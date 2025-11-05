True-Crime im ZDF: „Aktenzeichen XY“ zeigt dramatische Entführung

Rudi Cerne bittet abermals um die Mithilfe des Publikums im ZDF: Diesmal geht es bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" unter anderem um das mysteriöse Verschwinden eines Familienvaters.

Aktenzeichen XY... Ungelöst True Crime • 05.11.2025 • 20:15 Uhr

Wenn ein geliebter Mensch plötzlich verschwindet, ist das für die Angehörigen schwer zu verkraften. Besonders tragisch ist es, wenn zu Hause kleine Kinder auf Eltern warten. So wie in dem Fall des vermissten 29-Jährigen, der nun Thema in der November-Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist. Wie Moderator Cerne in dem ZDF-True-Crime-Format berichtet, betrieb der junge Mann vor seinem Verschwinden eine Shisha-Bar. Auch wurden ihm dubiose Machenschaften nachgesagt. Wurde er deshalb womöglich ermordet?

Ein traumatisches Erlebnis hatte eine Frau, die auf einem vollen Supermarktparkplatz in ihrem eigenen Auto entführt wurde. Über eine Stunde war sie ihrem Entführer schutzlos ausgeliefert. Mit einem Audio-Mitschnitt sucht die Polizei außerdem nach Telefonbetrügern, die es auf die Ersparnisse eines Paares abgesehen hatten.

