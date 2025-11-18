Florian Silbereisen muss Kritik von Kollege Sky du Mont einstecken: "Er hat null Präsenz"

Schauspieler Sky du Mont findet klare Worte. Im Interview mit Freizeit Vergnügen äußert der 78-Jährige massive Zweifel am ZDF-„Traumschiff“. Die Kultreihe habe seiner Ansicht nach deutlich an Klasse eingebüßt – verantwortlich dafür sei ausgerechnet Florian Silbereisen. Dessen Ernennung zum Kapitän sei, so du Mont, eine „folgeschwere Fehlentscheidung“.

Darsteller kritisiert Florian Silbereisen scharf Besonders im Visier des Schauspielers steht Florian Silbereisen selbst. Ihm fehle es, wie du Mont betont, an Persönlichkeit: „keine Ecken und Kanten“ und keinerlei Autorität. Zwar wirke Silbereisen beim Publikum sympathisch, doch gerade die Ausstrahlung, die ein Kapitän brauche, sei nicht vorhanden. Das harte Fazit: „Florian Silbereisen hat null Präsenz.“

Harte Worte: Sky du Mont attackiert auch ZDF-Verantwortliche Die Kritik des Schauspielers beschränkt sich dabei nicht nur auf Silbereisen selbst. Auch die Entscheidungsträger im Sender bekommen ihr Fett weg. So meint du Mont, dass die Verantwortlichen beim ZDF die Besetzung mit Silbereisen bewusst aus Popularitätsgründen getroffen hätten – und nicht aus künstlerischer Überzeugung. "Das sind die Leute, die man feuern sollte", sagt er über die verantwortlichen Redakteure. "Die haben nicht alle Tassen im Schrank." Die Entscheidung, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän einzusetzen, sei in seinen Augen "dumm".

Nicht der Einzige: Auch andere Stars kritisieren das „Traumschiff“ Sky du Mont ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch andere Branchenkollegen wie Schauspielerin Mariella Ahrens hatten sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle oft nur noch der Bekanntheitsgrad – nicht das Können.

Quoten sprechen für sich Den Erfolg des "Traumschiffs" beeinflusst die wiederholte Kritik allerdings kaum. Seit Silbereisens Amtsantritt im Jahr 2019 fährt die Kultreihe weiterhin solide Quoten ein – bei den Zuschauern scheint Florian Silbereisen also besser anzukommen als bei manchen Kollegen. Das ZDF selbst hat sich bisher nicht zu den Aussagen von Sky du Mont geäußert.