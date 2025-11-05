Home News TV-News

True-Crime im ZDF: „Aktenzeichen XY“ zeigt dramatische Entführung

"Aktenzeichen XY... Ungelöst"

True-Crime im ZDF: Rudi Cerne zeigt dramatische Entführung

05.11.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
In der neuesten Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" auf ZDF bittet Rudi Cerne um die Mithilfe der Zuschauer. Der Fall eines vermissten Familienvaters und die Entführung einer Frau auf einem Supermarktparkplatz stehen im Mittelpunkt. Spannende True-Crime-Fälle, die auf Aufklärung hoffen.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Der Betreiber einer Shisha-Bar verschwindet spurlos. Zu Hause wartet seine besorgte Familie.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Rudi Cerne stellt neue Fälle vor, die von der Kriminalpolizei noch nicht aufgeklärt werden konnten.  Fotoquelle: ZDF/Tobias Schult

Rudi Cerne bittet abermals um die Mithilfe des Publikums im ZDF: Diesmal geht es bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" unter anderem um das mysteriöse Verschwinden eines Familienvaters.

ZDF
Aktenzeichen XY... Ungelöst
True Crime • 05.11.2025 • 20:15 Uhr

Wenn ein geliebter Mensch plötzlich verschwindet, ist das für die Angehörigen schwer zu verkraften. Besonders tragisch ist es, wenn zu Hause kleine Kinder auf Eltern warten. So wie in dem Fall des vermissten 29-Jährigen, der nun Thema in der November-Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist. Wie Moderator Cerne in dem ZDF-True-Crime-Format berichtet, betrieb der junge Mann vor seinem Verschwinden eine Shisha-Bar. Auch wurden ihm dubiose Machenschaften nachgesagt. Wurde er deshalb womöglich ermordet?

Ein traumatisches Erlebnis hatte eine Frau, die auf einem vollen Supermarktparkplatz in ihrem eigenen Auto entführt wurde. Über eine Stunde war sie ihrem Entführer schutzlos ausgeliefert. Mit einem Audio-Mitschnitt sucht die Polizei außerdem nach Telefonbetrügern, die es auf die Ersparnisse eines Paares abgesehen hatten.

Derzeit beliebt:
>>Was macht "Top Gun"-Star Kelly McGillis heute?
>>Was wurde aus den "Charmed"-Stars?
>>ZDF-Doku "Überleben in Auschwitz": Zeitzeugen erzählen ihre Geschichte
>>Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 05.11. – ZDF: 20.15 Uhr



Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktenzeichen XY... ungelöst" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Darum will "Bergdoktor" Hans Sigl nicht zu Silbereisen aufs "Traumschiff"
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Unfassbarer Amoklauf in Hamburg: Was steckt dahinter?
"Sarah Kohr – Im Schatten"
"Sarah Kohr - Im Schatten"
Die Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
"Terra X: Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt"
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Luxus-Verkäufer in Deutschland: Die Dienstleister der Reichen im ZDF
"ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen"
Luxus-Verkäufer in Deutschland - Wie Reiche shoppen
Tod eines Unternehmers: Die neue Herausforderung für Helen Dorn
"Helen Dorn – Schuld und Sühne"
"Helen Dorn - Schuld und Sühne"
Judith Rakers genervt an Halloween: "Blagen im Kürbis-Kostüm"
Halloween-Kritik
Judith Rakers
Marisa Burger hört auf: So emotional wird ihr Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Manuela Freitag enthüllt: Ein Leben als Domina auf der Reeperbahn
Dokumentation
Herbertstraße - Geschichte einer Domina
“Bergretter”-Star Markus Brandl gibt Einblicke in sein Eheleben
Schauspieler-Duo
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
Schüsse auf sein Auto: Lottomillionär Chico setzt 50.000 Euro Belohnung aus
Ferrari-Attentat
Chico
Neue Staffel von "Maxton Hall": Was passiert mit Ruby und James?
Happy End oder Herzschmerz
"Maxton Hall"
Henning Baum: "Mit Freundlichkeit, Offenheit, Warmherzigkeit und Respekt lebt es sich leichter"
Männlichkeit neu gedacht
Henning Baum im Interview
"Mission Dezember": Vanessa Mai ändert plötzlich ihren Namen auf Instagram
Rätselhafte Namensänderung
Vanessa Mai
Marlene Lufen berichtet von schlimmem Urlaubserlebnis: "Habe geschrien vor Schmerzen"
Darmprobleme
Marlene Lufen
„Bauer sucht Frau“: Erstes Kuss schon beim Scheunenfest und ein Schock
Herzklopfen auf dem Land
Bauer sucht Frau
Lola Weippert auf Selbstfindungsreise – Start mit Kuschel-Therapie
Ungewöhnliche Therapieform
Lola Weippert
RTL+ startet „Die Nibelungen“: Deutsche Antwort auf „Game of Thrones“?
Mittelalterliches Epos
"Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"
Lutz van der Horst: So kämpfte der „heute-show“-Reporter mit Alkohol
Ehrliches Geständnis
Lutz van der Horst und Fabian Köster
Hollywoods geheime Sammler: Diese Leidenschaften kennt keiner
Kuriose Schätze
Angelina Jolie
Laura Dern trauert: Ihre Mutter Diane Ladd ist mit 89 Jahren gestorben
Tragischer Verlust
Diane Ladd und Tochter Laura Dern
Neu auf DVD: „Freakier Friday“, „Was uns verbindet“ & „Die Barbaren“
DVD-Highlights der Woche
"Freakier Friday"
Michael Schanze nahm über 100 Kilo ab – und hat schwere Nebenwirkungen
Mit der Abnehmspritze
Michael Schanze
Wie gefährlich ist Donald Trumps zweite Amtszeit wirklich?
"Trump: Das Gesetz bin ich"
Trump: Das Gesetz bin ich
Tim Mälzer ganz anders: So emotional ist seine neue Show
"Mälzers Meisterklasse"
Mälzers Meisterklasse
Neue Folgen des Bodensee-Krimis: Starttermin, Handlung, Gaststars & Jubiläum
"WaPo Bodensee"
WaPo Bodensee
"Tatort"-Umbruch in Wien: Dieses Duo soll Krassnitzer & Neuhauser ablösen
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Streaming-Highlights: „Maxton Hall 2“ sorgt für Herzklopfen bei Prime
Streaming-Neuheiten
"Frankenstein"
Mike Krüger kontert Levi Penell mit ironischem Influencer-Song
Influencer-Parodie
Mike Krüger
Jennifer Aniston frisch verliebt – das ist ihr neuer Partner!
Liebesbeziehung bestätigt
Jennifer Aniston
George Clooney rechnet mit Kamala Harris ab: „Es war ein Fehler“
Kritik an US-Wahl 2024
George Clooney