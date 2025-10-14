"Leute, die man feuern sollte": Sky du Mont geht auf Florian Silbereisen los

Mit scharfen Worten hat sich Schauspieler Sky du Mont zu Wort gemeldet: In einem Interview kritisierte der 78-Jährige das ZDF-„Traumschiff“ – und vor allem Florian Silbereisen, den er als Fehlbesetzung für die Kapitänsrolle bezeichnete. Seine Zweifel an der Eignung des beliebten Entertainers machte er im Gespräch mit "Freizeit Vergnügen" unmissverständlich klar.

Florian Silbereisen "kein Mann mit Ecken und Kanten"? Du Mont wirft dem "Traumschiff" vor, an Qualität verloren zu haben – vor allem durch die Besetzung von Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger: "Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung." Er halte den Schlagerstar für eine klare Fehlbesetzung, so du Mont. Auch wenn Silbereisen in der Öffentlichkeit als freundlich und sympathisch wahrgenommen werde, mangele es ihm laut dem Schauspieler an der nötigen Autorität, die ein Kapitän mitbringen müsse: "Kein Mann mit Ecken und Kanten", urteilt er.

Auch das ZDF bekommt sein Fett weg Die Kritik des Schauspielers beschränkt sich dabei nicht nur auf Silbereisen selbst. Auch die Entscheidungsträger im Sender bekommen ihr Fett weg. So meint du Mont, dass die Verantwortlichen beim ZDF die Besetzung mit Silbereisen bewusst aus Popularitätsgründen getroffen hätten – und nicht aus künstlerischer Überzeugung. "Das sind die Leute, die man feuern sollte", sagt er über die verantwortlichen Redakteure. "Die haben nicht alle Tassen im Schrank." Die Entscheidung, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän einzusetzen, sei in seinen Augen "dumm".

Regelmäßige Kritik am "Traumschiff" Sky du Mont ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch andere Branchenkollegen wie Schauspielerin Mariella Ahrens hatten sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle oft nur noch der Bekanntheitsgrad – nicht das Können.