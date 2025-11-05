Zu anstrengend: Martin Rütter beendet Bühnen-Karriere

Das kommt für viele Fans überraschend: Martin Rütter wird im nächsten Jahr seine letzte Tournee bestreiten und sich anschließend von der Bühne verabschieden. Das hat der Hundeprofi im Interview mit dem "Spiegel" verraten. Immerhin: Als Tierschützer und TV-Star will der 55-Jährige weitermachen – zumindest "dosiert".

"Ich werde im kommenden Jahr zum letzten Mal auf Tournee gehen. Dann war ich 25 Jahre unterwegs, wir reden von 1500 Bühnenshows und 1000 Vorträgen. Das ist ein Brett", erzählt Martin Rütter gegenüber "Spiegel". Zwar würden die Auftritte "noch immer Riesenspaß" machen, seien aber auch "kräftezehrend". Die VOX-Bekanntheit ergänzt: "Mit 30 habe ich das leichter weggesteckt."

"Ihr müsst mich stoppen, wenn ich auf dem Level von Thomas Gottschalk rede" Ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen will sich der Hundeexperte aber nicht. "Ich werde mich weiterhin für Tierschutz einsetzen und dosiert im Fernsehen auftreten", so Rütter: "Ich möchte nur selbst bestimmen, wann es vorbei ist mit dem Tourleben, und nicht warten, bis die Hallen halb leer sind und die Leute sagen: Früher war er gut."

Außerdem fürchtet der Hundetrainer, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. So habe er zu seinen fünf Kindern im Alter zwischen 18 und 26 gesagt: "Ihr müsst mich stoppen, sobald ihr das Gefühl habt, dass ich in der Öffentlichkeit auf dem Level von Thomas Gottschalk rede." Er spezifiziert: "Also dass junge Leute angeblich nichts können oder die Generation Z nur auf ihre Work-Life-Balance achte. Ich befürchte, dass ich mit 70 genauso starrsinnig sein werde wie alle in dem Alter. Aber bitte noch nicht jetzt."