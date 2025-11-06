Home News TV-News

"Die Abrechnung - Der Promi Showdown": Welcher Promi trifft auf welchen Erzfeind?

Zoff und Versöhnung

"Die Abrechnung - Der Promi Showdown": Welcher Promi trifft auf welchen Erzfeind?

06.11.2025, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
In der neuen ProSieben-Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" treffen Rivalen aus der Reality-Welt aufeinander und müssen als Team agieren.
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
Danni Büchner (links) und Patricia Blanco müssen in der neuen ProSieben-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" als Team antreten.   Fotoquelle:  Joyn / Willi Weber
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
Eigentlich können sich Patricia Blanco (links) und Danni Büchner nicht leiden, doch nun sollen die zwei als Team fungieren.   Fotoquelle:  Joyn /Christoph Köstlin
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
Gemeinsam kämpfen die Promi-Duos um 50.000 Euro. Es treten 16 Promis an.   Fotoquelle:  Joyn / Willi Weber
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
Patricia Blanco (Mitte) und Danni Büchner (links) wussten vorher nicht, welche Herausforderungen auf die TV-Stars warten.   Fotoquelle:  Joyn / Willi Weber
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
Patricia Blanco versucht alles, um sich das Preisgeld von 50.000 Euro zu sichern.   Fotoquelle:  Joyn / Willi Weber
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
Danni Büchner hat bereits an mehreren TV-Shows teilgenommen. Nun kämpft sie bei "Die Abrechnung- Der Promi Showdown" mit ihrer Erzfeindin um den Sieg.   Fotoquelle:  Joyn / Willi Weber
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
Patricia Blanco (links) und Danni Büchner lieferten in der Show "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" heftige Streitigkeiten.  Fotoquelle:  Joyn / Willi Weber

Wenn Realitystars aufeinandertreffen, ist eines garantiert: Es wird laut, emotional und oft gnadenlos ehrlich. In der neuen fünfteiligen ProSieben-Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" treffen nun die größten Rivalen der Realitywelt aufeinander. Und das unter ganz besonderen Bedingungen. Statt sich gegenseitig zu bekämpfen, müssen sie jetzt als Team bestehen. Der Clou: Niemand weiß, mit wem er antreten muss oder welche Herausforderungen auf ihn warten. Nur eines steht fest, am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Show läuft linear auf ProSieben und ist parallel kostenlos auch auf Joyn verfügbar.

ProSieben
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
Show • 06.11.2025 • 20:15 Uhr

Was nach Versöhnung klingt, wird schnell zum Pulverfass. Denn wer die Welt der Realitystars kennt, weiß: Wo alte Wunden aufgerissen werden, sind Dramen vorprogrammiert.

Freundschaftscomeback von Kate Merlan und Sam Dylan?

Zu den prominentesten Duos gehören Patricia Blanco und Danni Büchner, die sich bereits in "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" legendäre Streitigkeiten lieferten. Auch Eva Benetatou und Lisha Savage müssen über ihren Schatten springen, denn ihre hitzigen Wortgefechte im "Sommerhaus der Stars" sind unvergessen. Ebenso verbinden Sara Kulka und Ronald Schill nicht gerade zarte Erinnerungen: In der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" gingen sich die beiden ordentlich an den Kragen.

Derzeit beliebt:
>>"Maxton Hall"-Star spricht über intimen Dreh: "Froh, das mit ihm gemacht zu haben"
>>Wechsel beim Wiener "Tatort": Diese Stars sollen das Kult-Duo ersetzen
>>Olli Schulz verspottet Stefan Raabs misslungenes TV-Comeback
>>Gerüchte: Ist dieser Schlagerstar bald im Dschungelcamp zu sehen?

Doch nicht nur Feinde treffen aufeinander, auch frühere Freunde müssen ihre gemeinsame Vergangenheit bewältigen. So stehen Kate Merlan und Sam Dylan vor einem möglichen Freundschaftscomeback: Einst unzertrennlich, heute zerstritten, sollen sie nun wieder zueinanderfinden. Auch Giulia Siegel und Verena Kerth waren einst befreundet.



