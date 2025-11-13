Home News Star-News

"Fast gestorben": "Tatort"-Star Axel Prahl erzählt von Schockmoment in seiner Kindheit

Tatort-Kommissar

Alex Prahl über ein prägendes Erlebnis in der Kindheit: "Fast gestorben"

13.11.2025, 10.52 Uhr
Axel Prahl, bekannt als Tatort-Kommissar, enthüllt in der ARD-Sendung "Brisant" ein Kindheitserlebnis, bei dem er auf einer Luftmatratze fast aufs offene Meer getrieben wurde und nur knapp überlebte.
Axel Prahl
Er sei damals "fast gestorben": Im ARD-Magazin "Brisant" erzählte "Tatort"-Star Axel Prahl von einem einschneidenden Erlebnis aus seiner Kindheit.  Fotoquelle: Hannes Magerstaedt/Getty Images

"Tatort"-Kommissar Axel Prahl ist bekannt dafür, in seiner Rolle als Frank Thiel auch mal Kopf und Kragen zu riskieren. Doch was viele nicht wissen: Auch im echten Leben hat der Schauspieler eine Situation erlebt, die ihn beinahe das Leben gekostet hätte. In der ARD-Sendung "Brisant" sprach der 65-Jährige mit Moderatorin Kamilla Senjo über eine Kindheitserinnerung, die ihm bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Damals, erzählte Prahl, sei er "fast gestorben".

Er könne sich nicht mehr genau erinnern, wie alt er war – vielleicht zehn oder zwölf, sagte Prahl im Gespräch. An einem Sommertag habe er sich auf eine Luftmatratze gelegt und ließ sich entspannt treiben lassen. Was harmlos begann, endete fast tragisch. Die Strömung zog ihn unbemerkt immer weiter hinaus aufs offene Meer.

Axel Prahl: Ein "bisschen Angst" vor 14 Millionen "Tatort"-Zuschauern

Erst als die Matratze langsam Luft verlor, sei er wieder aufgewacht, erinnert sich Prahl. Er habe erst dann gesehen, wie weit er abgetrieben war. Die Menschen am Strand hätten nur noch "klitzeklein" gewirkt. Er hätte Panik bekommen, sei losgepaddelt, bis er schließlich – "mit allerletzter Kraft und wackeligen Knien" – wieder festen Boden unter den Füßen hatte. "Mir hatte alles geschlottert", erinnert er sich. Selbst sein Kinn sei noch "am Bibbern" gewesen. "Das war wirklich Todesangst", sagt der Schauspieler rückblickend.

Derzeit beliebt:
>>„Die Rosenheim-Cops“ standen vorm Aus – diese Idee rettete die Kultserie
>>Wer war der beste James Bond - Das ultimative Ranking
>>Cynthia Micas über den Dreh im Bremerhaven: "Wir mussten den Dreh abbrechen"
>>"Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod": Darum geht's im neuen Film mit Bernd Hölscher

Trotz des Schreckmoments hat Prahl das Meer nicht gemieden. "Ich geh nach wie vor immer wieder gerne ins Wasser und geh auch schwimmen", betont er. Schließlich sei er "am Meer groß geworden" – das Wasser trage man dann irgendwie in sich.

Aktuell gönnt sich der Schauspieler etwas Ruhe. Nach den letzten Dreharbeiten habe seine Stimme gelitten: "Da habe ich einen ganz furchtbaren Nazischergen gespielt, der wahnsinnig viel rumschreien musste." Inzwischen sei er aber auf dem Weg der Besserung.

Und noch ein Geständnis legte Prahl ab: Obwohl er als Kommissar bald 25 Jahre ermittelt, ist ihm der Publikumszuspruch immer noch nicht ganz geheuer. Auf die Frage von "Brisant"-Moderatorin Senjo, wie er denn mit Zuschauerzahlen von bis zu 14 Millionen pro "Tatort" umgehe, gab Prahl offen zu: "Wenn ich mir diese Zahlen vergegenwärtige, dann krieg' ich immer ein bisschen Angst."

