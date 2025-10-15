Ein Blick auf Florian Silbereisens Konto: So reich ist der Schlagerstar

Mit gerade einmal neun Jahren startete Florian Silbereisen durch: erster Plattenvertrag, Debütalbum und schon damals die große Bühne vor TV-Kameras. Von diesem Moment an nahm eine Schlagerkarriere Fahrt auf, die bis heute ihresgleichen sucht. Kaum ein Projekt, das der Entertainer anpackt, bleibt ohne Erfolg – selbst seine frühere Beziehung zu Schlager-Ikone Helene Fischer brachte ihm zusätzliche Popularität und finanzielle Vorteile.

Die Liebe zur mittlerweile 40-Jährigen ist längst Geschichte. Doch für Florian Silbereisen erwies sich die Trennung keineswegs als Rückschlag: Er hat sich über die Jahre ein beachtliches Vermögen aufgebaut und ein echtes Unterhaltungs-Imperium geschaffen. Doch wie hoch ist sein Besitz tatsächlich? Genau das haben wir uns einmal genauer angesehen.

So viel verdient Silbereisen mit seinen Auftritten Bei Florian Silbereisen kam im Laufe der Jahre ein riesiges Vermögen zusammen. Das liegt auch daran, dass der Entertainer an zahlreichen verschiedenen Projekten gearbeitet hat. Beispielsweise nahm der 43-Jährige 2020 auf dem Jury-Stuhl der RTL-Castingshow "DSDS" Platz. Dabei wird er wohl eine ähnlich hohe Gage wie sein Vorgänger Xavier Naidoo in Höhe von 1,2 Millionen Euro pro Staffel erhalten haben.

Im selben Jahr holte er sich den Goldstatus mit einem gemeinsamen Album mit Thomas Anders. Dann kommen da natürlich noch seine großen TV-Sendungen wie der "Schlagerboom" hinzu. Laut "businessinsider.de" soll er mit seinen Shows allein im Jahr 2021 beeindruckende 900.000 Euro eingenommen haben. Seine Gage als Schauspieler im ZDF-"Traumschiff" dürfte ebenfalls einen großen Betrag in seine Kasse spülen.

Ex-Beziehung mit Helene sorgt weiter für Einnahmen Die Beziehung zu Helene Fischer brachte beiden viel Popularität ein. Nach zehn Jahren beendete das Schlagertraumpaar ihre Beziehung. Jedes Mal, wenn sich das Ex-Paar in einer TV-Show wiedersieht, lässt dies die Einschaltquoten und die Schlagerzeilen in der Presse in die Höhe schnellen. Auch wenn die Beziehung nicht mehr besteht, so bleibt ihm das Gesicht von Helene Fischer weiterhin dauerhaft erhalten, denn seitdem ziert ein Tattoo von ihrem Gesicht den Oberarm des Schlagerstars. Dieser Körperschmuck soll dem 43-Jährigen 1000 Euro gekostet haben.