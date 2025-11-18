Home News Star-News

Florian Silbereisen muss Kritik von Kollege Sky du Mont einstecken: "Er hat null Präsenz"

Kritik am ZDF

Florian Silbereisen muss Kritik von Kollege Sky du Mont einstecken: "Er hat null Präsenz"

18.11.2025, 08.10 Uhr
von Julian Flimm
Schauspieler Sky du Mont wird seine Meinung über "Das Traumschiff" und seinen Kapitän Florian Silbereisen los. Doch die ist nicht gerade rosig.
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Sky du Mont hat gegen Florian Silbereisen ausgeteilt.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann; ZDF / Dirk Bartling (Montage)

Schauspieler Sky du Mont findet klare Worte. Im Interview mit Freizeit Vergnügen äußert der 78-Jährige massive Zweifel am ZDF-„Traumschiff“. Die Kultreihe habe seiner Ansicht nach deutlich an Klasse eingebüßt – verantwortlich dafür sei ausgerechnet Florian Silbereisen. Dessen Ernennung zum Kapitän sei, so du Mont, eine „folgeschwere Fehlentscheidung“.

Darsteller kritisiert Florian Silbereisen scharf

Besonders im Visier des Schauspielers steht Florian Silbereisen selbst. Ihm fehle es, wie du Mont betont, an Persönlichkeit: „keine Ecken und Kanten“ und keinerlei Autorität. Zwar wirke Silbereisen beim Publikum sympathisch, doch gerade die Ausstrahlung, die ein Kapitän brauche, sei nicht vorhanden. Das harte Fazit: „Florian Silbereisen hat null Präsenz.“

Harte Worte: Sky du Mont attackiert auch ZDF-Verantwortliche

Die Kritik des Schauspielers beschränkt sich dabei nicht nur auf Silbereisen selbst. Auch die Entscheidungsträger im Sender bekommen ihr Fett weg. So meint du Mont, dass die Verantwortlichen beim ZDF die Besetzung mit Silbereisen bewusst aus Popularitätsgründen getroffen hätten – und nicht aus künstlerischer Überzeugung. "Das sind die Leute, die man feuern sollte", sagt er über die verantwortlichen Redakteure. "Die haben nicht alle Tassen im Schrank." Die Entscheidung, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän einzusetzen, sei in seinen Augen "dumm".

Derzeit beliebt:
>>Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?
>>Heino Ferch in Topform: 3sat zeigt „Allmen und die Erotik“ erneut
>>„37°“-Doku über Kosovo-Einsatz: Soldaten erzählen ihre ganze Wahrheit
>>Preis-Schock im Alltag: ZDF lässt Bürger live mit Politikern diskutieren

Nicht der Einzige: Auch andere Stars kritisieren das „Traumschiff“

Sky du Mont ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch andere Branchenkollegen wie Schauspielerin Mariella Ahrens hatten sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle oft nur noch der Bekanntheitsgrad – nicht das Können.



"Das Traumschiff": Diese Ziele steuert Florian Silbereisen 2025 noch an!
Seit über 40 Jahren begeistert "Das Traumschiff" – und 2025 erwarten uns noch zwei weitere Episoden: Das wissen wir über die Filme.
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Quoten sprechen für sich

Den Erfolg des "Traumschiffs" beeinflusst die wiederholte Kritik allerdings kaum. Seit Silbereisens Amtsantritt im Jahr 2019 fährt die Kultreihe weiterhin solide Quoten ein – bei den Zuschauern scheint Florian Silbereisen also besser anzukommen als bei manchen Kollegen. Das ZDF selbst hat sich bisher nicht zu den Aussagen von Sky du Mont geäußert.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Trauer um "Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner
Er wurde nur 58 Jahre alt
Felix Eitner
Nach Gottschalk-Eklat beim Bambi: Jeannine Michaelsen kritisiert Veranstalter
Bambi-Kontroverse
Jeannine Michaelsen
Plötzlich Oscar-Preisträger: Deshalb bekam Tom Cruise jetzt einen Goldjungen
Ehren-Oscar für Tom Cruise
Tom Cruise
"Liebling Kreuzberg" kehrt zurück: Was machen die Stars heute?
Jetzt auch im Spielfilm-Format
"Liebling Kreuzberg"
Sender verjüngt Profil: ARD setzt stärker auf Louis Klamroth
Erneuerung bei ARD
"Hart aber fair"
Endet die "Kaisermania"? Roland Kaiser mit der Ansage
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen? Jenke deckt auf!
"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)"
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Fast abgesetzt! So knapp standen „Die Rosenheim-Cops“ vor dem Aus
ZDF-Krimiserie gerettet
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
Giovanni Zarrella offenbart: „Meine Mutter hat Angst in Deutschland“
Schlagerstar mit ehrlichem Geständnis
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Große Jubiläumsfolge: Diese „Sturm der Liebe“-Stars kehren zurück
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Nürnberger Prozesse: ARTE zeigt erschütternde Doku zum 80. Jahrestag
"Auf den Spuren der Geschichte: Die Nürnberger Prozesse (1/2)"
Auf den Spuren der Geschichte
Billy Bob Thornton im Ölkrieg: „Landman“ legt in Staffel 2 nach
Öl-Boss wider Willen
"Landman - Staffel 2" | Paramount+
Internet-Trolle und Holzfäller: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Toxic Tom"
„Der Reini“: So dunkel war der Schwarzwald-"Tatort" lange nicht mehr
Packender Landkrimi
Tatort: Der Reini
Von Aliens zu Oscars: Die Karrieren der "Independence Day"-Stars
"Independence Day"-Rückblick
Gut gealtert?
Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an
Podcast-Debatte
Ina Müller
Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung
„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“
Linda Zervakis
Serengeti-Konflikt: „Terra X“ beleuchtet Grzimeks Schattenseiten
"ARD History: Grzimeks Vermächtnis – Wie weit darf Naturschutz gehen?"
Grzimeks Vermächtnis - Wie weit darf Naturschutz gehen?
Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD Highlights
"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
Bill & Tom Kaulitz: Neuer Wohntraum am Tegernsee – mit pikantem Detail
Umzugspläne
Tokio Hotel
Schock für Fans: Ist Kommissar Finn Kiesewetter tot?
"Morden im Norden – Am Abgrund"
"Morden im Norden - Am Abgrund"
Beatrice Egli packt aus: So schwer war ihr Start im Musik-Business
Jetzt spricht der Schlagerstar Klartext
Beatrice Egli schaut ernst.
Schock: 5000-Euro-Täuschung bei „Bares für Rares“ ans Licht gekommen!
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Whoopi Goldbergs ungewöhnliche Karriereanfänge in der DDR
Oscar-Preisträgerin
Whoopi Goldberg
Ricky Martin überrascht mit emotionalem Geständnis zu „Palm Royale“
Lebensverändernde Rolle
Ricky Martin
Seit fast 20 Jahren: Der Mann an "Bergretter"-Star Luise Bährs Seite
Vielseitige Schauspielerin
Luise Bähr und Bernhard Jasper
Die Anden: Naturgewalt und Rohstoffe
"Terra X: Expedition Anden – Gebirge in Bewegung"
Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung
Diese Gala lässt Udo Jürgens unvergessen bleiben!
"Udo Jürgens Forever"
Udo Jürgens Forever
Ein Psychothriller im Kinderzimmer: Tatort mit Pearl Jam
"Tatort: Der Reini"
Tatort: Der Reini