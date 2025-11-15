Home News TV-News

"Die Unzerquizbaren": Die Rückkehr vom Kult-Duo Elton und Raab auf RTL

"Die Unzerquizbaren"

Stefan Raab und Elton: Quiz-Duo auf RTL

15.11.2025, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
Stefan Raab und Elton sind zurück im TV mit der neuen Show "Die Unzerquizbaren" auf RTL. Die beiden treten als unschlagbares Quiz-Duo gegen fünf Herausforderer an und kämpfen um 100.000 Euro.
Die Unzerquizbaren
Wollen das beliebte Show-Genre "Quiz" mal wieder neu erfinden (von links): Stefan Raab, Elton und Moderatorin Laura Wontorra.  Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber
Die Unzerquizbaren
Wiedervereint: Stefan Raab und sein einstiger Sidekick Elton treten in der neuen Show "Die Unzerquizbaren" als Team an.   Fotoquelle: RTL/Raab Entertainment/Willi Weber

Noch ein Show-Offensive in der Quotenschlacht, in der es zuletzt für den von RTL teuer aus dem vorgezogenen TV-Ruhestand zurückgeholten Entertainer Stefan Raab nicht immer gut aussah: Mit "Die Unzerquizbaren" will es der 59-Jährige gemeinsam mit seinem alten Weggefährten und ehemaligen "Showpraktikanten" Elton (54) noch einmal – oder soll man sagen: schon wieder? – wissen. Es geht vordergründig darum, jeweils fünf Gegner zu "zerquizzen", also im Wissensspiel zu schlagen. Pro Show geht es um eine Siegprämie von 100.000 Euro. Und natürlich geht es auch um Raabs Ego.

RTL
Die Unzerquizbaren
Show • 15.11.2025 • 20:15 Uhr

Zuletzt musste der lange so erfolgsverwöhnte Show-Profi immer wieder Kritik einstecken und Rückschläge verkraften. So wurde es aus dem Projekt, Deutschland beim "Eurovision Song Contest" wieder an die Spitze zu führen, bekanntlich nichts. Die ARD-Verantwortlichen haben die Zusammenarbeit mit RTL und damit auch mit Raab beim Vorentscheid nicht verlängert. Und auch seine Mittwochssendung "Die Stefan Raab Show" muss immer wieder bang auf die Auswertung der Fernsehquoten blicken. So richtig rund läuft's nicht immer.

Nun zieht Raab also mit der Neuentwicklung "Die Unzerquizbaren" in die Schlacht: Zunächst werden zwei Ausgaben an den Samstagen am 15. und 22. November jeweils ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Und da wartet jeweils starke Konkurrenz auf anderen Sendern. Raab wagt sich in direkte Konkurrenz zu den Episoden zwei und drei der neuen Staffel von "The Masked Singer", dem Samstagsabend-Zugpferd seines ehemaligen Haus- und Hofsenders ProSieben.

Derzeit beliebt:
>>"Liebe und Krieg – Schwule Helden der Antike": Kritik zu der ARTE-Doku
>>"Wilsberg – Phantomtod": Kritik zum ZDF-Krimi mit Leonard Lansink
>>Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
>>„Bergretter“ Sebastian Ströbel: Warum er vor der Arktis sein Testament schrieb

Wie unschlagbar sind Raab und Elton wirklich?

Das Spielprinzip von "Die Unzerquizbaren": Gespielt wird über vier Runden und in mehreren Quiz-Disziplinen. Die Kandidaten treten jeweils gegeneinander, gleichzeitig aber auch gegen die vermeintlich unschlagbaren Elton und Stefan Raab an. Die müssen sich bei den Fragen stets auf eine gemeinsame Antwort festlegen.

Nach der Qualifikationsrunde zum Auftakt müssen gleich zwei der fünf Herausforderer wieder gehen. In der folgenden Hauptrunde wird ein weiterer Kandidat ausgesiebt. Im Halbfinale sind neben Raab und Elton also nur noch zwei Kandidaten im Spiel. Nun muss sich einer gegen Raab, der oder die andere gegen Elton beweisen. Im Finale kommt es dann zum Duell zwischen dem oder der Besten mit dem Team Raab/Elton.

Stefan Raab freute sich in einem Interview mit RTL auf den neuen Einsatz: "Das wird, glaub' ich, die ultimativste Quizshow, die man sich vorstellen kann. Es gibt kaum jemanden, der so viel Quizerfahrung hat wie Elton. Und mit meinem Allgemeinwissen und Eltons Quizerfahrung sind wir, glaub' ich, zu Recht 'Die Unzerquizbaren'." Die Aufzeichnungen fanden Mitte September in Köln-Hürth statt. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra.

