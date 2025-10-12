Home News TV-News

"Tatort: Siebenschläfer": Der ARD-Krimi mit Sozialstaat-Kritik und Cornelia Gröschel

"Tatort: Siebenschläfer"

Spiegel für den Sozialstaat: Schockierender Fall im neuen "Tatort"

12.10.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Der Tatort: Siebenschläfer führt die Ermittler Winkler und Schnabel in ein Kinderheim, wo der Tod eines Mädchens Systemprobleme offenlegt. Ein Sozialkrimi, der Fragen zu den Zuständen im deutschen Sozialstaat aufwirft.
Tatort: Siebenschläfer
Im neuen "Tatort: Siebenschläfer" aus Dresden ermitteln Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) zu zweit. Karin Gorniak (Karin Hanczeswski) hatte mit der letzten Episode im Februar 2025 das Format verlassen.   Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans
Tatort: Siebenschläfer
Pascal (Florian Geißelmann) und Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) genießen scheinbar die Zeit nach ihrer Flucht aus dem Kinderheim.  Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans
Tatort: Siebenschläfer
Eine 16-Jährige, die in einem Kinderheim lebte, wurde tot aus einem See geborgen. Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz), Peter Schnabel (Martin Brambach, dritter von links) und Dr. Himpe (Ron Helbig) inspizieren die Tote Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem).  Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans
Tatort: Siebenschläfer
Sonst saß er vorwiegend im Büro. Jetzt ist er mittendrin in einer Ermittlung: Peter Schnabel (Martin Brambach) fährt mit Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) zu einem Tatort.   Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans
Tatort: Siebenschläfer
Saskia Rühe (Silvina Buchbauer) ist die Leiterin des Kinderheims "Siebenschläfer". Erwin Miersch (Elmar Gutmann) arbeitet dort als Hausmeister.   Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans
Tatort: Siebenschläfer
Niemand mag Pascal (Florian Geißelmann). Der 17-Jährige ist ein anstrengender Typ. Mit seiner Freundin ist er aus dem Heim "Siebenschläfer" abgehauen. Nun ist das Mädchen tot und er wacht benebelt am See auf.  Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans
Tatort: Siebenschläfer
Es könnte jemand in Gefahr sein, deshalb muss Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) mit ihren Kollegen schnell eingreifen.   Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans
Tatort: Siebenschläfer
Pascal (Florian Geißelmann) hat sich zu seiner ehemaligen Erzieherin Birte Friesack (Anna-Katharina Muck) geflüchtet, mit der er früher ein enges Verhältnis hatte.  Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans
Tatort: Siebenschläfer
Diese Dinge trug das tote Mädchen bei sich: Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz) und Peter Schnabel (Martin Brambach) untersuchen die Tasche von Lilly-Marie.  Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans
Tatort: Siebenschläfer
Jetzt packt - wegen Personalmangel - sogar der Chef vor Ort mit an: Peter Schnabel (Martin Brambach, links) untersucht mit Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Dr. Himpe (Ron Helbig) einen Tatort in Dresden.   Fotoquelle: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

Im "Tatort: Siebenschläfer", dem ersten Dresdner Fall ohne Gorniak (Karin Hanczewski), müssen Winkler (Cornelia Gröschel) und Schnabel (Martin Brambach) den Tod einer 16-Jährigen aus einem Kinderheim aufklären. Dabei pfeifen der deutsche Sozialstaat und auch die Polizei aus dem letzten Loch.

ARD
Tatort: Siebenschläfer
Kriminalfilm • 12.10.2025 • 20:15 Uhr

Das 16-jährige Heimkind Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) wird tot aus einem See geborgen. In der Nacht zuvor war das Mädchen mit ihrem Freund und Heimkollegen Pascal (Florian Geißelmann) aus der Wohnanlage ausgebüxt. Das Kinderheim unter der Leitung von Saskia Rühe (Silvina Buchbauer) heißt ebenso wie dieser Fall. Der "Tatort"-Krimi "Siebenschläfer" ist der erste Dresdener Fall ohne die im Februar ausgeschiedene Karin Gorniak (Karin Hanczewski). Sie hat das Format mit dem "Tatort: Herz der Dunkelheit" verlassen. Wie man auch an der vor kurzem gestarteten deutschen Disney-Serie "Call My Agent: Berlin" sehen kann, in der Hanczewski eine Schauspielagentin zum Niederknien spielt, ist es ein großer Verlust für den Dresden-Krimi. Der hat im Plot aber noch ganz andere Probleme: Es herrscht Fachkräftemangel, wohin man schaut. Weil Schnabel (Martin Brambach) keinen Ersatz für Gorniak bekommt, muss er selbst mit Kommissarin Winkler (Cornelia Gröschel) rausfahren und Zeugen befragen. Dass sich der sächselnde Chef im Kinderheim alles andere als wohlfühlt, wird auch schnell offenbar.

