Florian Silbereisens Vermögen: So viel Geld hat der Schlagerstar

Schon im Alter von nur neun Jahren unterschrieb Florian Silbereisen seinen ersten Plattenvertrag, veröffentlichte ein Debütalbum und stand erstmals im Rampenlicht vor laufenden TV-Kameras. Damit begann eine Schlagerkarriere, die bis heute ihresgleichen sucht. Kaum ein Projekt, das der Entertainer in Angriff nimmt, bleibt ohne Erfolg. Selbst seine einstige Beziehung zu Schlager-Ikone Helene Fischer wirkte sich positiv auf seine Einnahmen aus.

Inzwischen ist die Liebe zur heute 40-Jährigen Vergangenheit, doch finanziell hat Florian Silbereisen längst ein beeindruckendes Polster geschaffen. Über die Jahre baute er sich ein wahres Unterhaltungs-Imperium auf. Aber wie groß ist sein Vermögen wirklich? Wir haben die Zahlen genauer unter die Lupe genommen.

Das bekommt Florian Silbereisen für seine Auftritte Bei Florian Silbereisen kam im Laufe der Jahre ein riesiges Vermögen zusammen. Das liegt auch daran, dass der Entertainer an zahlreichen verschiedenen Projekten gearbeitet hat. Beispielsweise nahm der 43-Jährige 2020 auf dem Jury-Stuhl der RTL-Castingshow "DSDS" Platz. Dabei wird er wohl eine ähnlich hohe Gage wie sein Vorgänger Xavier Naidoo in Höhe von 1,2 Millionen Euro pro Staffel erhalten haben.

Im selben Jahr holte er sich den Goldstatus mit einem gemeinsamen Album mit Thomas Anders. Dann kommen da natürlich noch seine großen TV-Sendungen wie der "Schlagerboom" hinzu. Laut "businessinsider.de" soll er mit seinen Shows allein im Jahr 2021 beeindruckende 900.000 Euro eingenommen haben. Seine Gage als Schauspieler im ZDF-"Traumschiff" dürfte ebenfalls einen großen Betrag in seine Kasse spülen.

Das Geld aus der Beziehung mit Helene Fischer Die Beziehung zu Helene Fischer brachte beiden viel Popularität ein. Nach zehn Jahren beendete das Schlagertraumpaar ihre Beziehung. Jedes Mal, wenn sich das Ex-Paar in einer TV-Show wiedersieht, lässt dies die Einschaltquoten und die Schlagerzeilen in der Presse in die Höhe schnellen. Auch wenn die Beziehung nicht mehr besteht, so bleibt ihm das Gesicht von Helene Fischer weiterhin dauerhaft erhalten, denn seitdem ziert ein Tattoo von ihrem Gesicht den Oberarm des Schlagerstars. Dieser Körperschmuck soll dem 43-Jährigen 1000 Euro gekostet haben.