Die Unzerquizbaren – Sa. 15.11. – RTL: 20.15 Uhr

Spott für Stefan Raab: Olli Schulz demontiert sein TV-Comeback
Stefan Raab kehrte ins TV zurück – und wurde dafür jetzt in einer ProSieben-Show auf die Schippe genommen.
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "The Masked Singer" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Rückblick auf die größten Skandale der Showgeschichte
„Bauer sucht Frau"
In der RTL-Show "Bauer sucht Frau" suchen Landwirte seit 20 Jahren das große Glück. Doch es sind dabei nicht nur Liebespaare entstanden. Einige Skandale sorgten für Wirbel.
Fans sind empört: Nun äußert sich RTL zum "Temptation Island VIP"-Eklat
Skandal in Reality-Show
Temptation Island VIP
„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit überraschendem Liebes-Statement
RTL-Moderatorin privat
Inka Bause ist die Profi-Verkupplerin bei "Bauer sucht Frau". Jetzt packt sie über ihre eigenes Liebesleben aus.
Macht es Merz besser als Merkel? Neue RTL-Umfrage liefert überraschend klares Ergebnis
Umfrageergebnisse
Angela Merkel und Friedrich Merz
Ulrike von der Groeben offenbart: Der wahre Grund für den Ausstieg
RTL-Abschied
Ulrike von der Groeben
Thilo Mischke über seine neue Syrien-Reportage: „Teil von Weltgeschichte“
„THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast"
Thilo Mischke
Spott für Stefan Raab: Olli Schulz demontiert sein TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Quoten-Krise bei „Masked Singer“: Diese neue Jury soll Fans zurückholen
"The Masked Singer"
"The Masked Singer"
Was wurde aus den "King of Queens"-Stars?
Karrieren nach der Sitcom
King Of Queens
Maria Simon als Wildhüterin: Ein tierisches Drama
"Wolfsjagd"
Wolfsjagd
Marisa Burger geht: Tränen-Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Jürgen Klopp kehrt als TV-Experte zurück: "Jetzt kribbelt's wieder"
Klopp bei MagentaTV
Jürgen Klopp
Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin
Wirtschaftsmaßnahmen
ZDF-"Morgenmagazin"
Riesenerfolg: Das sind die unglaublichen Quoten der "Schwarzwaldklinik"
TV-Klassiker
"Die Schwarzwaldklinik - Die Schuldfrage"
Mit verschärften Regeln: Hazel Brugger präsentiert Spin-off von "LOL: Last One Laughing"
Comedy-Spin-off
LOL Next
Verwirrung um absurde Posts auf "Bares für Rares"-Seite – jetzt meldet sich das ZDF-Team
Instagram-Hack
Bares für Rares
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg
Mariele Millowitsch wird 70 - So beeindruckend ist ihre Karriere
Schauspielikone
Mariele Millowitsch in ihrer Rolle als Marie Brand
Komplette Jury ausgetauscht: Neue "The Voice Kids"-Coaches feiern ihre Premiere
Neue Jury 2026
The Voice Kids 2026
Perfide Sendungen um Leben und Tod - Warum "Squid Game" und Co. begeistern
Dystopische TV-Shows
Running Man
"Respektlos behandelt": Beatrice Egli packt über ihre Anfänge aus
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Erster TV-Auftritt mit zukünftiger Liebe: 9 Fakten zu Helene Fischer
Das wusstest du noch nicht
Helene Fischer.
Drama um Auflösung: Was von der Liebe bleibt
"Was von der Liebe bleibt"
Was von der Liebe bleibt
Von Glasgow in die Welt: Jimmy Somerville und sein Kampf für Gleichberechtigung
"Jimmy Somerville – Smalltown Boy"
Jimmy Somerville - Smalltown Boy
Rolle rückwärts: Michaela May sucht ihr Glück
"Ich will mein Glück zurück"
"Ich will mein Glück zurück"
Der Kampf zwischen Liebe und Glauben
"Gotteskinder"
Gotteskinder
Abschiedstournee der Fanta 4 angekündigt
„The Voice“-Juroren machen Schluss
Smudo und Thomas D von Die Fantastischen Vier
Filmkritik zu „Frankenstein“ (2025): Guillermo del Toro erfüllt sich seinen lang gehegten Traum
Neu bei Netflix
Ein Mann steht in einem Labor vor einem Monster
So sah Matthias Schweighöfer als Teenager aus
Multitalent Schweighöfer
Matthias Schweighöfer