"OPUS KLASSIK 2025": Die Gala der Musikvielfalt - besucht von Fabian Köster

Die Verbreitung der Klassischen Musik als Kulturgut für Jung und Alt haben sich die Organisatoren des Opus-Klassik-Preises aufs Panier geschrieben. Elf Juroren aus der Musikindustrie, sowie Manager und Kritiker wählten auch 2025 in nicht weniger als 30 Kategorien die Besten aus. Bei der alljährlichen Gala im Berliner Konzerthaus ist ein Teil von ihnen zu hören, aber auch längst etablierte Gesangssolisten und Instrumentalisten sind dabei. Das ZDF zeichnet auf und sendet am selben Abend um 22.15 Uhr zeitversetzt. Zuverlässig charmant moderiert wird das Ganze von Désirée Nosbusch. Auch sonst ist an viel Auflockerung gedacht, nicht zuletzt, weil Comedian Fabian Köster im Vorfeld einige der Stars besucht hat und laut ZDF "für überraschende Perspektiven und humorvolle Zwischentöne sorgt".

OPUS KLASSIK 2025 Klassik • 12.10.2025 • 22:15 Uhr

International etablierte Stars wie Lang Lang, Emily D'Angelo und Benjamin Bernheim dürfen dabei nicht fehlen. Aber auch "Außenseiter" wie Crossover-Interpreten und jüngere Musiker kommen nicht zu kurz. Die Pianisten Hayato Sumino ("Nachwuchskünstler des Jahres") und Louis Philippson ("Klassik ohne Grenzen") brechen eine womöglich verknöcherte Klassikwelt "mit virtuoser Spielfreude" auf und bringen sich mit digitalen Mitteln ein. Für sein Lebenswerk wird der estnische Komponist Arvo Pärt geehrt.

Als "Nachwuchskünstlerinnen des Jahres" werden die Geigerin Leia Zhu und die Trompeterin Lucienne Renaudin Vary ("Instrumentalistin des Jahres") ausgezeichnet. Ferner blicken die "lautten compagney Berlin"und die Saxophonistin Asya Fateyeva als "Ensemble des Jahres" mit einem ABBA-Medley über den Klassik-Horizont hinaus.

Der Abend wird vom Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Anu Tali begleitet.

OPUS KLASSIK 2025 – So. 12.10. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.