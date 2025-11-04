Home News Streaming-News

Neue Staffel von "Maxton Hall": Was passiert mit Ruby und James?

Happy End oder Herzschmerz

Neue Staffel von "Maxton Hall": Was passiert mit Ruby und James?

04.11.2025, 14.30 Uhr
von Julian Weinberger
Maxton Hall ist zurück: In der neuen Staffel kämpfen Ruby und James erneut mit Herzschmerz und Drama. Die Serie setzt auf bewährte Erfolgsfaktoren und verspricht Hochspannung.
"Maxton Hall"
Das Auf und Ab zwischen Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) geht in die zweite Runde: Am 7. November startet die zweite Staffel von "Maxton Hall" bei Prime Video.  Fotoquelle: Prime Video / Stephan Rabold
"Maxton Hall"
Der Grat zwischen hemmungsloser Liebestrunkenheit und bitterböser Enttäuschung ist auch in der zweiten Staffel von "Maxton Hall" schmal.  Fotoquelle: Prime Video / Stephan Rabold
"Maxton Hall"
Auf Ruby (Harriet Herbig-Matten) warten aufregende Zeiten - Stichwort Oxford.  Fotoquelle: Prime Video / Gordon Muehle
"Maxton Hall"
Lydia (Sonja Weißer) will sich in der Firma ihres Vaters beweisen, verbirgt aber ein Geheimnis.  Fotoquelle: Prime Video / Stephan Rabold
"Maxton Hall"
Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt, links) setzt seinen Sohn James (Damian Hardung) unter Druck, seinen Verpflichtungen nachzukommen.  Fotoquelle: Prime Video / Stephan Rabold
"Maxton Hall"
Gibt es ein Happy End für Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung)?  Fotoquelle: Prime Video / Stephan Rabold
"Maxton Hall"
Es gibt etwas zu feiern: Ruby (Harriet Herbig-Matten) wurde an der Universität in Oxford angenommen.  Fotoquelle: Prime Video / Stephan Rabold

An einer Stelle fragt sogar James Beaufort (Damian Hardung): "Ist es zu kitschig?" Angesichts der zweiten Staffel von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" (ab 7. November, Prime Video) möchte man ihm energisch zustimmen – nur, um dann mit dem Taschentuch eine schüchtern verdrückte Träne aus dem Augenwinkel zu wischen. Ja, "Maxton Hall" pendelt wenig subtil zwischen großem Drama und himmelhochjauchzendem Glück. Die Serie balanciert stets am Grat der Extreme, überschreitet teilweise die Grenze des guten Geschmacks. Und doch werden Fans der Serie auch die neuen sechs Folgen lieben.

Wohl kaum eine Eigenproduktion von Prime Video dürfte so heiß erwartet worden sein wie die Fortsetzung des Mega-Erfolges. 2024 pulverisierte "Maxton Hall" alle Erwartungen: In 120 Ländern thronte der Herzschmerzstoff auf Basis von Mona Kastens Buchbestsellern ganz oben in den Streaming-Charts. Prime Video ließ gar glückselig verlautbaren, es sei nie eine nicht-englischsprachige Serie erfolgreicher gewesen als die Schlüssellochperspektive auf die Liebesleiden von James Beaufort und Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten).

Nach dem Tod seiner Mutter ist James am Ende

Wir erinnern uns: Am Ende der ersten Staffel schien nach einem schier endlosen Auf und Ab endlich alles gut zu sein zwischen Ruby und James. Doch dann traf die Nachricht über den Tod seiner Mutter James mit voller Wucht – und zieht ihm in den neuen Folgen völlig den Boden unter den Füßen weg. Zwischen Alkoholrausch und unter der Kontrolle seines gefühlskalten Vaters Mortimer (Fedja van Huêt) droht es den Sprössling der elitären Beauforts zu zermalmen. Leidtragende der Gefühlsachterbahn ist – mal wieder – Ruby.

Derzeit beliebt:
>>"Mission Dezember": Vanessa Mai ändert plötzlich ihren Namen auf Instagram
>>Marlene Lufen berichtet von schlimmem Urlaubserlebnis: "Habe geschrien vor Schmerzen"
>>Streaming-Highlights: „Maxton Hall 2“ sorgt für Herzklopfen bei Prime
>>"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit": Kritik zur ZDF-Reihe mit Valerie Niehaus

Dabei läuft bei ihr auf dem Weg Richtung Studium an der Oxford University eigentlich alles glänzend. Obendrein wird sie auserwählt, die renommierte Gala der Campbell-Stiftung in Maxton Hall auszurichten. Eine Menge Verantwortung also für Ruby, bei der jedes Gefühlschaos ebenso fehl am Platz ist wie die stutenbissige Elaine (Eli Riccardi), die ein Auge auf James geworfen hat – und alles tut, um Ruby zu diskreditieren.

"Maxton Hall" setzt auch in Staffel auf Kitsch

Eine starke Chemie zwischen den Hauptdarstellern Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, der internationale Flair der Eliteschule – und Drama, Drama und nochmals Drama: "Maxton Hall" verlässt sich auch in Staffel zwei auf die Erfolgsfaktoren der unheimlich beliebten Auftaktstaffel. Klischees lauern an jeder Ecke und werden von den Machern bereitwillig breitgetreten. Drohen sich Ruby und / oder James in ihren Gefühlen zu verlieren, ziehen schon einmal Gewitterwolken auf – und das nicht nur metaphorisch.

