausgerissen": Giovanni Zarrella spricht über harte Zeit

Schlagerstar hatte es nicht leicht

"Teil meines Herzens rausgerissen": Giovanni Zarrella spricht über harte Zeit

21.10.2025, 13.06 Uhr
von Annika Schmidt
Giovanni Zarrella hatte es nicht immer leicht – ein Unglück traf ihn besonders hart und führte zu einem dunklen Kapitel seiner Geschichte.
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Giovanni Zarrella führte für einige Zeit ein Doppelleben.  Fotoquelle: picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Heute kaum zu glauben: Die Karriere von Giovanni Zarrella stand einst vor dem Aus. Inzwischen begeistert er mit seiner "Giovanni Zarrella Show" ein Millionenpublikum, seine Songs landen zuverlässig in den Charts – und auch privat scheint für den Entertainer alles perfekt zu laufen. Gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina, die selbst als Model und Moderatorin erfolgreich ist, hat er zwei Kinder. Doch bis zu diesem glücklichen Kapitel war es ein weiter und steiniger Weg.

Giovanni Zarrellas Tiefpunkt: "sehr peinlich"

Ein Vorfall, den Zarrella selbst einmal als "sehr peinlich" bezeichnete, markierte den Tiefpunkt. Es war 2006, als er seine Ehefrau belog – eine bittere Erfahrung. Schon zuvor hatte ihn das Ende von Bro’Sis, jener Band, mit der er fünf Jahre lang Erfolge gefeiert hatte, schwer getroffen. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", erinnert er sich. Nach der Trennung der Gruppe folgte die Arbeitslosigkeit – und mit ihr eine Zeit voller Sorgen und Unsicherheit.

Seinen Job verloren zu haben, war für ihn peinlich und stürzte den Musiker in ein tiefes Loch. Das wollte er vor Jana Ina nicht zugeben und belog stattdessen seine Ehefrau. Es schlich sich ein Doppelleben ein – er versuchte den Schein zu wahren. "Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann", gestand der Moderator im Podcast "Hotel Matze".

Derzeit beliebt:
>>Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?
>>Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
>>Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Diese prominenten Gäste sind dabei
>>Heino tritt nicht mehr bei Silbereisen & Co auf: "nicht alles für Geld machen"

So rückte Zarella mit der Wahrheit raus

"Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", log Giovanni Zarrella seine Ehefrau beinahe täglich an. Doch in Wahrheit ging er anstatt zur Arbeit eine Runde um den Block, um dann wieder zu Hause zu sein. Verzweiflung machte sich in ihm breit.



Roland Kaiser nur auf Platz 2: Die 7 reichsten Schlagerstars Deutschlands
Schlagerstars wie Roland Kaiser, Andrea Berg und Florian Silbereisen verdienen Millionen. Doch wer ist wirklich der reichste von ihnen? Hier kommt das Ranking.
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.

"Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich", gibt der 46-Jährige zu und erklärte, dass diese Jahre nach "Bro'Sis" für ihn die schwersten wahren. Irgendwann konnte er dieses Doppelleben nicht mehr führen und suchte das Gespräch mit Jana Ina. Das Model reagierte mit Verständnis auf die Lügen. "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch.", zitiert Giovanni Zarrella die damalige Aussage der 48-Jährigen. 

So glücklich sind Giovanni Zarrella & Jana Ina heute

Zu dem Zeitpunkt hätte er nicht gedacht, welche Wendung seine Karriere nehmen wird. Heute ist er sowohl als Moderator als auch mit seiner Musik als Solo-Künstler erfolgreich. Mit seiner "Giovanni Zarrella Show" fährt er traumhafte Einschaltqouten ein und nun verkündete das ZDF, den Vertrag mit dem gebürtigen Hechingener um drei Jahre verlängert zu haben und die Zusammenarbeit weiter ausbauen zu wollen. 

