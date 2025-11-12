„besseresser“-Duell: Sebastian Lege tritt gegen Meister-Konditor an

Es ist ein Wettkampf mit hohen Schauwerten, mit Spaß und süßen Reizen – aber auch ein total unrealistischer Ansatz: In der ZDF-Vorabendsendung "besseresser: Das Duell" stellt sich der Food-Experte Sebastian Lege der Herausforderung, beliebte Produktklassiker wie das "Sahne-Muh-Muh"-Bonbon, Toffifee oder Twix noch besser zu machen.

Kurios dabei: Er tritt unter Zeitdruck gegen einen Mitbewerber an – den Profi Marcel Reinhardt, seines Zeichens Patissier und Konditormeister. Das bietet Show-Vergnügen, weicht aber doch stark von der Realität ab. Denn da werden Massenmarkt-Rezepturen in monate- bis jahrelangen Tests ausgetüftelt und immer wieder verfeinert – auch durch Ergebnisse der Marktforschung.

Besondere Hürde: Sebastian Lege hat einen kleinen Start-Nachteil Lege und Reinhardt müssen sich auf ihr Bauchgefühl, ihr Experten-Vorwissen und auf ihren guten Geschmack verlassen. Und dabei könnte der ZDF-Mann vielleicht sogar einen Start-Nachteil im Duell haben. Lege ist zwar ein Genießer aus Leidenschaft. Wie er immer wieder betont, liegen ihm die süßen Dinge jedoch nicht so sehr.

Moderiert wird der Wettkampf rund um Karamell, Sahne und Schoko von Florian Reza. Und zum Schluss werden die Ergebnisse von einer Jury bewertet: Darunter befinden sich zwei Testesser aus der "besseresser"-Fangemeinde. Besonders genau nimmt eine Expertin die Lege-Reinhardt-Produkte unter die Lupe: Léonie Mohnert arbeitet erfolgreich als Chocolatier aus Hamburg.