Dazu erinnern so manche Sequenzen, gedreht in Zeitlupe und in nostalgisch-warmes Licht à la Til Schweiger getaucht, an Hochglanz-Imagefilme oder Werbefilme mit perfekt ausstaffierten Protagonisten. Auch die eingestreuten Lebensweisheiten, die Ruby und James immer wieder aus dem Off in die Serie einweben, sind des Guten teilweise zu viel. Eine subtile Draufschau auf das fragile Innenleben des On-Off-Liebespaares sollte man also auch in Staffel zwei von "Maxton Hall" nicht erwarten. Eine gelungene Fortsetzung im Stile der ersten Staffel aber sehr wohl – und das dürfte die hartgesottenen Fans von "Maxton Hall" mehr als zufrieden stellen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Streaming – Tipps und News" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

RTL+ startet „Die Nibelungen“: Deutsche Antwort auf „Game of Thrones“?
Mittelalterliches Epos
"Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"
"Die Ringe der Macht": Die teuerste Serie der Welt kommt ins Free-TV
Fantasy-Epos im TV
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
DVD-Highlights der Woche: Körpertausch mit Lindsay Lohan
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Freakier Friday"
"The Witcher": Überraschender Wechsel bei der Hauptrolle
Neues Gesicht
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix
Wenn die Schulleiterin zur Ersatzmutter wird
"Schule am Meer – Elternfreuden"
Schule am Meer - Elternfreuden
"ES: Welcome to Derry": Die Vorgeschichte von Pennywise
Pennywise Ursprung
Es: Welcome To Derry
Nach elf Jahren: "Der letzte Bulle" kehrt bei Prime Video zurück
Mick Brisgaus Rückkehr
"Der letzte Bulle"
"Fluch der Karibik"-Star über eigene Abhängigkeit: "Mein Gedächtnis ist an mein Telefon ausgelagert"
Künstliche Intelligenz
Tom Hollander
Kling und Mommsen als chaotisches Duo
"Schule am Meer – Unter einem Dach"
Schule am Meer - Unter einem Dach
Die Entführung von Jan Philipp Reemtsma: Eine eindringliche Familiengeschichte
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Henning Baum: "Mit Freundlichkeit, Offenheit, Warmherzigkeit und Respekt lebt es sich leichter"
Männlichkeit neu gedacht
Henning Baum im Interview
„Bauer sucht Frau“: Erstes Kuss schon beim Scheunenfest und ein Schock
Herzklopfen auf dem Land
Bauer sucht Frau
Lola Weippert auf Selbstfindungsreise – Start mit Kuschel-Therapie
Ungewöhnliche Therapieform
Lola Weippert
Lutz van der Horst: So kämpfte der „heute-show“-Reporter mit Alkohol
Ehrliches Geständnis
Lutz van der Horst und Fabian Köster
Hollywoods geheime Sammler: Diese Leidenschaften kennt keiner
Kuriose Schätze
Angelina Jolie
Laura Dern trauert: Ihre Mutter Diane Ladd ist mit 89 Jahren gestorben
Tragischer Verlust
Diane Ladd und Tochter Laura Dern
Neu auf DVD: „Freakier Friday“, „Was uns verbindet“ & „Die Barbaren“
DVD-Highlights der Woche
"Freakier Friday"
Michael Schanze nahm über 100 Kilo ab – und hat schwere Nebenwirkungen
Mit der Abnehmspritze
Michael Schanze
Wie gefährlich ist Donald Trumps zweite Amtszeit wirklich?
"Trump: Das Gesetz bin ich"
Trump: Das Gesetz bin ich
Auschwitz-Doku im ZDF: Zeitzeugen erzählen ihre Geschichte
"Überleben in Auschwitz"
Überleben in Auschwitz
Tim Mälzer ganz anders: So emotional ist seine neue Show
"Mälzers Meisterklasse"
Mälzers Meisterklasse
Neue Folgen des Bodensee-Krimis: Starttermin, Handlung, Gaststars & Jubiläum
"WaPo Bodensee"
WaPo Bodensee
"Tatort"-Umbruch in Wien: Dieses Duo soll Krassnitzer & Neuhauser ablösen
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Darum will "Bergdoktor" Hans Sigl nicht zu Silbereisen aufs "Traumschiff"
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Mike Krüger kontert Levi Penell mit ironischem Influencer-Song
Influencer-Parodie
Mike Krüger
Jennifer Aniston frisch verliebt – das ist ihr neuer Partner!
Liebesbeziehung bestätigt
Jennifer Aniston
George Clooney rechnet mit Kamala Harris ab: „Es war ein Fehler“
Kritik an US-Wahl 2024
George Clooney
„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verrät Dreh-Geheimnis zum Scheunenfest
Hinter den Kulissen
Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
42 Kilo weg! Martina Reuter feiert Bodybuilding-Debüt mit Stolz
SAT.1-Moderatorin
Martina Reuter