Home News TV-News

"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet

Was sich lohnt

"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet

11.10.2025, 09.28 Uhr
von Maximilian Haase
Ari, ein junger Lehramtsstudent, bricht während einer Prüfung zusammen und begibt sich auf eine Suche nach sich selbst.
Ari - Das Leben passiert nur einmal
Lehramtsreferendar Ari (Andranic Manet) erlebt während einer Prüfung einen Zusammenbruch.  Fotoquelle: ARTE / Geko Films/Blue Monday Productions
Ari - Das Leben passiert nur einmal
Nach Jahren trifft Ari (Andranic Manet) seine Ex-Freundin Irène (Clémence Coullon) wieder.  Fotoquelle: ARTE / Geko Films/Blue Monday Productions
Ari - Das Leben passiert nur einmal
Ari (Andranic Manet) kündigt seinen Job - und schlägt sich fortan so durch.  Fotoquelle: ARTE / Geko Films/Blue Monday Productions

Wenn man eigentlich nicht mehr will, zeigt sich das bisweilen in ganz simplen körperlichen Reaktionen. So wie beim titelgebenden jungen Mann im Spielfilm "Ari – Das Leben passiert nur einmal", der mit einem Kontrollverlust beginnt: Lehramtsstudent Ari, gespielt von Andranic Manet, bricht mitten in einer Prüfung zusammen und damit aus dem Hamsterrad der Leistungsgesellschaft aus. Er gibt einfach auf. Für ihn ist es der Beginn einer Suche nach sich selbst, die exemplarisch für seine Generation erscheint. ARTE zeigt das französisch-belgische Drama, das bei der Berlinale 2025 im Wettbewerb antrat, nun zur Primetime als Free-TV-Premiere.

ARTE
Ari – Das Leben passiert nur einmal
Drama • 10.10.2025 • 20:15 Uhr

Zunächst wird Ari krankgeschrieben, was seinem Vater (Pascal Rénéric) erwartungsgemäß überhaupt nicht passt. Wer nicht funktioniert, muss gehen. Also schmeißt der alte Herr seinen Sohn aus der Wohnung. Ari schlägt sich durch von Couch zu Couch, von alter Bekanntschaft zu früherer Liebe – auf der Suche nach einem Platz in der Welt, der sich nicht wie Selbstverrat anfühlt. Seine Generation hat Abitur, Studienabschluss und Therapie. Einzig eine Antwort auf die Frage "Und nun?" hat sie nicht.

Eine Generation muss kämpfen

Ari trifft auf alte Freunde: Clara (Eva Lallier Juan), einst lebenshungrig, steckt in einer stillen Verweigerung fest. Jonas (Théo Delezenne) hat es geschafft – zumindest auf dem Papier: Haus, Frau, Kind, Wohlstand – und trotzdem die Leere im Blick. Und dann ist da noch Aris Ex-Freundin Irène (Clémence Coullon), die ihn mit seiner Vergangenheit und der Frage nach der Zukunft konfrontiert.

Derzeit beliebt:
>>Thomas Müller wird Experte bei der Fußball-WM 2026
>>Jimi Blue Ochsenknecht bezeichnet schlimmen Satz über Tochter Snow als "größten Fehler"
>>"Bettys Diagnose": Der Start der zwölften Staffel mit Henrike Hahn
>>"Reykjavík 112 – Schwarzes Phantom": Darum geht's in der isländischen Krimiserie

Visuell bleibt der Film zurückhaltend, fast lakonisch. Kein großes Drama, sondern leise Verzweiflung, eingefangen in urbaner Kühle. Ari taumelt durch eine Welt, die ihm keine klare Richtung bietet – und lernt dabei, dass Orientierung manchmal dort beginnt, wo man aufhört, sich zu vergleichen.

Sky du Mont geht auf Silbereisen & Traumschiff los: "nicht alle Tassen im Schrank"
Sky du Mont äußert klare Kritik am ZDF-Klassiker "Das Traumschiff" und seinem Kapitän Florian Silbereisen. Was ist der Grund?
Scharfe Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.

Regisseurin Léonor Serraille, bekannt geworden durch ihr Cannes-gekröntes Debüt "Jeune femme", widmet sich auch in ihrem dritten Film den Suchenden und innerlich Unruhigen. Sie zeigt keine Helden und keine Anti-Helden, sondern stille Kämpfe. Von Menschen, deren Utopien der Selbstverwirklichung mit der überfordernden Realität kollidieren. Trotzdem macht der Film als detaillierte Skizze einer überfragten Generation auch vage Hoffnung: Denn möglicherweise liegt im Scheitern ja auch der Beginn von etwas Gutem.