Wer war der beste James Bond - Das ultimative Ranking
Sieben Darsteller haben bisher den legendären Geheimagenten James Bond verkörpert. Wer von ihnen war der beste 007? Ein Ranking von Connery bis Craig.
Kult-Rolle
James Bond 007 - Goldeneye

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Heiner Lauterbach verrät: Das hält uns wirklich "glücklich und gesund"
Leidenschaft
Heiner Lauterbach
Trauer um langjährigen ARD-Korrespondenten Jürgen Thebrath
WDR-Journalist
Jürgen Thebrath
ARD zeigt Umweltthriller mit Axel Milberg zur Klimakonferenz
"Verschollen"
Verschollen
Cynthia Micas verrät: Wird es einen dritten Bremerhaven-Krimi geben?
Bremerhaven-Krimi
Cynthia Micas
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Roland Kaiser & Axel Prahl: Freundschaft seit dieser „Tatort“-Szene
Eine kuriose Anekdote
Axel Prahl
„Tatort: Mike & Nisha“: Warum wir plötzlich mit den Tätern fühlen
Wenn Liebe tötet
Tatort: Mike & Nisha
Playboy-Shooting & mehr: Das wurde aus den ersten „Sturm der Liebe“-Stars
Verblüffende Karrieren
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Liebespaar als Täter? So spannend wird der neue Tatort
"Tatort: Mike & Nisha"
Tatort: Mike & Nisha
Das machen die Stars aus dem Netflix-Mystery-Hit "Dark" heute
Erfolgsgeschichten
Dark, Staffel 2
Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Schockierend: 5000-Euro-Betrug bei „Bares für Rares“ aufgedeckt!
Traurige Wahrheit
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Große Rollen, große Gefühle: Die bewegende Lebensgeschichte von Uschi Glas
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Helene Fischer spricht zum ersten Mal über den Alltag mit zwei Kindern
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
"Grzimek und der Kampf um die Serengeti": Alle Infos zur Reportage um den Naturschützer
Naturschutzlegende
Grzimek und der Kampf um die Serengeti
Pierce Brosnans 007-Debüt: Ein Rückblick auf "Goldeneye"
Im Jahr 1995
"James Bond 007 - Goldeneye"
Band-Chef verstorben: Jimmy Kimmel weint vor laufender Kamera
Emotionaler Abschied
Jimmy Kimmel
Was wurde aus den Kult-Komikern der 80er-Jahre?
Ikonen
Eddie Murphy
ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund
Neue Gesichter
Der Cast von "Die Bergretter"
Sebastian Lege überrascht mit diesen 5 kuriosen privaten Fakten
TV-Koch im ZDF
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Rückblick auf die größten Skandale der Showgeschichte
„Bauer sucht Frau"
In der RTL-Show "Bauer sucht Frau" suchen Landwirte seit 20 Jahren das große Glück. Doch es sind dabei nicht nur Liebespaare entstanden. Einige Skandale sorgten für Wirbel.
Fans sind empört: Nun äußert sich RTL zum "Temptation Island VIP"-Eklat
Skandal in Reality-Show
Temptation Island VIP
„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit überraschendem Liebes-Statement
RTL-Moderatorin privat
Inka Bause ist die Profi-Verkupplerin bei "Bauer sucht Frau". Jetzt packt sie über ihre eigenes Liebesleben aus.
Das Fotoalbum von „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause seit 1985
Vom DDR-Star zur RTL-Moderatorin
Hättest du Inka Bause auf den Bildern erkannt? Wir haben einen Blick in das Fotoalbum der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin geworfen.
"South Park" kehrt zu alten Quoten zurück – dank Trump-Satire
Großes Comeback
"South Park"
"überlegt, wie man unsere Leichen beseitigt": Axel Milberg in Lebensgefahr bei ARD-Dreh
Gefährliche Dreharbeiten
Verschollen
Für "mehrere Millionen": Bill Kaulitz hat "unbewohnbares" Haus gekauft
Immobilienkauf
Bill Kaulitz
"Mein zweites Ich": Howard Carpendales rührende Liebeserklärung
Emotionale Liebeserklärung
Howard Carpendale
Annette Frier: "Man muss sich der Scham und auch dem Älterwerden zuwenden"
Wechseljahre-Komödie
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage