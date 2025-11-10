Home News TV-News

Playboy-Shooting & mehr: Das wurde aus den ersten „Sturm der Liebe“-Stars

Verblüffende Karrieren

Playboy-Shooting & mehr: Das wurde aus den ersten „Sturm der Liebe“-Stars

10.11.2025, 09.43 Uhr
von Alexander Kords
Manche blieben im TV, andere suchten einen ganz neuen Weg: Das machen die Stars der ersten „Sturm der Liebe“-Staffeln heute.
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?  Fotoquelle: picture-alliance/ dpa | Jo Bischoff

Vor 20 Jahren öffnete der Fürstenhof zum ersten Mal seine Türen – und wurde schnell zum Schauplatz großer Gefühle, dramatischer Wendungen und ikonischer Liebesgeschichten. Seit dem Start im September 2005 hat „Sturm der Liebe“ zahlreiche Darstellerinnen und Darsteller kommen und gehen sehen. Viele der Stars der Anfangsjahre haben längst neue Kapitel aufgeschlagen – beruflich wie privat. Doch wohin hat es sie geführt?

Traumpaar der ersten Staffel: Laura und Alexander

Die Hauptfiguren der ersten „Sturm der Liebe“-Staffel waren Laura Mahler und Alexander Saalfeld – gespielt von Henriette Richter-Röhl und Gregory B. Waldis. Beide verließen die Serie Anfang 2007, doch ihre Karrieren entwickelten sich sehr unterschiedlich.

Henriette Richter-Röhl ist bis heute regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen. Sie wirkte in zahlreichen TV-Produktionen mit und stand zuletzt für die ZDF-Serie „Am Ende – Die Macht der Kränkung“ vor der Kamera.

Derzeit beliebt:
>>Spott für Stefan Raab: Olli Schulz demontiert sein TV-Comeback
>>Quoten-Krise bei „Masked Singer“: Diese neue Jury soll Fans zurückholen
>>Heiner Lauterbach verrät, was uns "glücklich und gesund" hält
>>Das machen die Stars aus dem Netflix-Mystery-Hit "Dark" heute

Warum der „Playboy“ immer mehr Frauen über 40 ins Rampenlicht rückt
Im Playboy zeigen prominente Frauen über 40, dass Schönheit und Erotik zeitlos sind. Von Désirée Nick bis Simone Thomalla – ein Überblick über späte Playboy-Bunnys.
Playboy-Bunnys reloaded
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.



Gregory B. Waldis hingegen trat nach seinem Ausstieg deutlich seltener öffentlich in Erscheinung. 2015 und 2016 übernahm er eine Rolle in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“, 2018 kehrte er für drei Episoden zu „Sturm der Liebe“ zurück. Danach findet sich in seiner Filmografie lediglich noch das Drama „Geschlossene Gesellschaft – Schauspielende im Fegefeuer“ aus dem Jahr 2022.

Miriam und Robert: Das nächste Traumpaar am Fürstenhof

Auf Henriette Richter-Röhl und Gregory B. Waldis folgten Inez Bjørg David und Lorenzo Patané als neues Traumpaar von „Sturm der Liebe“. Als Miriam von Heidenberg und Robert Saalfeld prägten sie die Serie bis Dezember 2007.

Inez Bjørg David ist seit ihrem Ausstieg regelmäßig auf deutschen Bildschirmen zu sehen. Von 2014 bis 2019 spielte sie eine der zentralen Rollen in der Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“. Darüber hinaus ist sie kreativ tätig: 2021 schrieb sie für den WDR das Hörspiel „Wie im Märchen“.

Lorenzo Patané bleibt ebenfalls ein vertrautes Gesicht im Fernsehen. 2018 trat er gleich zweimal im „Tatort“ auf, 2023 kehrte er zudem für eine Gastfolge an den Fürstenhof zurück. Neben seiner Schauspielkarriere betreibt er gemeinsam mit seiner Mutter in Stuttgart ein italienisches Restaurant mit Weinlokal – ein Herzensprojekt, in dem er regelmäßig selbst anzutreffen ist.

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Diese Ex-Stars prägten die frühen „Sturm der Liebe“-Jahre

Ab der allerersten Folge von „Sturm der Liebe“ gehörte Claudia Wenzel als intrigante Corinna Franke zum festen Ensemble. 2006 verließ sie die Serie. Zwei Jahre später fand sie jedoch eine neue Dauerrolle: In „In aller Freundschaft“ verkörperte sie ihre Figur bis zu deren Serientod im Jahr 2023. Neben ihrer TV-Arbeit steht die gelernte Schauspielerin zudem regelmäßig auf der Theaterbühne.

Auch Wayne Carpendale war früh Teil der Telenovela. Er spielte von November 2005 bis Mai 2007 Lars Hoffmann, dessen Serientod zunächst sein Ausstieg war. Doch bereits Ende 2007 kehrte er zurück – in der Rolle von Lars’ Zwillingsbruder Marc Kohlweyer. Im April 2008 nahm er dann endgültig Abschied vom Fürstenhof. Seitdem ist er vielseitig aktiv: als Schauspieler, Moderator und in verschiedensten TV-Spielshows.

