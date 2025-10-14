Home News TV-News

"Leute, die man feuern sollte": Sky du Mont geht auf Florian Silbereisen los

Kritik am Darsteller

14.10.2025, 08.25 Uhr
von Julian Flimm
Schauspieler Sky du Mont rechnet ab: Er hält Florian Silbereisen für eine Fehlbesetzung und wirft dem ZDF beim "Traumschiff" Versagen vor.
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Sky du Mont hat gegen Florian Silbereisen ausgeteilt.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann; ZDF / Dirk Bartling (Montage)

Mit scharfen Worten hat sich Schauspieler Sky du Mont zu Wort gemeldet: In einem Interview kritisierte der 78-Jährige das ZDF-„Traumschiff“ – und vor allem Florian Silbereisen, den er als Fehlbesetzung für die Kapitänsrolle bezeichnete. Seine Zweifel an der Eignung des beliebten Entertainers machte er im Gespräch mit "Freizeit Vergnügen" unmissverständlich klar.

Florian Silbereisen "kein Mann mit Ecken und Kanten"?

Du Mont wirft dem "Traumschiff" vor, an Qualität verloren zu haben – vor allem durch die Besetzung von Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger: "Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung." Er halte den Schlagerstar für eine klare Fehlbesetzung, so du Mont. Auch wenn Silbereisen in der Öffentlichkeit als freundlich und sympathisch wahrgenommen werde, mangele es ihm laut dem Schauspieler an der nötigen Autorität, die ein Kapitän mitbringen müsse: "Kein Mann mit Ecken und Kanten", urteilt er.

Auch das ZDF bekommt sein Fett weg

Die Kritik des Schauspielers beschränkt sich dabei nicht nur auf Silbereisen selbst. Auch die Entscheidungsträger im Sender bekommen ihr Fett weg. So meint du Mont, dass die Verantwortlichen beim ZDF die Besetzung mit Silbereisen bewusst aus Popularitätsgründen getroffen hätten – und nicht aus künstlerischer Überzeugung. "Das sind die Leute, die man feuern sollte", sagt er über die verantwortlichen Redakteure. "Die haben nicht alle Tassen im Schrank." Die Entscheidung, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän einzusetzen, sei in seinen Augen "dumm".

Regelmäßige Kritik am "Traumschiff"

Sky du Mont ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch andere Branchenkollegen wie Schauspielerin Mariella Ahrens hatten sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle oft nur noch der Bekanntheitsgrad – nicht das Können.



Die "Traumschiff"-Zuschauer stört's nicht

Den Erfolg des "Traumschiffs" beeinflusst die wiederholte Kritik allerdings kaum. Seit Silbereisens Amtsantritt im Jahr 2019 fährt die Kultreihe weiterhin solide Quoten ein – bei den Zuschauern scheint Florian Silbereisen also besser anzukommen als bei manchen Kollegen. Das ZDF selbst hat sich bisher nicht zu den Aussagen von Sky du Mont geäußert.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

