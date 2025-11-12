Home News Star-News

"Mein zweites Ich": Howard Carpendales rührende Liebeserklärung

12.11.2025, 09.55 Uhr
Howard Carpendale zeigt sich auf Instagram von seiner emotionalen Seite: Zum Geburtstag seiner Frau Donnice Pierce teilt er eine besondere Liebeserklärung.
Howard Carpendale
Howard Carpendale hat auf Instagram emotionale Worte geteilt.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Ben Kriemann
Howard Carpendale und Donnice Pierce
Howard Carpendale und seine Frau Donnice Pierce gehen schon seit den 80er-Jahren gemeinsam durchs Leben.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Donnice Pierce und Howard Carpendale sind bereits seit 1983 ein Paar. In einem bewegenden Instagram-Post zum Geburtstag seiner Frau am Dienstag erinnerte Carpendale nun an die besondere Bedeutung dieses Datums: "Heute ist ihr Geburtstag. Am 11.11., wie jedes Jahr", schrieb er. Doch in diesem Jahr sei es besonders, "weil da eine 0 dabei ist".

Der 79-Jährige schwärmte von der Optik seiner Frau: "Wenn ich sie anschaue, habe ich das Gefühl, irgendjemand hat ihr heimlich zehn Jahre extra in die Kindheit geschmuggelt." Für ihn sei das Äußere jedoch "sowieso unwichtig". Viel mehr zähle, dass sie "immer ein Lächeln schenkt" und "immer versucht, unsere Tage schön zu machen – und das seit sehr vielen Jahren". Carpendale stellt klar: "Ich liebe sie. Und ich mag sie."

Howard Carpendale: "Mein zweites ich"

Für den südafrikanischen Musiker ist die US-Amerikanerin "in dieser verrückten Welt" sein "Zuhause". Sie sei seine "Lass-los-Person. Mein zweites Ich", offenbart der "Ti Amo"-Interpret und schreibt: "Und ich will es vor allen Menschen sagen: 'Ist ein Leben genug?'" Dazu postete er ein Schwarz-Weiß-Foto, das seine Frau und ihn eng umschlungen und lächelnd zeigt.

Obwohl sie schon seit über vier Jahrzehnten ein Paar sind, wagten Carpendale und Pierce erst im März 2018 den Schritt vor den Traualtar. Seit sieben Jahren gehen beide nun also auch als Eheleute durchs Leben – augenscheinlich verliebt wie eh und je. Auf Instagram übermittelten Fans Glückwünsche an die Jubilarin und gratulierten dem Paar zu ihrer langen Beziehung. "Was für eine wunderschöne Liebeserklärung", schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: "Schön, dass ihr sooo glücklich seid."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

