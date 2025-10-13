Home News Star-News

Florian Silbereisens Vermögen: So viel Geld hat der Schlagerstar

Sein Kontostand

Florian Silbereisens Vermögen: So viel Geld hat der Schlagerstar

13.10.2025, 10.07 Uhr
von Annika Schmidt
Florian Silbereisen baute sich ein beachtliches Vermögen auf – dank TV-Shows, Musikprojekten und mehr. So reich ist er wirklich.
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Schon im Alter von nur neun Jahren unterschrieb Florian Silbereisen seinen ersten Plattenvertrag, veröffentlichte ein Debütalbum und stand erstmals im Rampenlicht vor laufenden TV-Kameras. Damit begann eine Schlagerkarriere, die bis heute ihresgleichen sucht. Kaum ein Projekt, das der Entertainer in Angriff nimmt, bleibt ohne Erfolg. Selbst seine einstige Beziehung zu Schlager-Ikone Helene Fischer wirkte sich positiv auf seine Einnahmen aus.

Inzwischen ist die Liebe zur heute 40-Jährigen Vergangenheit, doch finanziell hat Florian Silbereisen längst ein beeindruckendes Polster geschaffen. Über die Jahre baute er sich ein wahres Unterhaltungs-Imperium auf. Aber wie groß ist sein Vermögen wirklich? Wir haben die Zahlen genauer unter die Lupe genommen.

Das bekommt Florian Silbereisen für seine Auftritte

Bei Florian Silbereisen kam im Laufe der Jahre ein riesiges Vermögen zusammen. Das liegt auch daran, dass der Entertainer an zahlreichen verschiedenen Projekten gearbeitet hat. Beispielsweise nahm der 43-Jährige 2020 auf dem Jury-Stuhl der RTL-Castingshow "DSDS" Platz. Dabei wird er wohl eine ähnlich hohe Gage wie sein Vorgänger Xavier Naidoo in Höhe von 1,2 Millionen Euro pro Staffel erhalten haben.

Derzeit beliebt:
>>"Madame Web": Ein Flop im Kino, jetzt als Free-TV-Premiere im ZDF
>>Neue Doku „Wilder Rhein“: Reise zu den Quellen in Graubünden
>>Beatrice Egli schockt mit neuer Karriere: "Dafür wird die Musik etwas weniger werden"
>>Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher

Im selben Jahr holte er sich den Goldstatus mit einem gemeinsamen Album mit Thomas Anders. Dann kommen da natürlich noch seine großen TV-Sendungen wie der "Schlagerboom" hinzu.  Laut "businessinsider.de" soll er mit seinen Shows allein im Jahr 2021 beeindruckende 900.000 Euro eingenommen haben. Seine Gage als Schauspieler im ZDF-"Traumschiff" dürfte ebenfalls einen großen Betrag in seine Kasse spülen. 



Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
Seit zwei Jahrzehnten steht Helene Fischer an der Spitze des deutschen Schlagers. Doch hinter ihrem Erfolg steckt weit mehr als nur Musik – und ihr Vermögen wächst stetig weiter.
So viel Geld hat sie
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.

Das Geld aus der Beziehung mit Helene Fischer

Die Beziehung zu Helene Fischer brachte beiden viel Popularität ein. Nach zehn Jahren beendete das Schlagertraumpaar ihre Beziehung. Jedes Mal, wenn sich das Ex-Paar in einer TV-Show wiedersieht, lässt dies die Einschaltquoten und die Schlagerzeilen in der Presse in die Höhe schnellen. Auch wenn die Beziehung nicht mehr besteht, so bleibt ihm das Gesicht von Helene Fischer weiterhin dauerhaft erhalten, denn seitdem ziert ein Tattoo von ihrem Gesicht den Oberarm des Schlagerstars. Dieser Körperschmuck soll dem 43-Jährigen 1000 Euro gekostet haben.

Laut dem "Vermögen Magazin" beläuft sich Florian Silbereisens Kontostand im Jahr 2024 auf rund 8,5 Millionen. Jedes Jahr kommt mehr Geld hinzu.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Traumschiff"-Eklat: Was sagte WWM-Kandidat über Florian Silbereisen?
Schlagabtausch mit Günther Jauch
Plötzlich wurde Florian Silbereisen zur Zielscheibe in Günther Jauchs Quizshow.
Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
So viel Geld hat sie
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
„Uneheliches Kind“: Roland Kaiser spricht über seine harte Kindheit
Er erfuhr es erst mit 15
Roland Kaiser auf der Bühne.
Helene Fischer stürzt ab: Bitterer Karriere-Moment für die Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Das Vermögen der Schlagerstars: So viel Geld haben Roland Kaiser & Co.
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Florian Silbereisen bei Veranstaltung rausgeworfen: „Du gehörst hier nicht hin“
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Sky du Mont geht auf Silbereisen & Traumschiff los: "nicht alle Tassen im Schrank"
Scharfe Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Verrückt: Das ist Florian Silbereisens spezieller Wiesn-Tipp!
Toiletten-Tipp
Florian Silbereisen auf der Wiesn
Panische Prepper oder kluge Vorsorge?
"ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen"
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen
"Gelacht werden darf auch ein bisschen": Blome & Pfeffer mit neuer Polit-Talkshow
"Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk"
Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk
Vom TV-Traumpaar bis zum Ehe-Aus: Heino Ferchs bewegendes Liebesleben
Schauspieler privat
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Biathlon-Winter im ZDF: Was ändert sich nach Laura Dahlmeiers Tod?
Entscheidung des Senders
Laura Dahlmeier
RTL verzichtet auf Ausstrahlung von Laura Dahlmeier-Szenen
Nach tödlichem Unfall
Laura Dahlmeier
Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab
Diäterfolg
Andrea Kiewel auf der Bühne.
Ein ganzer Tag voller Marvel: Ant-Man 3 im Free-TV!
"Ant-Man and The Wasp: Quantumania"
Ant-Man and The Wasp: Quantumania
Rieu verzaubert Maastricht in ein Walzerparadies
"André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025"
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
Fabian Köster mischt Klassik auf - Gala-Gäste begeistert
"OPUS KLASSIK 2025"
Opus Klassik 2025
Spiegel für den Sozialstaat: Schockierender Fall im neuen "Tatort"
"Tatort: Siebenschläfer"
Tatort: Siebenschläfer
"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet
Was sich lohnt
Ari - Das Leben passiert nur einmal
Thomas Müller wird Experte bei der Fußball-WM 2026
TV-Kracher
Thomas Müller
Jimi Blue Ochsenknecht bezeichnet schlimmen Satz über Tochter Snow als "größten Fehler"
Prominente Enthüllungen
Promi Big Brother - Tag 5
Neue "Game of Thrones"-Serie: Trailer gibt Startdatum bekannt
Neues Westeros-Abenteuer
Game of Thrones
In diesen TV-Moderator ist Bruce Darnell verliebt!
Er verrät's
Bruce Darnell
Neuer "Minecraft"-Film bestätigt – inklusive Startdatum
Nach großem Kino-Erfolg
"Ein Minecraft Film"
Von der Geliebten zur Königin: Camillas unglaubliche Wandlung
"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin"
Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin.
Michaela May's charmanter Alm-Ausflug
"Eine Sennerin zum Verlieben"
Eine Sennerin zum Verlieben
Debüt für Wotan Wilke Möhring - Wie wird er sich schlagen?
"Wer weiß denn sowas XXL"
Wer weiß denn sowas XXL?
3sat lässt die Bühne beben: Musik, die bewegt
"LEA"
LEA