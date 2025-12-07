Home News Star-News

Das sind die wilden Jahresvorsätze von Lola Weippert!

ARD-Moderatorin packt aus

07.12.2025, 12.48 Uhr
von Franziska Wenzlick
Lola Weippert enthüllt auf Instagram ihre Jahresziele 2025: Sie will nicht sterben und nicht schwanger werden. Ihre Follower feiern die Moderatorin für ihre humorvolle To-Do-Liste.
Lola Weippert
Moderatorin Lola Weippert hat auf Instagram ihre Ziele für das zurückliegende Jahr verraten.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Joshua Sammer

"Wie sahen eure Ziele 2025 aus?", will Lola Weippert von ihren Followern wissen. Ihre eigenen habe sie "erreicht", verrät die Moderatorin auf ihrem Instagram-Kanal. In einem kurzen Reel teilt sie zudem einen Screenshot einer Smartphone-Notiz, die mit "Meine Ziele 2025" betitelt ist. Darunter befindet sich eine – äußerst kurze – To-Do-Liste: "Nicht sterben" lautet der erste Punkt, "Nicht schwanger werden" der zweite und letzte.

Ihre Fans scheinen Weipperts knapp gehaltene Vorsätze gutzuheißen. "Herzlichen Glückwunsch, beides kann schneller passieren, als man denkt", heißt es in einem mit lachenden Emojis garnierten Kommentar. Ein anderer Nutzer pflichtet der 29-Jährigen bei: "Ziele klein halten, dann klappt das auch."

"Das Jahr ist noch nicht um"

"Made my day", findet eine Followerin und nennt Weipperts kurze Handy-Notiz als die "beste Liste". Gleichzeitig mahnt sie: "Das Jahr ist noch nicht um!" Auch zahlreiche andere User weisen die ehemalige "Temptation Island"- und jetzige "deep und deutlich"-Moderatorin darauf hin, dass die Bilanz Anfang Dezember vielleicht verfrüht sein könnte: "Habe ich auch geschafft bisher, aber das Jahr läuft ja noch ...", gibt eine Nutzerin zu bedenken. Ein weiterer Fan schreibt: "Noch sind 27 Tage in 2025 ... da sollte man vorsichtig sein mit so etwas."

In den sozialen Netzwerken gewährt Lola Weippert ihren Followern – allein auf Instagram folgen ihr 779.000 Menschen – regelmäßig Einblicke in ihr persönliches Leben. Aktuell befindet sich die ehemalige Radiosprecherin auf Weltreise. Erst vor wenigen Wochen teilte sie auf ihrem YouTube-Kanal ein Video, das sie beim Besuch einer Wahrsagerin in Frankreich zeigt. Dabei wurde der Influencerin prophezeit, dass sie Mutter von zwei Kindern werde – aber "nicht sofort". Nach dem Gespräch zeigte sich Weippert überzeugt: "Für mich ist es kein Hokuspokus."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