Das "Siebenschläfer" wäre wohl ein Vorzeigeheim, hätte es nicht mit krassen Personalproblemen zu kämpfen. Neben Chefin Saskia Rühe kümmern sich noch Erzieherin Jasmin Hoffmann (Aysha Joy Samuel) und der knorrige alte Hausmeister Erwin Miersch (Elmar Gutmann) um die Kinder. Obwohl diese relativ ruhig scheinen (bis auf den unberechenbaren Pascal, den kaum jemand leiden konnte), sucht man händeringend nach Verstärkung.

Derzeit beliebt:
>>Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
>>"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet
>>Thomas Müller wird Experte bei der Fußball-WM 2026
>>"Alpentod – Ein Bergland-Krimi": Kritik zum RTL-Krimi mit Veronica Ferres und Tim Oliver Schultz

Winkler und Schnabel ermitteln bei der gebrochenen Mutter (Milena Dreißig) des toten Mädchens, der man das Kind vor einigen Jahren weggenommen hat. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Pascal, er ist der Hauptverdächtige im Fall Lilly-Marie. Inmitten der klassisch kriminalistischen Ermittlung taucht bald ein roter Faden im Drehbuch von Silke Zertz und Frauke Hunfeld ("Lauchhammer – Tod in der Lausitz") auf. Auf ihm steht geschrieben: In diesem Deutschland sind es die Systemrelevanten, die ächzen und wanken.

9.200 Euro pro Monat für ein Heimkind?

Auf dem Revier wird Chef Schnabel von Mitarbeiterin Winkler genervt, dass der ihr gegenüberliegende Platz von Gorniak wohl weiterhin frei bleibt. Eine neue Kollegin, die eigentlich kommen sollte, hat abgesagt, weil sie keinen Kita-Platz in Dresden findet. Die Kitas wiederum könnten keine neuen Kinder aufnehmen, weil es ihnen an Erzieherinnen fehlt. Deshalb findet auch die Polizei keine Verstärkung, und so beißt sich die Job-Katze selbst in den Schwanz.

Nach Rosa Herzogs Aus: Rückt dieser Kandidat im Dortmunder „Tatort“ nach?
Im Dortmunder „Tatort“ kündigt sich ein Umbruch an: Nach fünf Jahren steigt Stefanie Reinsperger aus. Wie geht es weiter?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.

Man fragt sich beim Zuschauen: Warum werden eigentlich ausgerechnet systemrelevante Jobs so schlecht bezahlt, dass sie keiner machen will? Der Leiter des Jugendamtes (Peter Moltzen) wird von den Kommissaren gefragt, wie viel so ein Heimkind pro Monat kostet. Die Antwort fällt überraschend aus: rund 7.000 Euro zahlt der Staat für ein Durchschnitts-Kind wie Pascal, bei der toten Lilly-Marie, die noch weitere Therapien erhielt, waren es sogar 9.200 Euro – pro Monat. Es sind Aussagen und Zahlen aus dem TV-Krimi wohlgemerkt.

Was stimmt nicht in einem System, das offenbar ordentlich Geld einsetzt, aber wenig erreicht? Und was hat Psychiater Lukas Brückner (Hanno Koffler) mit all dem zu tun? Er steht dem Jugendheim beratend zur Seite und scheint als einziger in diesem 90-Minuten-Krimi weder Geld- noch Personalsorgen zu haben.

Regisseur Thomas Sieben ("Prey") hat nach der Buchvorlage von Zertz und Hunfeld einen klassischen Sozialkrimi gedreht, der das Milieu Kinderheim und die mit ihm verbandelten Institutionen durchleuchtet. Dabei bekommt Martin Brambach deutlich mehr Bildschirmzeit als bisher. Er hat sogar eine der besten Szenen dieser Folge, als er sich ungewohnt persönlich mit einem schwierigen Jugendlichen unterhält, den der ansonsten gern mal emotional ungelenke Mann auf rührende Weise väterlich näherkommt.

Am Ende ist "Tatort: Siebenschläfer" ein wenig zu formelhaft – sowohl als Krimi wie auch als kritisches Sozialstück. Trotzdem ist der Blick ins ramponierte Innere des deutschen Sozialstaates alles in allem erschreckend. Dass es in anderen Ländern vielleicht noch schlechter aussieht, sollte dabei kein Trost sein.

