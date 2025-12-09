Home News TV-News

„Borgen“ kehrt mit Staffel 4 zurück – alle Infos zur Fortsetzung

"Borgen – Macht und Ruhm"

Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg

09.12.2025, 12.02 Uhr
von Eric Leimann
Die gefeierte dänische Serie "Borgen" kehrt mit einer vierten Staffel zurück. ARTE zeigt die Fortsetzung, die sich um politische Intrigen und persönliche Dramen dreht.
"Borgen - Macht und Ruhm"
Borgen, die überraschende Staffel vier: Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) ist jetzt Außenministerin - und ein weiblicher Single von 53 Jahren. In Dänemark gilt sie als Polit-Legende. Doch sie hat auch viele Gegner ...  Fotoquelle: Mike Kollöfel
"Borgen - Macht und Ruhm"
Fortsetzung der dänischen Polit-Kultserie "Borgen" neun Jahre nach ihrem vermuteten Ende. Unter dem Titel "Borgen - Macht und Ruhm" holen Netflix und die Original-Produzenten von DR die Erzählung zurück in den Serienkosmos von heute. Auch die Hauptdarstellerinnen Sidse Babett Knudsen (rechts) und Birgitte Hjort Sørensen sind wieder dabei.  Fotoquelle: Mike Kollöffel
"Borgen - Macht und Ruhm"
Mein Gott, ist der Sohn groß geworden. In Staffel vier lebt Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) alleine in ihrem Haus. Doch dann zieht ihr mittlerweile erwachsener Sohn Magnus (Lucas Lynggaard Tønnesen) wieder bei ihr ein.  Fotoquelle: Mike Kollöffel
"Borgen - Macht und Ruhm"
Søren Malling spielt wieder den Journalisten Torben Friis, der die Arbeit der Politikerin Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) kritisch begleitet.  Fotoquelle: Mike Kollöffel
"Borgen - Macht und Ruhm"
Mikkel Boe Følsgaard spielt Asger Holm Kirkegaard, den neuen Assistenten von Birgitte Nyborg, der für sie in Grönland Verhandlungen führen soll.  Fotoquelle: Mike Kollöffel
"Borgen - Macht und Ruhm"
Staffel vier der außergewöhnlichen, international hochgelobten dänischen Polit-Serie "Borgen" macht in Sachen Qualität dort weiter, wo die Serie 2013 aufgehört hat. Nur die Protagonistinnen und Protagonisten sind etwas älter und desillusionierter geworden. Allen voran Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen).  Fotoquelle: Mike Kollöffel

Als 2010 die dänische Serie "Borgen" bei ARTE startete, war die Serienlandschaft noch eine andere. Erst Anfang 2014 begann Amazon mit seinem Video-Streamingdienst in Deutschland, Netflix kam im Herbst des gleichen Jahres hinzu. An Apple oder Disney als gewichtige Produzenten von Qualitätsserien war da noch gar nicht zu denken.

ARTE
"Borgen – Macht und Ruhm"
Serie • 11.12.2025 • 00:20 Uhr

Trotzdem oder gerade deshalb sprach es sich bald herum, dass "Borgen" – die Erzählung des Lebens der fiktiven dänischen Ministerpräsidentin Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) – ein außergewöhnliches Programm war. Präzise, spannend und mit viel Insider-Wissen über den Politbetrieb und die ihn begleitenden Medien hatten das dänische Staatsfernsehen DR und Showrunner Adam Price eine grandiose Drama-Serie erschaffen.

"Borgen": Staffel 4 jetzt bei ARTE und in der Mediathek zu sehen

"Borgen" erzählte von Strategien und Intrigen des Regierens, von persönlichen Abhängigkeiten und Verwerfungen, aber auch von Krisen der Protagonistinnen und Protagonisten. Nach drei Staffeln, im Jahr 2013, war Schluss. Beim DR galt damals die gute Regel: Nach drei Staffeln sollte man etwas Neues machen, um nicht an erzählerischer Qualität zu verlieren. Schön, wenn man ein Pferd nicht tot reiten muss, weil ein "Franchise" bedient werden soll. Dennoch freuen sich ein paar Jahre später die meisten, dass diese Entscheidung nicht endgültig war.

