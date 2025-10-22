Roland Kaiser privat: Sein neues Zuhause, Luxus und Nähe zur Familie

Home News Star-News

Millionenvermögen enthüllt

22.10.2025, 09.10 Uhr
von Lina Polzin
Roland Kaiser, der einst als Autoverkäufer begann, hat sich ein beachtliches Vermögen erarbeitet. Der Schlagerstar genießt den Luxus auf seinem Anwesen in Münster. Doch wie lebt der 73-Jährige?
Roland Kaiser lachend.
Roland Kaiser kann sich mit seinem Vermögen den ein oder anderen Luxus gönnen. Wir verraten, was.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Das „Vermögen-Magazin“ schätzt das Finanzpolster von Roland Kaiser inzwischen auf mehr als 50 Millionen Euro. Ein Betrag, der für den ehemaligen Autoverkäufer aus Berlin zu Beginn seiner Laufbahn völlig unvorstellbar gewesen wäre.

Seine Musik-Karriere startete er zunächst bescheiden mit Auftritten auf Hochzeiten oder Firmenfeiern, ehe ihm in den 1970er-Jahren der Durchbruch gelang. Seither hat Roland Kaiser nicht nur musikalische Erfolge gefeiert, sondern sich auch ein beachtliches Vermögen erarbeitet. Mit dem Geld sorgt der Schlagerstar für ein komfortables Leben seiner Familie – und gönnt sich dabei auch ein durchaus kostspieliges Hobby.

So investierte Roland Kaiser seine "Santa Maria"-Einnahmen

Für seine Reisen auf die Insel Sylt setzt Kaiser gerne auf ein ganz besonderes Fortbewegungsmittel: sein eigenes Flugzeug. Bereits 1993 legte der Sänger die Prüfung für den Flugschein ab. Und auch einen anderen Traum erfüllte er sich früh. Schon zu Beginn seiner Karriere kaufte er sich mit den Einnahmen aus seinem Megahit „Santa Maria“ einen gebrauchten Sportwagen.

Doch verschwenderisch ist der gebürtige Berliner nie gewesen – im Gegenteil. Er beschreibt sich selbst als äußerst bedacht, wenn es um Ausgaben geht. Gleichzeitig teilt er seinen Erfolg und unterstützt regelmäßig wohltätige Projekte mit einem Teil seines Vermögens. 



Schluss mit „Kaisermania“? Roland Kaiser spricht Klartext
Die Gerüchte ebben nicht ab – wird Roland Kaisers "Kaisermania" abgesagt? Der Schlagerstar hat sich nun erneut geäußert.
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.

Kürzlich erst umgezogen: Wie wohnt der Schlagerstar?

Beim Thema Wohnen zeigt sich Kaiser durchaus großzügig. Erst vor wenigen Monaten zog der Schlagerstar in ein prachtvolles Anwesen in Münster. Besonders stolz ist er dabei auf die hauseigene Schwimmhalle, in der er künftig seine Bahnen ziehen kann. „Und auch der große Garten ist ein Traum“, schwärmte er im Gespräch mit der BILD. Das neue Domizil ist ein moderner Bungalow – sein altes Haus behält er jedoch weiterhin.

Weit umziehen musste Kaiser übrigens nicht: Nur rund 500 Meter trennen das neue Zuhause von seinem bisherigen. In das alte Haus ist inzwischen sein Ziehsohn Tim mit seiner Familie eingezogen. So bleibt der Sänger in unmittelbarer Nähe zu seinen Enkelkindern, deren Gesellschaft er sichtlich genießt.