Umut Tekin versus Stefan Kleiser

Ganz anders sieht es bei Umut Tekin und Stefan Kleiser aus, die nie viel füreinander übrig hatten, nun aber als Team funktionieren müssen, um das Preisgeld zu sichern. Auch Anna und Chiara, bekannt aus "Are You The One?", sorgten bereits dort für Schlagzeilen. Nun müssen sie beweisen, dass sie mehr verbindet als Zoff und Eifersucht. Und auch Julian Stoeckel und Maurice Dziwak treten an, obwohl sie kaum weniger harmonisch sein könnten.

Ob aus Feindschaft Freundschaft wird oder die Show in einem emotionalen Chaos endet, bleibt abzuwarten.

Die Abrechnung- Der Promi Showdown – Do. 06.11. – ProSieben: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Hollywoods geheime Sammler: Diese Leidenschaften kennt keiner
Kuriose Schätze
Angelina Jolie
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verrät Dreh-Geheimnis zum Scheunenfest
Hinter den Kulissen
Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
Dschungelcamp 2026? - So frech kontert der Schlagerstar die Gerüchte
"Ich bin ein Star - Hol mich hier raus!"
Vincent Gross
Sportlegenden im Kinderduell: "Klein gegen Groß" mit Becker, Hambüchen und Ullrich
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Neuer TV-Job: Ex-GNTM-Star Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL
Moderatorinnenwechsel
Exclusiv
Diese Stars schummelten bei ihrem Alter
Altersgeheimnisse
Jennifer Lopez
Deutschland in Gefahr? Neue Enthüllungen von Linda Zervakis
"LINDA ZERVAKIS. Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."
ProSieben Thema
Live-Krimi-Dinner: Diese Promis sind dabei!
Neue Show
"Tödliches Spiel - Das Krimi-Dinner"
Jimi Blue Ochsenknecht schließt Comeback mit Yeliz Koc nicht aus
Neue Töne
Jimi Blue Ochsenknecht schaut nachdenklich.
"Sturmtief – Der Usedom-Krimi": Kritik zur neuen Folge mit Katrin Sass
Sturmtief – Der Usedom-Krimi
"Sturmtief - Der Usedom-Krimi"
Ronja Forcher verrät: So turbulent wird die neue „Bergdoktor“-Staffel
19. Staffel
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück
Serienliebling privat
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
Nach Mega Haftbefehl-Erfolg: Doku über Rapper Xatar geplant
Erfolgsdoku
Xatar
5000 Euro futsch: 30 Jahre alter Betrug bei „Bares für Rares“ aufgedeckt
Traurige Wahrheit
Moderator Horst Lichter.
Comeback bei den “Bergrettern”: Dieser Star ist wieder da
Zuschauerliebling
"Die Bergretter" bei einem Fantreffen.
Zu anstrengend: Martin Rütter beendet Bühnen-Karriere
Rütters Abschiedstour
Martin Rütter
Anna und Gerald Heiser: So gut tut ihnen das Leben in Polen
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
Nach langer Pause: Til Schweiger spricht im TV über seine Gesundheit
Funkstille vorbei
Til Schweiger
"Zusammen abgestürzt": Bill Kaulitz feierte auf Heidis Halloweenparty mit deutschem Podcaster
Halloween-Insider
Bill Kaulitz
"Die Mumie" kehrt zurück – mit Originalbesetzung
Horror-Klassiker
Die Mumie
Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!
„Ich mag diese Direktheit“
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
"Prominent Getrennt" 2026: Diese Ex-Paare sind dabei
Ex-Paare in Südafrika
"Prominent Getrennt"
Elke Sommer wird 85: Was macht sie eigentlich heute?
Künstlerin
Elke Sommer
Die kürzesten Star-Ehen aller Zeiten
Blitzhochzeiten
Verona Feldbusch und Dieter Bohlen
ARD wirft "Tagesschau" vorübergehend aus dem Programm
Programmänderung
Susanne Daubner
Jennifer Lawrence hat Essen für Robert Pattinson "einfach aus dem Müll gefischt"
Irres Geständnis
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson
Schräge ARD-Komödie mit Western-Feeling
"Theken-Cowboys"
Theken-Cowboys
Roland Emmerich wird 70: ARTE feiert den „Meister der Apokalypse“
"Roland Emmerich – Weltenzerstörer, Weltenerbauer"
Roland Emmerich - Weltenzerstörer, Weltenerbauer