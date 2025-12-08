Home News TV-News

ZDF-Heist mit Haltung: Drei Schwestern legen sich mit der Pharmawelt an

"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"

ZDF-Heist mit Haltung: Drei Schwestern legen sich mit der Pharmawelt an

08.12.2025, 07.00 Uhr
von Marina Birner
In der ZDF-Komödie "Gar kein Geld macht auch nicht glücklich" versuchen drei Schwestern, einen Pharmahersteller zu entlarven. Humor und weiblicher Charme treffen auf einen spannenden Heist.
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Die neue ZDF-Krimi-Komödie erzählt die Geschichte von drei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Lesley (Julia Becker, von links), Olivia (Sara Fazilat) und Kim Hansen (Katharina Wackernagel) planen einen Einbruch, der gehörig schiefgehen wird.  Fotoquelle: ZDF / Gordon Timpen
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Kim (Katharina Wackernagel, links) und Lesley (Julia Becker) streiten über ihren fehlerhaften Einbruch in einen Tresorraum.   Fotoquelle: ZDF / Gordon Timpen
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Kim Hansen (Katharina Wackernagel) ist bei beiden Coups der Kopf der Gaunerinnen-Truppe.  Fotoquelle: ZDF / Gordon Timpen
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Olivia (Sara Fazilat) und Sammy (Jan Kampmann) wissen ganz genau, wie sie die Personenkontrolle bei der Veranstaltung anlässlich der Zulassung des HIV-Impfstoffes überwinden können.  Fotoquelle: ZDF / Sandra Hoever
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Christian Heisinger (Christoph Bach) behauptet steif und fest, er sei für den HIV-Impfstoff verantwortlich.  Fotoquelle: ZDF / Sandra Hoever
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Milan Peschel (rechts) brilliert als tollpatschiger Anfänger Jens an der Seite von Marc Hosemann (spielt den erfahrenen Detektiv Gerrit).  Fotoquelle: ZDF / Gordon Timpen

Der Hype um Gaunerkomödien dauert seit den 1950er-Jahren an, als sich das Genre der sogenannten Heist-Filme etablierte. Die besten Beispiele für Action gepaart mit Humor sind wohl Popcornkino-Hits wie "Ocean's Eleven" oder taffe Serien wie "Haus des Geldes". Deutsche Ableger wie "Ossi's Eleven" (2008) mit "SOKO Wien"-Star Stefan Jürgens ließen hierzulande die Herzen höher schlagen. Nun versucht sich Regisseur Jonas Grosch mit der Gaunerinnenkomödie "Gar kein Geld macht auch nicht glücklich" (ZDF) über drei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, im "Genre-Gewand à la Ocean's Eleven", wie er vorab in einem Statement verrät.

ZDF
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Heist-Movie • 08.12.2025 • 20:15 Uhr

Mit im Rückblick doch nicht ganz so cleveren Manövern brechen die Virologin Kim Hansen (Katharina Wackernagel, Jonas Groschs Schwester) und ihre Halbschwestern Lesley (Julia Becker) und Olivia (Sara Fazilat) in einen unerwartet unübersichtlichen Schließfachraum einer Bank ein. Wer jetzt glaubt, den drei Gaunerinnen geht es dabei "nur" um's große Geld, der irrt. Kims Ziel: Sie will ihren früheren Kollegen Christian Heisinger (Christoph Bach) entlarven. Er soll ihre HIV-Impfstoff-Forschung gestohlen und als seine eigene ausgegeben haben. Wie so oft in diesem Genre dreht sich also alles um einen kleinen USB-Stick. Der Plan scheitert jedoch, und das Trio landet im Gefängnis. Fünf Jahre später ist es wieder frei, doch Kim hat ihre Mission nicht aufgegeben: "Nächste Woche wird der Impfstoff zugelassen. Wir müssen beweisen, dass Heisinger meine Idee geklaut hat."

Diversität, Macht, Gerechtigkeit: Unterhaltung, die Haltung zeigt

Während Lesley und Olivia sich nach ihrer Entlassung auf etwas freuen können und jemanden haben, der auf sie gewartet hat, wirkt Kim wie eine Getriebene, die in ihrem Gefühl gefangen ist, übergangen worden zu sein. Aber ganz alleine geht es eben doch nicht: Sie überzeugt ihre Schwestern schließlich zu einem weiteren Coup – diesmal bei einem hochkarätigen Investorenevent von Heisingers Firma. Auch der zweite Anlauf folgt dem Ruf nach Gerechtigkeit. Nebenbei bringen die "Schwestern, die sich mit geballter Power gegen einen raffgierigen Pharmahersteller behaupten, Themen wie Diversität, patriarchale Strukturen und soziale Ungerechtigkeit auf den Tisch", wie Grosch resümiert.

Derzeit beliebt:
>>"Macht uns das Wetter krank?": Der große ARD-Gesundheitscheck
>>"Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich: Vom Tiefpunkt ins TV-Glück
>>Michael Schumachers Anruf traf Johannes B. Kerner mitten ins Herz
>>Wer Gottschalks ersten Radio-Gag vor 50 Jahren kennt, versteht genau, wie sehr er fehlen wird

Produzentin Lydia-Maria Emrich schwärmt von der Idee des Regisseurs, basierend auf einer Geschichte von Maike Rasch, "mit viel Liebe zum Detail einen rasanten Film" zu inszenieren. Es gehe ihnen vor allem darum, Unterhaltung mit Haltung zu verbinden. Das gelingt den Machern ganz gut, indem sie die Hauptfiguren Stolpersteine mit Charme überwinden lassen. Die Szenen der Heist-Comedy, die ohne großen Knall, Pyrotechnik oder Hightech-Waffen auskommen, entlocken dem Zuschauer so manches Schmunzeln. Ebenso wie der obligatorische Tollpatsch, ein kauziger Hilfsermittler namens Jens, der sich selbst bei der einfachsten Routineobservation blamiert. Wer könnte diesen grundsympathischen Charakter besser verkörpern als Milan Peschel, bekannt aus "Schlussmacher" oder "Doppelhaushälfte"?



Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?
Friedrich ist der begehrteste Bauer der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel. Mit Selina und Laura kämpfen zwei Frauen um sein Herz. Fitness, Ehrgeiz und Traktor-Dates stehen im Mittelpunkt.
"Bauer sucht Frau"
Selina, Bauer Friedrich und Laura

Besonders gut gelungen ist obendrein die Darstellung des Bösewichts Heisinger – auch wenn der Film an sich etwas träge in Fahrt kommt. Mit seiner Hornbrille, seiner grau-schwarzen Tolle, seiner Abneigung gegen Pommes und seiner schneidenden Stimmlage weckt er in einem förmlich ein Gefühl von Ekel. Er ist der Prototyp eines "schmierigen Typs" – der perfekte Unsympath: ein männlicher Gegenspieler in einem Film, der laut Emrich vor allem die Themen "weibliche Selbstermächtigung und Solidarität" in den Fokus rückt.

"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich" – Mo. 08.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Bankraub für den guten Zweck: Wackernagel & Grosch im TV
Geschwister-Coup
Katharina Wackernagel und Jonas Grosch im Interview
Johannes B. Kerner fordert: "Technik muss für den Menschen gut sein"
Social Media Dilemma
Johannes B. Kerner
Neuseelands Tierwelt: Braucht es eine "Lizenz zum Töten"?
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde – Neuseeland – Lizenz zum Töten"
"Terra X" - mit Hannah Emde
Die große Charity-Gala im ZDF mit Stars und Herzensprojekten
"Ein Herz für Kinder"
Ein Herz für Kinder
Aus verkündet! Thomas Gottschalks Abschiedsshow bei RTL
"Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
„Aktenzeichen XY“ bringt Bewegung in Mordfall der kleinen Zeynep (5)
Mordfall von 1986
Akltenzeichen XY ... ungelöst
Lutz van der Horst verrät im ZDF: Politiker warnen sich in WhatsApp-Gruppe vor der "heute-show"
Satire-Reporter
Lutz van der Horst
"Vielleicht haben sie Angst": Heinz Rudolf Kunze beklagt, dass junge Musiker nicht "Farbe bekennen"
Appell an die Jugend
Heinz Rudolf Kunze
Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?
Schlagerstars im Fernsehen
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Eine halbe Milliarde für Mittelerde: Lohnt sich „Die Ringe der Macht“ wirklich?
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Friedrich Merz im Bürger-Duell: Wie geht es weiter mit Deutschland?
"Arena – Ihre Fragen an Friedrich Merz"
Friedrich Merz
"Lebenslinien: Wolfgang Fierek – I bin i": Alles Infos zum Portrait über den Darsteller
Authentisches Porträt
"Lebenslinien: Wolfgang Fierek - I bin i"
Bill Kaulitz kritisiert Thomas Gottschalk schonungslos
Nach öffentlichen Fauxpas
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Unverwechselbar: Mechthild Großmanns prägende Rolle im Münster-„Tatort“
"Tatort"-Abschied
Mechthild Großmann
Nach "Tatort"-Abschied: Das macht Mechthild Großmann nun
Sie spielte die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm
Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann)
Das sind die wilden Jahresvorsätze von Lola Weippert!
ARD-Moderatorin packt aus
Lola Weippert
"Sonst müssten wir den Laden zumachen": Marcel Reif ist "unendlicher Optimist, was die Jungen angeht"
Optimismus für die Jugend
Marcel Reif
Bjarne Mädel über seine Rolle in "Prange – Man ist ja Nachbar"
Weihnachtsfilm-Tragikomödie
Bjarne Mädel
Das machen die "A-Team"-Stars heute
TV-Kulthelden
Das A-Team
Die Darts-WM im TV: Kann einer von acht Deutschen Weltmeister Luke Littler entthronen?
Darts-WM 2026
2024/25 Paddy Power World Darts Championship - Day Sixteen
Mechthild Großmann in ihrem letzten Fall als Wilhelmine Klemm
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
Wolfram Weimer im „ttt-Talk“: Wie viel Staat braucht die Kultur?
Kulturpolitik im Fokus
Wolfram Weimer
Ein Ex-Soldat gegen die Mafia: Überzeugt das wirklich?
"Spurlos in Venedig"
Spurlos in Venedig
„Ronja Räubertochter“ als Serie: So anders ist die neue Version
"Ronja Räubertochter"
Ronja Räubertochter
Alfred Nobel und Bertha von Suttner: Eine ungewöhnliche Freundschaft
"Alfred Nobel und Bertha von Suttner – Ein Preis für den Frieden"
Alfred Nobel und Bertha von Suttner - Ein Preis für den Frieden
Nach der Diagnose: So urteilt das Netz über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert
Harrys Bühnenfauxpas
Prinz Harry
George Clooney als Hollywood-Star in der Krise: „Jay Kelly“ bei Netflix
Die Oscar-Hoffnung von Netflix
"Jay Kelly" | Netflix
„Sex and the City“-Star Kim Cattrall heiratet Russell Thomas
Vierte Ehe für Schauspielerin
Kim Cattrall
Judith Rakers entschuldigt sich für falsche Aussagen
Qualzuchten bei Tieren
Judith Rakers