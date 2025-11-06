"Die Abrechnung - Der Promi Showdown": Welcher Promi trifft auf welchen Erzfeind?

Wenn Realitystars aufeinandertreffen, ist eines garantiert: Es wird laut, emotional und oft gnadenlos ehrlich. In der neuen fünfteiligen ProSieben-Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" treffen nun die größten Rivalen der Realitywelt aufeinander. Und das unter ganz besonderen Bedingungen. Statt sich gegenseitig zu bekämpfen, müssen sie jetzt als Team bestehen. Der Clou: Niemand weiß, mit wem er antreten muss oder welche Herausforderungen auf ihn warten. Nur eines steht fest, am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Show läuft linear auf ProSieben und ist parallel kostenlos auch auf Joyn verfügbar.

Was nach Versöhnung klingt, wird schnell zum Pulverfass. Denn wer die Welt der Realitystars kennt, weiß: Wo alte Wunden aufgerissen werden, sind Dramen vorprogrammiert.

Freundschaftscomeback von Kate Merlan und Sam Dylan? Zu den prominentesten Duos gehören Patricia Blanco und Danni Büchner, die sich bereits in "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" legendäre Streitigkeiten lieferten. Auch Eva Benetatou und Lisha Savage müssen über ihren Schatten springen, denn ihre hitzigen Wortgefechte im "Sommerhaus der Stars" sind unvergessen. Ebenso verbinden Sara Kulka und Ronald Schill nicht gerade zarte Erinnerungen: In der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" gingen sich die beiden ordentlich an den Kragen.

Doch nicht nur Feinde treffen aufeinander, auch frühere Freunde müssen ihre gemeinsame Vergangenheit bewältigen. So stehen Kate Merlan und Sam Dylan vor einem möglichen Freundschaftscomeback: Einst unzertrennlich, heute zerstritten, sollen sie nun wieder zueinanderfinden. Auch Giulia Siegel und Verena Kerth waren einst befreundet.

Umut Tekin versus Stefan Kleiser Ganz anders sieht es bei Umut Tekin und Stefan Kleiser aus, die nie viel füreinander übrig hatten, nun aber als Team funktionieren müssen, um das Preisgeld zu sichern. Auch Anna und Chiara, bekannt aus "Are You The One?", sorgten bereits dort für Schlagzeilen. Nun müssen sie beweisen, dass sie mehr verbindet als Zoff und Eifersucht. Und auch Julian Stoeckel und Maurice Dziwak treten an, obwohl sie kaum weniger harmonisch sein könnten.

Ob aus Feindschaft Freundschaft wird oder die Show in einem emotionalen Chaos endet, bleibt abzuwarten.

