Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?

Erst am 17. August gab Influencerin Laura Maria Rypa auf Instagram offiziell die Trennung von Ex-DSDS Sieger Pietro Lombardi mit folgenden Worten bekannt: „Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.“ In ihrer fünfjährigen Beziehung war es aber nicht das erste Mal, dass sie ihr Leben ohne den anderen weiterführen wollten- doch nun soll es ein Schlussstrich sein, der unwiderruflich ist. Jetzt überraschten die beiden ihre Fans aber mit einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt.

Reunion beim Promi-Boxevent „Fame Fighting“ Wie die „Bild“-Zeitung in Erfahrung gebracht hat, kam es zu einem Wiedersehen des Ex-Paares beim Promi-Boxevent „Fame Fighting“ in der Essener Grugahalle. Offenbar kamen sie aber nicht zu zweit zum Event, sondern separat jeder für sich, saßen dafür aber während des Abends nebeneinander. Ein Beweisfoto teilte Laura Maria Rypa selbst im Anschluss auf ihrem Instagram-Account. Darauf sind die beiden eng beieinander zu sehen und lächeln für die Kamera. Dazu schrieb die Influencerin: „Auf einen entspannten Abend!“ Auch der Sänger teilte das gemeinsame Bild. Und nicht nur das: beide sollen sich auch wieder gegenseitig auf Instagram folgen.

So war das Wiedersehen mit der Ex für Pietro Lombardi Einen Tag nach der Veranstaltung, am Sonntag, 19. Oktober meldet sich Pietro Lombardi zu Wort. Am Sonntagvormittag gibt er ein Lebenszeichen auf Instagram von sich und reagiert somit auf das gestrige Wiedersehen mit seiner Ex-Verlobten: „War aber ein sehr, sehr schöner Abend gestern. Ja, war schön.“ Präzisere Details nennt er nicht, spricht nur davon, dass es eine „geile Veranstaltung“ gewesen sei. Am späten Sonntagabend legt Lombardi aber noch mit drei weiteren Fotos des Events nach. Ein Foto zeigt ihn auch mit Laura, auf welchem sich die beiden tief in die Augen schauen. Unter die Bilder schreibt er: „Was ein Abend.“ Nach der Veranstaltung war aber noch nicht Schluss und beide sind noch zusammen zu einem Fastfood-Restaurant gefahren. Einen Schnappschuss dazu aus seinem Auto teilte Lombardi höchstpersönlich. Darauf ist die Hand von Rypa zu sehen, die nach einem Burger greift, darüber hinaus eine Portion Pommes, ein Getränk in einem Pappbecher und ein Handy, auf welchem ein MMA-Kampf präsentiert wird.

Neue Liebe für Pietro? Aktuell ist Pietro Lombardi auch wieder sportlich unterwegs und möchte seinen Körper in Form bringen. Als die „Bild“-Zeitung ihn darauf anspricht und das aufgenommene Sportprogramm mit einer möglichen neuen Beziehung in Verbindung bringt, verneint der 33-jährige dieses jedoch: „Ich mache Sport für mich, andere Frauen interessieren mich nicht.“