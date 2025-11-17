Home News Star-News

Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an

Podcast-Debatte

Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an

17.11.2025, 13.41 Uhr
von Gianluca Reucher
Ina Müller und Barbara Schöneberger streiten sich im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" über den Dresscode beim Deutschen Fernsehpreis. Während Schöneberger für Abendkleidung plädiert, lehnt Müller dies ab und kritisiert die Regelung als altmodisch.
Ina Müller
Ina Müller hat sich über den Dresscode beim Deutschen Fernsehpreis ausgelassen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka
Barbara Schöneberger
Barbare Schöneberger hat sich im ZDF-"Fernsehgarten" einen Scherz erlaubt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Bei Ina Müller könnte es aktuell kaum besser laufen. Erst vor wenigen Tagen ist ihr neues Studioalbum "6.0" auf den Markt gekommen. Vor zwei Monaten gewann die Sängerin und Moderatorin für ihre Late-Night-Talkshow "Inas Nacht" bereits zum dritten Mal den Deutschen Fernsehpreis. Doch genau wegen dieser Veranstaltung hatte die 60-Jährige mit Barbara Schöneberger offenbar noch ein Hühnchen zu rupfen ...

Als sie die Einladung zum Deutschen Fernsehpreis in Köln erhalten habe, habe sie erfahren, dass Frauen im Abendkleid zu erscheinen hätten, holt Müller im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" aus. Sofort unterbricht sie Schöneberger: "Das habe ich veranlasst. Kannst du dich bei mir bedanken." Für Müller wohl keine neue Information. "Und da würde ich gerne einmal kurz mit dir drüber sprechen", beginnt sie und raunt dann in Richtung der Podcast-Gastgeberin: "Hast du sie eigentlich noch alle?"

Barbara Schöneberger schießt gegen Ina Müller zurück: "Weil du 60 bist!"

"Wer will denn heute noch ein Abendkleid anziehen?!", ärgert sich Müller über den Dresscode. Schöneberger schießt zurück: "Aber das willst du ja nur nicht, weil du 60 bist." Die Musikerin wird laut und rechtfertigt sich, dass sie so ein Kleid weder habe noch anziehen wolle. "Mein Körper möchte das nicht", poltert sie weiter. Ihre Gesprächspartnerin zeigt sich allerdings wenig einsichtig: "Das ist ein Einzelschicksal, was du jetzt hier beschreibst. Da sind ja auch ganz viele, die es unbedingt wollen", kontert Schöneberger.

"Wer will das denn unbedingt?", gibt sich Müller ungläubig. Sie habe mitbekommen, dass Schöneberger im Interview erzählt habe, warum denn nur sie sich in ein Abendkleid quetschen solle, worauf die Talkshow-Hostess meint: "Ja, Barbara, das sollst du, weil du wirst dafür bezahlt. Du hast die Leute, die dich da reinquetschen und reinnähen." Denn schließlich ist Schöneberger die Moderatorin der Veranstaltung gewesen.



Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung
In ihrer neuen Reportage spricht Linda Zervakis über die wachsende Ungleichheit an deutschen Schulen – und warum Bildung noch immer von der Postleitzahl abhängt.
„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“
Linda Zervakis

Ina Müller wird deutlich wegen Fernsehpreis-Dresscode: "Wahnsinnig altmodisch"

Müller hätte hingegen fünf Stunden im Abendkleid mit dem Zug nach Köln fahren müssen. Letztendlich verhinderte aber eine Krankheit, dass sie beim Deutschen Fernsehpreis teilnehmen konnte. Da äußert Schöneberger die Vermutung, ob wohl das Abendkleid der Auslöser für die plötzlichen gesundheitlichen Probleme gewesen sein könnte. Das verneint die Sängerin zwar, gesteht jedoch: "Ehrlich gesagt hatte ich eine Lederjacke und eine geile Hose dabei. Ich hätte das nicht mitgemacht."

"Ich fand das so altmodisch", wütet Müller weiter und argumentiert: "Also ich finde zurückzugehen zum Abendkleid für einen Fernsehpreis, der ja divers sein soll und alles abbilden soll, wahnsinnig altmodisch." Schöneberger bleibt bei ihrer Sichtweise und erklärt, dass der Dresscode im vergangenen Jahr als "casual/schick" angegeben war und das Studio dann ausgesehen hätte, als wäre "das Publikum vom Fernsehgarten gefilmt" worden, "weil das sah einfach so krass unglamourös aus", so die Moderatorin: "Das geht nicht." Einig werden sich die beiden TV-Größen nicht. Müller: "Ich finde, es geht. Wir waren nie Amerika und wir werden auch mit sowas nie Amerika werden."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
