"Was von der Liebe bleibt": Kritik zum Krimi mit rassistischen Vermittlern auf 3sat

"Was von der Liebe bleibt"

Drama um Auflösung: Was von der Liebe bleibt

14.11.2025, 06.45 Uhr
von Hans Czerny
Ilyas und Yasemin, ein Paar seit 15 Jahren, werden durch Yasemins gewaltsamen Tod auseinandergerissen. Verdächtigungen und Rassismus erschweren die Suche nach der Wahrheit.
Was von der Liebe bleibt
Ilyas (Serkan Kaya) und Yasemin (Seyneb Saleh) genießen den Moment, denn Yasemin hat gerade ihr Café eröffnet.  Fotoquelle: ZDF / Erik Molberg Hansen
Was von der Liebe bleibt
Vor der Katastrophe: Ilyas (Serkan Kaya) und Yasemin (Seyneb Saleh) schenken sich ein Lächeln voller Zuneigung.  Fotoquelle: ZDF / Erik Molberg Hansen
Was von der Liebe bleibt
Ilyas (Serkan Kaya) kämpft bei der Trauerfeier seiner Frau mit den eigenen Gefühlen, Tochter Senna (Amira Demirkiran) zieht sich zurück.   Fotoquelle: ZDF / Erik Molberg Hansen
Was von der Liebe bleibt
Nach einem Streit suchen Ilyas (Serkan Kaya) und Senna (Amira Demirkiran) aneinander Halt. Doch die Distanz zwischen Vater und Tochter wächst.  Fotoquelle: ZDF / Erik Molberg Hansen

15 Jahre waren Ilyas (Serkan Kaya) und Yasemin (Seyneb Saleh), türkischer und kurdischer Abstammung, ein Liebespaar. Doch dann wird Yasemin im gemeinsam betriebenen Café erschossen. Ilyas bleibt mit der gemeinsamen Tochter zurück. Auf ihn fällt sogleich der Verdacht, die Geliebte getötet zu haben. War Eifersucht im Spiel, hatte Yasemine eine heimliche Beziehung? Oder war sie vielleicht sogar in geheime politische Aktionen verstrickt? Von der Polizei wird zunächst ausschließlich im Privaten ermittelt, nach etwaigen rassistischen Motiven wird nicht geforscht. Das Filmdrama des deutsch-indischen Regisseurs Kanwal Sethi (2023, TV-Erstsendung) pendelt zwischen den Zeiten, zwischen glücklicher gemeinsamer Vergangenheit und einer Gegenwart, die Ilyas den Boden unter den Füßen zu entziehen droht.

3sat
Was von der Liebe bleibt
Drama • 14.11.2025 • 20:15 Uhr

Die eher fremdenfeindlichen Ermittler glauben zu wissen, dass gleichgeschlechtliche Liebe "nicht in jedem Kulturkreis erlaubt" sei. Schließlich wird auch Yasemines Zugehörigkeit zur PKK unterstellt. "Was von der Liebe bleibt", erzählt von deren Auflösung, aber auf indirekte Weise vor allem vom latenten Rassismus in Deutschland und davon, wie einer, der einfach in Freiheit leben will, an die Grenzen seiner Belastungsfähigkeit getrieben wird.

Was von der Liebe bleibt – Fr. 14.11. – 3sat: 20.15 Uhr

Trauer um langjährigen ARD-Korrespondenten Jürgen Thebrath
Der ehemalige WDR-Reporter Jürgen Thebrath ist im Alter von 78 Jahren gestorben. In einem Nachruf bezeichnet sein einstiger Arbeitgeber den Korrespondenten als "öffentlich-rechtlichen Journalisten im besten Sinne".
WDR-Journalist
Jürgen Thebrath

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