Ebenfalls zeitweise dabei war Caroline Beil. Sie verkörperte von Oktober 2007 bis August 2008 Fiona Marquardt. Kurz nach ihrem Ausstieg bekam sie ihr erstes Kind. In den Jahren 2011 und 2012 spielte sie eine Hauptrolle in der täglichen Serie „Herzflimmern – Die Klinik am See“. Seit 2015 widmet sie sich vor allem dem Theater und steht dort in Produktionen wie „Hammerfrauen“ und „Rent a Friend“ auf der Bühne.

Uschi Glas privat: Liebe, Krisen – und das späte Glück der Grande Dame
Uschi Glas, das „Schätzchen der Nation“, eroberte die Leinwände mit Filmen wie „Winnetou“ und „Fack ju Göhte“. Ihr Leben ist geprägt von Erfolgen, persönlichen Herausforderungen und sozialem Engagement.
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann

Nach der Telenovela: Schauspiel-Karriere und Playboy-Shooting

Mona Seefried war von Beginn an Teil der „Sturm der Liebe“-Familie. Als Charlotte Saalfeld, Hotelerbin und moralisches Zentrum des Fürstenhofs, prägte sie die Serie viele Jahre lang. 2018 stieg sie aus und widmete sich anschließend neuen Projekten – etwa den Produktionen „Griechenland“ und „Der laufende Huhn“. Eine Rückkehr zur Telenovela schließt sie derzeit aus.

Jeannine Michèle Wacker spielte von 2016 bis 2017 die liebenswerte Clara Morgenstern. Direkt nach ihrem Serienausstieg startete sie international durch: 2017 war sie im Science-Fiction-Film „Aurora“ an der Seite von John Cusack zu sehen.

Uta Kargel verkörperte von Juni 2010 bis Oktober 2011 Eva Saalfeld, geborene Krendlinger. 2019 sorgte sie mit einem „Playboy“-Shooting für Aufmerksamkeit. 2023 schrieb sie ein neues Kapitel in ihrem Leben: Die Schauspielerin wurde Mutter.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Sturm der Liebe" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Familien-Duell" bis "Der Preis ist heiß": Das wurde aus den Gameshow-Stars der 90er-Jahre
Gameshow-Legenden
Werner Schulze-Erdel
Abenteuer Auswanderung: Das waren die Erfolge und Niederlagen der Deutschen
"Auswandern! – Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten"
Auswandern! - Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten
Heiner Lauterbach im neuen ARD-Krimi: "Talent führt zu nichts, wenn man keine Leidenschaft spürt"
Im Interview
Heiner Lauterbach
Das waren die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Die geheimen Seiten von Burt Reynolds
"I Am ... Burt Reynolds"
I Am ... Burt Reynolds
Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff
Sebastian Ströbel über Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Traumschiff? Nein danke! Bergdoktor erklärt Absage an Silbereisen
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück
Serienliebling privat
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
Was wurde aus den "Charmed"-Stars?
Rückblick
Einfach zauberhaft!
Uschi Glas privat: Liebe, Krisen – und das späte Glück der Grande Dame
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Warum der „Playboy“ immer mehr Frauen über 40 ins Rampenlicht rückt
Playboy-Bunnys reloaded
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Andy Borgs 65. Geburtstag: So lief die Party mit Florian Silbereisen
"Glückwunsch, Andy"
Andy Borg und Florian Silbereisen
So geht es mit Valerie Niehaus als Katharina Wegener weiter
"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit"
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
„The other gAIrl“: KI-RomCom mit Tom Beck & Chryssanthi Kavazi
Erster gemeinsamer Dreh
Chryssanthi Kavazi und Tom Beck
„The other gAIrl“: Neue ZDFneo-Serie über KI und Beziehungen
Bedrohung für die Liebe?
The other gAIrl
Neuauflage eines Klassikers: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Ein Muss für Film-Fans
"Die nackte Kanone"
Neuer Netflix-Knaller? „Last Samurai Standing“ erinnert an Squid Game
Streaming-Highlights der Woche
"Last Samurai Standing"
Was wurde aus den "King of Queens"-Stars?
Karrieren nach der Sitcom
King Of Queens
Schockierende Erkenntnisse: Verena Altenberger über ländlichen Faschismus
Faschismus in der Stadt und auf dem Land
Verena Altenberger
Orcas auf der Jagd: Neue "Terra X"-Doku zeigt spektakuläre Aufnahmen
"Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis"
Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis
Berlin im NFL-Fieber: Falcons gegen Colts
"NFL Live – Berlin Game: Atlanta Falcons at Indianapolis Colts"
NFL bei RTL
Liebespaar als Täter? So spannend wird der neue Tatort
"Tatort: Mike & Nisha"
Tatort: Mike & Nisha
Nürnberger Prozess: Begegnung von Überlebenden
"ARD History: Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen"
ARD History: Nürnberg 45
Leon Windscheid erkundet die menschliche Sexualität
"Terra Xplore: Sex – Reine Kopfsache?"
Terra Xplore: Sex - Reine Kopfsache?
Kult-Auswanderer Reimanns zurück im TV: Das erwartet euch!
"Willkommen bei den Reimanns"
Willkommen bei den Reimanns
Florian Silbereisen & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking!
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
So sehen die "American Pie"-Stars heute aus
Nostalgie der 90er
Was wurde aus den "American Pie"-Stars?
"Muss das sein?" Carolin Kebekus berichtet von unschönem Still-Erlebnis
Druck auf Mütter
Carolin Kebekus
Palm Royale: Das Intrigenspiel um den schönen Schein beginnt von vorne
Sixties-Satire
Palm Royale