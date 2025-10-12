Home News TV-News

"OPUS KLASSIK 2025": Die Gala der Musikvielfalt - besucht von Fabian Köster

"OPUS KLASSIK 2025"

Fabian Köster mischt Klassik auf - Gala-Gäste begeistert

12.10.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Der Opus Klassik 2025 feiert die Vielfalt der klassischen Musik mit Stars wie Lang Lang und Newcomern wie Hayato Sumino. Désirée Nosbusch moderiert die Gala, die das ZDF überträgt.
Opus Klassik 2025
Durch die Klassik-Gala, die vor allem die klassische Musik fördern will, führt Désirée Nosbusch.   Fotoquelle: ZDF / Mo Wüstenhagen
"heute-show extra - Next Stop Köster"
Fabian Köster wurde am 14. Juli 30 Jahre alt und ist bereits seit 2016 als Außenreporter der Satire-Nachrichtenshow im ZDF im Einsatz. Nun führt das "heute-show"-Nesthäkchen erstmals durch seine eigene Sendung - ein 30-minütiges Gespräch mit einem Spitzenpolitiker oder einer Spitzenpolitikerin.  Fotoquelle: ZDF/Fabian Stuertz

Die Verbreitung der Klassischen Musik als Kulturgut für Jung und Alt haben sich die Organisatoren des Opus-Klassik-Preises aufs Panier geschrieben. Elf Juroren aus der Musikindustrie, sowie Manager und Kritiker wählten auch 2025 in nicht weniger als 30 Kategorien die Besten aus. Bei der alljährlichen Gala im Berliner Konzerthaus ist ein Teil von ihnen zu hören, aber auch längst etablierte Gesangssolisten und Instrumentalisten sind dabei. Das ZDF zeichnet auf und sendet am selben Abend um 22.15 Uhr zeitversetzt. Zuverlässig charmant moderiert wird das Ganze von Désirée Nosbusch. Auch sonst ist an viel Auflockerung gedacht, nicht zuletzt, weil Comedian Fabian Köster im Vorfeld einige der Stars besucht hat und laut ZDF "für überraschende Perspektiven und humorvolle Zwischentöne sorgt".

ZDF
OPUS KLASSIK 2025
Klassik • 12.10.2025 • 22:15 Uhr

International etablierte Stars wie Lang Lang, Emily D'Angelo und Benjamin Bernheim dürfen dabei nicht fehlen. Aber auch "Außenseiter" wie Crossover-Interpreten und jüngere Musiker kommen nicht zu kurz. Die Pianisten Hayato Sumino ("Nachwuchskünstler des Jahres") und Louis Philippson ("Klassik ohne Grenzen") brechen eine womöglich verknöcherte Klassikwelt "mit virtuoser Spielfreude" auf und bringen sich mit digitalen Mitteln ein. Für sein Lebenswerk wird der estnische Komponist Arvo Pärt geehrt.

Als "Nachwuchskünstlerinnen des Jahres" werden die Geigerin Leia Zhu und die Trompeterin Lucienne Renaudin Vary ("Instrumentalistin des Jahres") ausgezeichnet. Ferner blicken die "lautten compagney Berlin"und die Saxophonistin Asya Fateyeva als "Ensemble des Jahres" mit einem ABBA-Medley über den Klassik-Horizont hinaus.

Der Abend wird vom Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Anu Tali begleitet.

OPUS KLASSIK 2025 – So. 12.10. – ZDF: 22.15 Uhr

