"Willkommen bei den Reimanns": Die neuen Folgen der Kult-Doku auf Kabel Eins

"Willkommen bei den Reimanns"

Kult-Auswanderer Reimanns zurück im TV: Das erwartet euch!

09.11.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann sind mit neuen Folgen ihrer Doku-Soap zurück auf Kabel Eins. Erlebe den Alltag in ihrem Sehnsuchtsdomizil auf Hawaii.
Willkommen bei den Reimanns
Die Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann leben ihren Traum auf Hawaii.   Fotoquelle: Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns
Trotz des vielen Schuftens und Werkelns bleibt bei Konny und seiner Manu für Zärtlichkeit immer genug Zeit.  Fotoquelle: Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns
Auch beim Arbeiten an der Dachterrasse zeigt sich, dass die Auswanderer Konny und Manu ein gutes Team sind.  Fotoquelle: Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns
Immer wieder zieht es Konny und Manu ins Freie, um die Inselwelt zu erkunden.  Fotoquelle: Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns
Konny und Manu genießen den Alltag im tropischen Paradies auf Hawaii.  Fotoquelle: Kabel Eins

Man wird doch noch träumen dürfen: Kabel Eins bedient mit den neuen Folgen der Dokusoap-Reihe "Willkommen bei den Reimanns" zur besten Sendezeit wieder Fernwehgelüste und den Wunsch, der oft tristen Realität mit den vielen Negativschlagzeilen und Krisenberichten zu entkommen. Wo könnte das kurzzeitige innere Abschalten besser gelingen als in Gesellschaft der Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann, die stellvertretend für viele Fans ihre ganz persönlichen Vorstellungen vom privaten Glück (unter Palmen) ausleben?

Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns
Dokusoap • 09.11.2025 • 20:15 Uhr

Allerdings: Perfekt ist natürlich auch auf "Konny Island III", der nie wirklich fertig gestellten Dauerbaustelle beim sich ständig verändernden und vergrößernden Sehnsuchtsdomizil der beiden Reality-Stars auf Hawaii, nichts. Noch nicht zumindest. Konny Reimann folgt der Devise: Es gibt immer was zu tun. Also packt er die Dinge an und werkelt fleißig an einer neuen Dachterrasse für das Beachhouse und holt sich ölverschmierte Finger beim Herumschrauben an einem alten Schulbus. Im Hintergrund läuft dabei der alte Geier-Sturzflug-Hit: "Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt".

Ab sofort zeigt Kabel Eins jeweils sonntags um 20.15 Uhr eine neue "Willkommen bei den Reimanns"-Folge. Seit 2013 lassen die Reimanns das Publikum nun an ihrem Leben teilhaben. zunächst bei RTLZwei, ab 2022 dann bei Kabel Eins.

Willkommen bei den Reimanns – So. 09.11. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