Im Frühjahr 2020 kam die überraschende Ankündigung, dass "Borgen" als Koproduktion von Netflix und DR fortgesetzt wird. Acht neue Folgen konnte man in Deutschland beim Streaminganbieter abrufen. Nun läuft die Serie nach der Free TV-Premiere vor zwei Jahren noch einmal beim deutschen "Borgen-Sender" ARTE. In der Nacht zum 11. Dezember laufen die ersten drei Folgen, die komplette Staffel ist vom 10. Dezember bis 10. Januar 2026 in der ARTE-Mediathek zu finden.



Birgitte Nyborg ist zurück – und sie ist eine andere

In der Produktion, die im Dänischen den Beinamen "Riget, Magten og Æren" ("Das Reich, die Macht und die Ehre") erhalten hat, geht es um einen großen Ölfund auf Grönland und um das Verhältnis der teilautonomen ehemaligen Kolonie vom kleinen dänischen "Mutterland".

Apropos Mutter: Natürlich sind auch die Protagonistinnen und Protagonisten der Serie älter geworden. Birgitte Nyborg ist nun 53 und Single, ihre beiden Kinder sind erwachsen. Sie hat eine Brustkrebserkrankung überstanden und ist mit ihrer Partei als kleinerer Regierungspartner der neuen Ministerpräsidentin Signe Kragh (Johanne Louise Schmidt) wieder im politischen Amt.

Handlung und Kritik zur vierten Staffel von "Borgen"

Eigentlich, so die Storyline der vierten Staffel, sind Nyborg und ihre Partei für Klimaschutz und gegen die Ausbeutung neuer fossiler Brennstoffe. Doch die Lage ist kompliziert. In Grönland erhofft man sich von den Ölfunden mehr Unabhängigkeit und Geld für die die marginalisierte Bevölkerung des Inuit-Teilstaates. Gleichzeitig existiert das Problem, dass der Ölkonzern vor Ort mit russischem Oligarchen-Geld arbeitet. Sogar der Angriff Russlands auf die Ukraine inklusive neuer Weltordnung floss bereits in die Drehbücher der vierten "Borgen"-Staffel ein. Auch wenn man nicht weiß, wie das auf die Schnelle überhaupt klappen konnte.

Inhaltlich und künstlerisch knüpft das Programm dort an, wo es vor vielen Jahren aufhörte: "Borgen – Macht und Ruhm" ist herausragendes Serienfernsehen, grandios geschrieben und gespielt. In Dänemark zeigte sich die Kritik nach der langen Pause angetan vom Ergebnis.

"Borgen - Macht und Ruhm": Diese Figuren sind dabei

Mit dabei sind eigentlich fast alle Figuren, die schon damals relevant waren. Birgitte Hjort Sørensen als Journalistin Katrine Fønsmark oder auch Søren Malling, der wieder den Journalisten Torben Friis spielt. Nicht mehr an Bord ist dagegen Pilou Asbæk als Nyborgs Berater Kasper Juul. Dafür sind einige neue Figuren hinzugekommen, die dem toll fotografierten Handlungsort Grönland oder auch der Weiterentwicklung der Story in Kopenhagen geschuldet sind. Vielleicht der wichtigste Neue: Mikkel Boe Følsgaard verkörpert Asger Holm Kirkegaard, den neuen Assistenten von Birgitte Nyborg, der für sie in Grönland Verhandlungen führen soll.

Im Gegensatz zum Beginn der Serie, als Sidse Babett Knudsen eine Idealistin spielte, die überraschend im höchsten Staatsamt gelandet war, eine noch junge Frau mit zwei Kindern, sieht man nun eine privat eher einsame Frau in der Midlife-Crisis. Und man merkt Birgitte Nyborg die Härte der Politik äußerlich, aber auch innerlich an. Vielleicht ist das neue "Borgen" deshalb noch etwas kühler als das alte. Aber keinesfalls weniger faszinierend.

"Borgen – Macht und Ruhm" – Mi. 10.12. – ARTE: 00.20 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
