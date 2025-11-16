Home News TV-News

Schock: 5000-Euro-Täuschung bei „Bares für Rares“ ans Licht gekommen!

Antiquitäten-Enttäuschung

Schock: 5000-Euro-Täuschung bei „Bares für Rares“ ans Licht gekommen!

16.11.2025, 22.30 Uhr
von Natasa Unkel
Bei "Bares für Rares" erlebte Sandra eine herbe Enttäuschung: Das vermeintlich wertvolle Sitzmöbel-Set ihres Vaters entpuppte sich als Kopie.
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Das Experten-Team rund um Moderator Horst Lichter muss manchmal auch schlechte Nachrichten überbringen.  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer

Vor Jahren zahlte Sandras Vater rund 10.000 D-Mark für ein Sitzmöbel-Set, das er für eine wertvolle Antiquität hielt. Jetzt die Enttäuschung: Lediglich die Sitzbank stammt tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert. Die drei dazugehörigen Stühle wurden erst viel später im ähnlichen Stil nachgearbeitet – sie sind höchstens 50 Jahre alt und qualitativ deutlich einfacher gefertigt. Dadurch liegt der heutige Wert der gesamten Garnitur weit unter dem einst gezahlten Preis.

Bittere Ernüchterung bei „Bares für Rares“

