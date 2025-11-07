Home News Star-News

Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Kein Mann würde dich ablehnen"

Pikanter Ratschlag

Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Kein Mann würde dich ablehnen"

07.11.2025, 09.02 Uhr
von Annika Schmidt
Eine Beobachtung an Helene Fischers Karriere beunruhigte Howard Carpendale. Deshalb äußerte er sich überraschend deutlich.
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Panckow

Wenn jemand das Schlagergeschäft versteht, dann Howard Carpendale. Seit den 70er Jahren prägt der gebürtige Südafrikaner die Branche und hat in dieser Zeit miterlebt, wie Trends kamen und gingen und wie Karrieren sich über Jahrzehnte entwickelten – oder zerbrachen. Auch den Aufstieg von Helene Fischer hat Howard Carpendale dabei aus nächster Nähe verfolgt. Doch eine Veränderung in der Entwicklung der Schlagerqueen bereitet ihm offenbar Sorgen: Im April sprach Carpendale offen über seine Beobachtungen – und gab Helene Fischer einen deutlichen Rat mit auf den Weg.

Wie Howard Carpendale sich an die Spitze sang

Bevor die Karriere von Howard Carpendale Fahrt aufgenommen hat, sang er in Nachtlokalen und Wirtshäusern in Deutschland. Es dauerte ein paar Jahre, bis er Anfang der 70er Jahre zum Schlagerstar aufstieg. „Meine Karriere hat sich langsam aufgebaut. Einen Riesenhit wie ‚Atemlos‘ habe ich eigentlich nie gehabt. Ich habe sehr erfolgreiche Titel, aber nicht so was wie Atemlos. ‚Ti amo‘ war wohl am nächsten dran“, zog der 79-Jährige einen Vergleich zu Helene Fischer im Podcast „Hotel Matze“.

Mit dem Lied „Atemlos“ landete die 40-Jährige 2013 mehrere Wochen auf dem ersten Platz der Charts und knackte zudem weitere Rekorde.

Derzeit beliebt:
>>Privater Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
>>Das waren die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
>>Helene Fischer sagte Nein: Warum sie nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte
>>Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an

Die Diskussion um den modernen Schlager-Sound

"Helene Fischer hatte nicht das typische Aussehen eines Schlagerstars – eher das eines Models oder Filmstars. Trotz großer Erfolge hatte sie zunächst keinen großen Hit gehabt. Auf einmal kam 'Atemlos', das Publikum hat gewartet, dass sie einen Hit bekommt", analysierte Howard Carpendale. Für ihn persönlich sei diese Art des Schlagers aber nichts. 



"Da werde ich verrückt. Das ist die unterste Form von Groove, die es überhaupt gibt. Das Schlimme ist: Das lief nun 15 Jahre lang. Ich saß manchmal in der Garderobe, wo Kollegen eine halbe Stunde gesungen haben, und dann ich und in der Garderobe hörte ich nur: ‚Bumm bumm bumm‘. Das hat der deutschen Musik so geschadet, dass dieses Genre tot ist. Es ist heute tot", sagt der Star klar. Früher verkauften die Musiker hunderttausende Einheiten, um eine goldene Schallplatte zu erhalten. Heutzutage würde schon 75.000 reichen. 

Privater Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Beatrice Egli gewährt seltene Einblicke in ihr privates Zuhause. So hat sie sich ihren ganz persönlichen Rückzugsort eingerichtet.
Das ist ihr Refugium
Beatrice Egli

Warum Carpendale Fischers Bühnenstil bedenklich findet

Doch eine Entwicklung sieht Howard Carpendale besonders kritisch. Wie andere Stars auch würde Helene Fischer stark auf den Faktor Sex setzen. "Helene, ich liebe dich, ich habe mit dir Duette gesungen, du bist ein geiler Mensch. Die Leute haben dich geliebt und plötzlich hattest du das Gefühl wie viele amerikanische Künstler: 'Ich muss viel sexyer werden'. Natürlich bist du sexy, ich glaube, kein Mann würde dich ablehnen", erklärte die Schlagerlegende und gab der "Atemlos"-Sängerin noch einen warnenden Ratschlag mit auf dem Weg: "Du darfst Sex nicht auf der Bühne verkaufen! Du kannst das Thema gerne anfassen, aber nicht im Sinne von ’nasse Haare, kaum Kleidung‘. Ich weiß, wie geil das für dich sein muss. Aber es ist nicht, wie die Leute dich sehen".

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Elle Fanning begeistert erneut - ein Blick auf ihre Karriere
Lange Karriere
Elle Fanning
Nach Gelächter auf Social Media: Roland Kaiser geht drastischen Schritt mit "Kaisermania"
Kaisermania-Aus im TV
Roland Kaiser
Martin Rütter verrät: Das hat Toni Kroos mit seinem Bühnen-Rückzug zu tun
Bühnenabschied
Martin Rütter
"Maxton Hall"-Star spricht über intimen Dreh: "Froh, das mit ihm gemacht zu haben"
Neue Staffel
"Maxton Hall"
„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück
Serienliebling privat
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
"Zusammen abgestürzt": Bill Kaulitz feierte auf Heidis Halloweenparty mit deutschem Podcaster
Halloween-Insider
Bill Kaulitz
Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!
„Ich mag diese Direktheit“
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
Marlene Lufen berichtet von schlimmem Urlaubserlebnis: "Habe geschrien vor Schmerzen"
Darmprobleme
Marlene Lufen
Lutz van der Horst: So kämpfte der „heute-show“-Reporter mit Alkohol
Ehrliches Geständnis
Lutz van der Horst und Fabian Köster
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
„Promis unter Palmen“ 2026: Alle Stars der neuen Staffel im Überblick
SAT.1 enthüllt
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
Show-Überraschung
Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Gloria-Sophie Burkandt
Horror trifft Disney: „Screamboat“, „Lilo & Stitch“ und „Guns Up“
DVD und Blu-rays der Woche
"Screamboat"
Podcast-Beichte: Hallaschka packt über Namen und Heimat aus
Im Gespräch mit Barbara Schöneberger
Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Kevin Costner und der Wilde Westen: Die neue Doku-Serie
"The West"
Kevin Costner's The West
Erste deutsche Poker-Serie "High Stakes" startet auf ZDFneo
Via Jikeli in der Hauptrolle
"High Stakes" bei ZDFneo
„Seit 2017“: Lola Weippert zeigt ihre unglaubliche Transformation
Gesunder Lebensstil
Lola Weippert
„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik
Packende Dokumentation
Being Franziska van Almsick
Andrea Kiewel erklärt nach Kritik: So werden ihre Israel-Flüge bezahlt
Reisechaos
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.