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen
Jahrelange Showkollegen
Florian Silbereisen, Roland Kaiser
Sebastian Lege kämpft gegen die Snack-Tricks der Industrie
"besseresser: Scheinheilige Snacks"
besseresser: Scheinheilige Snacks
ARD und ZDF: Top-Gehälter teils noch höher als im Vorjahr
Transparenzbericht
Tom Buhrow trägt einen blauen Anzug und lächelt.
"Ein starkes Team": Florian Martens spielt seit 30 Jahren Otto Garber
Berliner Herz
Otto Garber
“Helene Fischer Show” 2025 fällt aus: Was ist der Ersatz?
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Gefangen im Kopf: So offen spricht das ZDF über das Tabu Depression
"37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression"
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Weltberühmte Persönlichkeiten und ihre Depression
"Terra X History: Weltberühmt und depressiv – Von Sisi bis Adenauer"
Terra X History: Weltberühmt und depressiv - Von Sisi bis Adenauer
Sky du Mont über Silbereisen & Traumschiff: "Ich finde es dumm"
Überraschend harte Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
"Weiss & Morales": Lohnt sich die deutsch-spanische Krimiserie im ZDF?
Internationale Ermittlungen
Weiss & Morales
100 Folgen "Ein starkes Team" – Florian Martens: "Ich finde mich politisch korrekt"
Jubiläumsinterview
Florian Martens
Wie kam es zu Frauke Ludowigs kurioser Blitzer-Verwechslung?
Außergewöhnliches Kompliment
Frauke Ludowig
Evelyn Burdecki: Wie wurde sie vom Bachelor-Star zur TV-Queen?
Eindrucksvoller Karriereweg
Evelyn Burdecki
Top oder Flop? Die besten & schlechtesten Eddie-Murphy-Filme
Komiker-Legende
Der Prinz aus Zamunda 2
„John Wick“ adé: Wie himmlisch ist Keanu Reeves in „Good Fortune“?
Neue Komödie
Keanu Reeves
Lola Weippert moderiert „FBoy Island“ ab 20. Oktober bei Prime
TV-Moderatorin
Lola Weippert
Jimi Blue Ochsenknecht: Der „Promi Big Brother“-Sieg als Neustart?
Reality-TV
"Promi Big Brother"
"Polizeiruf 110: Tu es!": Wie war der düstere ARD-Krimi mit Anneke Kim Sarnau?
Krimi-Kritik
Polizeiruf 110: Tu es!
ARD-Doku: Mutter und Tochter leben ihren Traum vom "Starlight Express"
"Echtes Leben: Starlight Express statt Midlifecrisis?"
Echtes Leben: Starlight Express statt Midlifecrisis?
Ehe mit Fremden: Kann aus dem Experiment echte Liebe werden?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
Hochzeit auf den ersten Blick
Abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Smartphone-Sucht: Jenke von Wilmsdorff im schockierenden Selbstversuch
"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"
Jenke von Wilmsdorff
Marlene Lufen spricht über den schlimmsten Gast im Frühstücksfernsehen
Unangenehmes Interview
Marlene Lufen
Streaming-Tipps: Evelyn Burdecki, Bigelow-Thriller & Prime-Hit „Lazarus“
Streaming-Neuheiten
Evelyn Burdecki im Interview
Evelyn Burdecki mit 37: Erfüllt sie sich jetzt den Kinderwunsch?
Social Freezing
Evelyn Burdecki im Interview
Judith Rakers und Ariana Baborie über Kritik auf Insta
Hass im Netz
Judith Rakers
Andrea Sawatzkis Trauma: Die schwere Kindheit mit ihrem Vater
Schockierende Enthüllungen
Andrea Sawatzki
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das ist wohl das neue Ermittler-Duo
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Frankreich bangt: Filmlegende Brigitte Bardot im Krankenhaus
Gesundheitliche Probleme
Bridgitte Bardot
Patrice Aminati: Wie geht sie mit ihrem Haarverlust um?
Mutig und stark
Patrice Aminati
Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.