Ari – Das Leben passiert nur einmal – Fr. 10.10. – ARTE: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Berlinale" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Juli Zeh im Porträt – Klartext von Deutschlands streitbarster Autorin
"Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten"
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
12,5 Millionen Sklaven für Zucker: ARTE-Doku schockt mit Fakten
"Zucker: Genuss um welchen Preis?"
Zucker: Genuss um welchen Preis?
Einblicke in Amerikas neue Realität: Frauenrechte unter Beschuss
"Amerikas Geschlechterkampf"
Amerikas Geschlechterkampf
ZDF-Erfolgsserie „Dr. Nice": Zusammenfassung der ersten Staffel
Frank Kalupa als Dr. Moritz Neiss
Die ZDF-Serie „Dr. Nice“ ist aktuelle mit den neuen Folgen der zweiten Staffel im ZDF zu sehen. Damit du auf die vorbereitet bist, bekommst du hier einen kurzen Überblick darüber, was in der ersten Staffel passiert ist.
Sex, Sucht und Abhängigkeit: "Naked" enthüllt alles
Serie über Sucht
naked
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn": Kritik zum Krimi mit Désirée Nosbusch
Justizthriller
Ein Fall für Conti
Das sind die TV-Highlights am Tag der Deutschen Einheit!
Übersicht
Menschen auf der Berliner Mauer.
Ein letztes Mal Drama: "Doktor Ballouz" verabschiedet sich
Großes Finale
"Doktor Ballouz"
Alkoholismus im Fokus: Friederike Becht spielt sich an die Grenze
"Im Rausch"
Im Rausch
20 Jahre „Sturm der Liebe“: Sie sind das neue Traumpaar am Fürstenhof
Neue Staffel, neues Liebesglück
Sturm der Liebe
"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Neue "Game of Thrones"-Serie: Trailer gibt Startdatum bekannt
Neues Westeros-Abenteuer
Game of Thrones
In diesen TV-Moderator ist Bruce Darnell verliebt!
Er verrät's
Bruce Darnell
Neuer "Minecraft"-Film bestätigt – inklusive Startdatum
Nach großem Kino-Erfolg
"Ein Minecraft Film"
Von der Geliebten zur Königin: Camillas unglaubliche Wandlung
"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin"
Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin.
Michaela May's charmanter Alm-Ausflug
"Eine Sennerin zum Verlieben"
Eine Sennerin zum Verlieben
Debüt für Wotan Wilke Möhring - Wie wird er sich schlagen?
"Wer weiß denn sowas XXL"
Wer weiß denn sowas XXL?
3sat lässt die Bühne beben: Musik, die bewegt
"LEA"
LEA
Theresa Underberg kehrt in "Friesland"-Krimi zurück
"Friesland – Tief im Dreck"
Friesland - Tief im Dreck
Günther Jauch räumt ein: Vorurteile gegen kopftuchtragende Frau
„Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche"
Günther Jauch
Ralph Siegel verrät: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit ihm arbeiten!
Im Podcast
Helene Fischer steht auf der Bühne
Neue DVDs und Blu-rays: Ethan Hunt und Superman kehren zurück
Heimkino-Highlights
"Mission Impossible - The Final Reckoning"
Sascha Korf bei "Wer wird Millionär?" - Ein bekanntes Gesicht auf dem Ratestuhl
Geldgewinn
"Wer wird Millionär?"
Prinz William: Tränenreicher Moment mit Witwe berührt Millionen
Emotionale Begegnung
Prinz Willliam
Álvaro Soler: Das steckt wirklich hinter dem Namen des Musikers
Bürgerlicher Name
Álvaro Soler
Remnick: US-Marshal gegen Schwerverbrecher in Alaska
Action in Alaska
"Remnick" | Apple TV+
Robert Stadlober emotional: "Mir macht das Leben heute viel mehr Spaß als früher"
Verkehrsdrama
ARD Blue Hour At Berlinale 2025
Suche nach Bond-Darsteller: Regisseur will neuen Ansatz verfolgen!
Das ändert sich
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Beatrice Egli schockt mit neuer Karriere: "Dafür wird die Musik etwas weniger werden"
Doppeltalent
Beatrice Egli bei "Das! Rote Sofa!"
Bewegende Familiengeschichte bei "Promi Big Brother": "Bitte melde dich!"
TV-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 4