Tatort: Siebenschläfer – So. 12.10. – ARD: 20.15 Uhr

Edin Hasanović: Sein „Tatort"-Name ist eine Hommage an Hanau-Opfer
Edin Hasanović feiert ein beeindruckendes "Tatort"-Debüt als Kommissar Hamza Kulina. Mit seiner Rolle setzt der Schauspieler ein klares Zeichen gegen Rassismus und erinnert an den Anschlag von Hanau.
Zeichen gegen Rassismus
Edin Hasanović

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Debüt für Wotan Wilke Möhring - Wie wird er sich schlagen?
"Wer weiß denn sowas XXL"
Wer weiß denn sowas XXL?
Theresa Underberg kehrt in "Friesland"-Krimi zurück
"Friesland – Tief im Dreck"
Friesland - Tief im Dreck
Robert Stadlober emotional: "Mir macht das Leben heute viel mehr Spaß als früher"
Verkehrsdrama
ARD Blue Hour At Berlinale 2025
Tragischer Tod von Wanda Perdelwitz: TV-Welt in tiefer Trauer
Unfalltod
Wanda Perdelwitz
„Schule am Meer“: ARD zeigt drei neue Filme mit Anja Kling & Oliver Mommsen
Darum geht's
Ein Mann und eine Frau stehen am Meer.
Edin Hasanović: Sein „Tatort"-Name ist eine Hommage an Hanau-Opfer
Zeichen gegen Rassismus
Edin Hasanović
Tatort-Stars im Gehaltsvergleich: Wer kassiert am meisten?
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
"Der Wien-Krimi - Tod im Tiergarten": Darum geht's im neuen Film mit Philipp Hochmair
Blind ermittelt
"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Tiergarten"
Bill Kaulitz schwärmt in Podcast von "Tatort"-Ermittler: "Ich bin ganz verliebt"
Bill Kaulitz
Jimi Blue Ochsenknecht bezeichnet schlimmen Satz über Tochter Snow als "größten Fehler"
Prominente Enthüllungen
Promi Big Brother - Tag 5
Neue "Game of Thrones"-Serie: Trailer gibt Startdatum bekannt
Neues Westeros-Abenteuer
Game of Thrones
In diesen TV-Moderator ist Bruce Darnell verliebt!
Er verrät's
Bruce Darnell
Neuer "Minecraft"-Film bestätigt – inklusive Startdatum
Nach großem Kino-Erfolg
"Ein Minecraft Film"
Von der Geliebten zur Königin: Camillas unglaubliche Wandlung
"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin"
Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin.
Michaela May's charmanter Alm-Ausflug
"Eine Sennerin zum Verlieben"
Eine Sennerin zum Verlieben
3sat lässt die Bühne beben: Musik, die bewegt
"LEA"
LEA
Günther Jauch räumt ein: Vorurteile gegen kopftuchtragende Frau
„Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche"
Günther Jauch
Ralph Siegel verrät: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit ihm arbeiten!
Im Podcast
Helene Fischer steht auf der Bühne
Neue DVDs und Blu-rays: Ethan Hunt und Superman kehren zurück
Heimkino-Highlights
"Mission Impossible - The Final Reckoning"
Sascha Korf bei "Wer wird Millionär?" - Ein bekanntes Gesicht auf dem Ratestuhl
Geldgewinn
"Wer wird Millionär?"
Prinz William: Tränenreicher Moment mit Witwe berührt Millionen
Emotionale Begegnung
Prinz Willliam
Álvaro Soler: Das steckt wirklich hinter dem Namen des Musikers
Bürgerlicher Name
Álvaro Soler
Remnick: US-Marshal gegen Schwerverbrecher in Alaska
Action in Alaska
"Remnick" | Apple TV+
Suche nach Bond-Darsteller: Regisseur will neuen Ansatz verfolgen!
Das ändert sich
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Beatrice Egli schockt mit neuer Karriere: "Dafür wird die Musik etwas weniger werden"
Doppeltalent
Beatrice Egli bei "Das! Rote Sofa!"
Bewegende Familiengeschichte bei "Promi Big Brother": "Bitte melde dich!"
TV-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 4
Traum geplatzt: Deswegen wurde Rhea Harder-Vennewald nie echte Polizistin
Karriere-Traum
Notruf Hafenkante
„Uneheliches Kind“: Roland Kaiser spricht über seine harte Kindheit
Er erfuhr es erst mit 15
Roland Kaiser auf der Bühne.
Helene Fischer stürzt ab: Bitterer Karriere-Moment für die Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.