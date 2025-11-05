Home News Star-News

Zu anstrengend: Martin Rütter beendet Bühnen-Karriere

Rütters Abschiedstour

Zu anstrengend: Martin Rütter beendet Bühnen-Karriere

05.11.2025, 13.20 Uhr
von Gianluca Reucher
Martin Rütter, bekannt als der Hundeprofi, wird bald seine letzte Tournee bestreiten. Nach 25 Jahren und unzähligen Shows verabschiedet er sich von der Bühne.
Martin Rütter
Martin Rütter will seine Bühnen-Karriere beenden.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Andreas Rentz

Das kommt für viele Fans überraschend: Martin Rütter wird im nächsten Jahr seine letzte Tournee bestreiten und sich anschließend von der Bühne verabschieden. Das hat der Hundeprofi im Interview mit dem "Spiegel" verraten. Immerhin: Als Tierschützer und TV-Star will der 55-Jährige weitermachen – zumindest "dosiert".

"Ich werde im kommenden Jahr zum letzten Mal auf Tournee gehen. Dann war ich 25 Jahre unterwegs, wir reden von 1500 Bühnenshows und 1000 Vorträgen. Das ist ein Brett", erzählt Martin Rütter gegenüber "Spiegel". Zwar würden die Auftritte "noch immer Riesenspaß" machen, seien aber auch "kräftezehrend". Die VOX-Bekanntheit ergänzt: "Mit 30 habe ich das leichter weggesteckt."

"Ihr müsst mich stoppen, wenn ich auf dem Level von Thomas Gottschalk rede"

Ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen will sich der Hundeexperte aber nicht. "Ich werde mich weiterhin für Tierschutz einsetzen und dosiert im Fernsehen auftreten", so Rütter: "Ich möchte nur selbst bestimmen, wann es vorbei ist mit dem Tourleben, und nicht warten, bis die Hallen halb leer sind und die Leute sagen: Früher war er gut."

Derzeit beliebt:
>>Nach langer Pause: Til Schweiger spricht im TV über seine Gesundheit
>>"Zusammen abgestürzt": Bill Kaulitz feierte auf Heidis Halloweenparty mit deutschem Podcaster
>>Martin Rütters schwere Kindheit: Psychoterror durch seine Mutter
>>Detlev Steves: Star enthüllt Details über seine Kindheit mit gewalttätigem Vater

Außerdem fürchtet der Hundetrainer, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. So habe er zu seinen fünf Kindern im Alter zwischen 18 und 26 gesagt: "Ihr müsst mich stoppen, sobald ihr das Gefühl habt, dass ich in der Öffentlichkeit auf dem Level von Thomas Gottschalk rede." Er spezifiziert: "Also dass junge Leute angeblich nichts können oder die Generation Z nur auf ihre Work-Life-Balance achte. Ich befürchte, dass ich mit 70 genauso starrsinnig sein werde wie alle in dem Alter. Aber bitte noch nicht jetzt."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Michael Schanze nahm über 100 Kilo ab – und hat schwere Nebenwirkungen
Mit der Abnehmspritze
Michael Schanze
Tim Mälzer ganz anders: So emotional ist seine neue Show
"Mälzers Meisterklasse"
Mälzers Meisterklasse
Maite Kelly enthüllt Beziehungs-Status und rechnet mit der Öffentlichkeit ab: "Ich fand's armselig"
Maite Kellys Liebesleben
Maite Kelly
Schock in neuer Mälzer-Show: "Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je gesehen habe"
Drama in der Küche
Mälzers Meisterklasse
Neue Show für Steffen Henssler: Jetzt legt sich der TV-Koch mit ganz Europa an
Internationaler Kochwettbewerb
"Europa grillt den Henssler"
Entdecke das Geheimnis hinter dem perfekten Chili mit Sebastian Lege
"Lege kommt auf den Geschmack"
Lege kommt auf den Geschmack
Steffen Hensslers Kochshow: Prominente Küchenhelden im Wettkampf
"Hensslers Dreamteam"
Hensslers Dreamteam
"Goodbye Deutschland"-Star sagt Tschüss: "Am Ende meiner Kräfte"
Currywurst-Ende
Chris Töpperwien
"Grill den Henssler" verliert weiteren Star-Juror: "Das ist meine letzte Bewertung"
Abschied bei VOX
Grill den Henssler
Ein Blick auf Florian Silbereisens Konto: So reich ist der Schlagerstar
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
"Die Mumie" kehrt zurück – mit Originalbesetzung
Horror-Klassiker
Die Mumie
Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!
„Ich mag diese Direktheit“
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
"Prominent Getrennt" 2026: Diese Ex-Paare sind dabei
Ex-Paare in Südafrika
"Prominent Getrennt"
Elke Sommer wird 85: Was macht sie eigentlich heute?
Künstlerin
Elke Sommer
Die kürzesten Star-Ehen aller Zeiten
Blitzhochzeiten
Verona Feldbusch und Dieter Bohlen
ARD wirft "Tagesschau" vorübergehend aus dem Programm
Programmänderung
Susanne Daubner
Jennifer Lawrence hat Essen für Robert Pattinson "einfach aus dem Müll gefischt"
Irres Geständnis
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson
Schräge ARD-Komödie mit Western-Feeling
"Theken-Cowboys"
Theken-Cowboys
Roland Emmerich wird 70: ARTE feiert den „Meister der Apokalypse“
"Roland Emmerich – Weltenzerstörer, Weltenerbauer"
Roland Emmerich - Weltenzerstörer, Weltenerbauer
True-Crime im ZDF: Rudi Cerne zeigt dramatische Entführung
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Was macht "Top Gun"-Star Kelly McGillis heute?
Karrierewandel
Kelly McGillis und Tom Cruise (1986)
Was wurde aus den "Charmed"-Stars?
Rückblick
Einfach zauberhaft!
Neue Staffel von "Maxton Hall": Was passiert mit Ruby und James?
Happy End oder Herzschmerz
"Maxton Hall"
Henning Baum: "Mit Freundlichkeit, Offenheit, Warmherzigkeit und Respekt lebt es sich leichter"
Männlichkeit neu gedacht
Henning Baum im Interview
"Mission Dezember": Vanessa Mai ändert plötzlich ihren Namen auf Instagram
Rätselhafte Namensänderung
Vanessa Mai
Marlene Lufen berichtet von schlimmem Urlaubserlebnis: "Habe geschrien vor Schmerzen"
Darmprobleme
Marlene Lufen
„Bauer sucht Frau“: Erstes Kuss schon beim Scheunenfest und ein Schock
Herzklopfen auf dem Land
Bauer sucht Frau
Lola Weippert auf Selbstfindungsreise – Start mit Kuschel-Therapie
Ungewöhnliche Therapieform
Lola Weippert
RTL+ startet „Die Nibelungen“: Deutsche Antwort auf „Game of Thrones“?
Mittelalterliches Epos
"Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"