George Clooney als Hollywood-Star in der Krise: „Jay Kelly“ bei Netflix

Mit dem Alter kommen die Zweifel, mit den Zweifeln kommen die Krisen – und irgendwann ist die Luft raus bei George Clooney. Der Hollywood-Superstar spielt in "Jay Kelly" einen der größten Filmstars der Welt, dem es allerdings gerade überhaupt nicht gut geht. Also schickt ihn Regisseur Noah Baumbach nach kurzer Kinoauswertung ab 5. Dezember bei Netflix mit großer Entourage, viel Sentimentalität und einigem Klamauk nach Europa.

Jay Kellys Leben im freien Fall: Nach dem letzten Drehtag fällt der Filmstar in ein Loch Die Dreharbeiten seines letzten Films sind gerade beendet, da wird Jay Kelly von der Wirklichkeit eingeholt. Sein Mentor (Jim Broadbent) stirbt, ein alter Kollege (Billy Cudrup) macht ihm heftige Vorwürfe, eine Tochter (Riley Keough) will nichts von ihm wissen, die andere (Grace Edwards) sucht das Weite.

Selbstverliebt, leer, auf der Suche: Plötzlich wird dem Filmstar bewusst, dass er vielleicht einige Chancen verpasst hat in seinem Leben. Die sucht er nun mithilfe seines von Adam Sandler oscarreif gespielten Agenten Ron und einer Heerschar von Assistenten in Frankreich und Italien, wo er unter anderem von Lars Eidinger in einem bemerkenswerten Auftritt ausgiebig beklatscht wird.

Netflix auf Preisjagd: „Jay Kelly“ wird als Prestigeprojekt ins Rennen geschickt Berühmter Cast (Emily Mooriger, Greta Gerwig, Laura Dern), (nicht wirklich beißende) Hollywood-Satire, Vater-Tochter-Drama, verrückter Roadtrip: Humorvoll und berührend ist "Jay Kelly" allemal und will der Filmbranche einen Spiegel vorhalten. Doch in gewisser Weise können weder Baumbach noch Clooney aus ihrer Haut: Auch wenn Hollywood sich in ihrem Film selbst auf die Schippe nehmen will, dreht sich Hollywood am Ende doch immer noch am liebsten um sich selbst.

Netflix hat das verstanden: "Jay Kelly" schreit förmlich aus jeder Szene nach einem Oscar. Der Film gilt als einer der Favoriten für die Academy Awards im kommenden Jahr, nicht zuletzt, weil das renommierte American Film Institute (AFI) ihn zu den zehn besten Filmen des Jahres 2025 zählt.

Einer der größten Filmstars der Welt, der einen der größten Filmstars der Welt spielt: Diese Eitelkeit sei "Jay Kelly" gestattet. Ein Genuss zum Schwelgen und Schwärmen ist der Film auf jeden Fall. Doch es ist nicht George Clooney, sondern Adam Sandler, der in jeder Szene ein Genuss ist – so gut war der oft zu Unrecht als Klamaukkönig abgestempelte Mime zuletzt in "Punch Drunk Love".

