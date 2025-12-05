Home News Streaming-News

George Clooney als Hollywood-Star in der Krise: „Jay Kelly“ bei Netflix

Die Oscar-Hoffnung von Netflix

George Clooney als Hollywood-Star in der Krise: „Jay Kelly“ bei Netflix

05.12.2025, 11.39 Uhr
von Andreas Fischer
Netflix bringt "Jay Kelly" mit George Clooney, einem Superstar auf Selbstfindung, für die Oscars ins Rennen. Regisseur Noah Baumbach führt ihn durch Europa auf der Suche nach verpassten Chancen.
"Jay Kelly" | Netflix
Einer der größten Filmstars der Welt spielt einen der größten Filmstars der Welt: George Clooney ist der Beste.  Fotoquelle: 2025 Netflix / Peter Mountain
"Jay Kelly" | Netflix
Jay Kelly (George Clooney) fährt mit der Bahn durch Europa und lässt sich vergöttern - unter anderem von Lars Eidinger (links am Fenster).  Fotoquelle: 2025 Netflix / Peter Mountain
"Jay Kelly" | Netflix
Peter Schneider (Jim Broadbent) hat Jay Kelly einst zum Durchbruch verholfen, zuletzt wollte der Superstar aber nichts mehr von seinem Mentor wissen.  Fotoquelle:  2025 Netflix
"Jay Kelly" | Netflix
Jay Kelly (George Clooney, links) wäre ohne seinen Assistenten Ron (Adam Sandler) aufgeschmissen.  Fotoquelle: 2025 Netflix / Peter Mountain
"Jay Kelly" | Netflix
PR-Beauftragte Liz (Laura Dern) und Assistent Ron (Adam Sandler) können manchmal nur staunen, was Jay Kelly gerade wieder anstellt.  Fotoquelle: 2025 Netflix
"Jay Kelly" | Netflix
Adam Sandler (in der Szene mit Greta Gerwig) ist der eigentliche Star in "Jay Kelly" und gilt völlig zu Recht als Oscar-Kandidat.  Fotoquelle: 2025 Netflix

Mit dem Alter kommen die Zweifel, mit den Zweifeln kommen die Krisen – und irgendwann ist die Luft raus bei George Clooney. Der Hollywood-Superstar spielt in "Jay Kelly" einen der größten Filmstars der Welt, dem es allerdings gerade überhaupt nicht gut geht. Also schickt ihn Regisseur Noah Baumbach nach kurzer Kinoauswertung ab 5. Dezember bei Netflix mit großer Entourage, viel Sentimentalität und einigem Klamauk nach Europa.

Jay Kellys Leben im freien Fall: Nach dem letzten Drehtag fällt der Filmstar in ein Loch

Die Dreharbeiten seines letzten Films sind gerade beendet, da wird Jay Kelly von der Wirklichkeit eingeholt. Sein Mentor (Jim Broadbent) stirbt, ein alter Kollege (Billy Cudrup) macht ihm heftige Vorwürfe, eine Tochter (Riley Keough) will nichts von ihm wissen, die andere (Grace Edwards) sucht das Weite.

Selbstverliebt, leer, auf der Suche: Plötzlich wird dem Filmstar bewusst, dass er vielleicht einige Chancen verpasst hat in seinem Leben. Die sucht er nun mithilfe seines von Adam Sandler oscarreif gespielten Agenten Ron und einer Heerschar von Assistenten in Frankreich und Italien, wo er unter anderem von Lars Eidinger in einem bemerkenswerten Auftritt ausgiebig beklatscht wird.

Derzeit beliebt:
>>„Aktenzeichen XY“ bringt Bewegung in Mordfall der kleinen Zeynep (5)
>>Lutz van der Horst verrät im ZDF: Politiker warnen sich in WhatsApp-Gruppe vor der "heute-show"
>>George Clooney verrät: In seinem ersten Film wurde er "von einem Bären gefressen"
>>Düstere Progonose für Dänemark in der nahen Zukunft: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Netflix auf Preisjagd: „Jay Kelly“ wird als Prestigeprojekt ins Rennen geschickt

Berühmter Cast (Emily Mooriger, Greta Gerwig, Laura Dern), (nicht wirklich beißende) Hollywood-Satire, Vater-Tochter-Drama, verrückter Roadtrip: Humorvoll und berührend ist "Jay Kelly" allemal und will der Filmbranche einen Spiegel vorhalten. Doch in gewisser Weise können weder Baumbach noch Clooney aus ihrer Haut: Auch wenn Hollywood sich in ihrem Film selbst auf die Schippe nehmen will, dreht sich Hollywood am Ende doch immer noch am liebsten um sich selbst.



Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
Michael Schumacher hinterließ nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch ein beeindruckendes humanitäres Vermächtnis. Johannes B. Kerner erinnert sich an einen Moment, der bis heute nachwirkt.
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Netflix hat das verstanden: "Jay Kelly" schreit förmlich aus jeder Szene nach einem Oscar. Der Film gilt als einer der Favoriten für die Academy Awards im kommenden Jahr, nicht zuletzt, weil das renommierte American Film Institute (AFI) ihn zu den zehn besten Filmen des Jahres 2025 zählt.

Einer der größten Filmstars der Welt, der einen der größten Filmstars der Welt spielt: Diese Eitelkeit sei "Jay Kelly" gestattet. Ein Genuss zum Schwelgen und Schwärmen ist der Film auf jeden Fall. Doch es ist nicht George Clooney, sondern Adam Sandler, der in jeder Szene ein Genuss ist – so gut war der oft zu Unrecht als Klamaukkönig abgestempelte Mime zuletzt in "Punch Drunk Love".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Netflix Streaming – Tipps und News Oscars

Das könnte dich auch interessieren

So skrupellos ist moderner Boulevardjournalismus
"Bis es blutet"
Bis es blutet
"Völlig geschockt": Sitcom-Star Dave Coulier erneut an Krebs erkrankt
Erneute Krebsdiagnose
Dave Coulier
Diese Hollywood-Stars begannen ihre Karriere in einer Soap
Seifenopern als Karrieresprungbrett
Julianne Moore
Michelle Pfeiffers Karriere: So krass hat sich der Star verändert
Schauspielgeschichte
Michelle Pfeiffer
Filmkritik zu Wicked: Teil 2 – Lohnt sich die Rückkehr in die fantastische Welt von Oz?
Musical-Verfilmung im Kino
Ariana Grande vor einer Fotowand
So sah Ben Stiller früher aus
Stiller feiert 60
Ben Stiller
Kinostarts der Woche: "Anemone", „Zoomania 2“ und "Der Hochstapler - Roofman"
Kino-Highlights
Anemone
Ein Ausnahmeschauspieler kehrt zurück: So hat sich Daniel Day-Lewis verändert
Day-Lewis' Rückkehr
Daniel Day-Lewis
Diese Hollywood-Stars starben unter mysteriösen Umständen
Hollywood-Mysterien
Bruce Lee (1940 - 1973)
Trump will "Rush Hour"-Fortsetzung: Warum er sie wahrscheinlich bekommt
Trump und Hollywood
US-Präsident Donald Trump
„Sex and the City“-Star Kim Cattrall heiratet Russell Thomas
Vierte Ehe für Schauspielerin
Kim Cattrall
Judith Rakers entschuldigt sich für falsche Aussagen
Qualzuchten bei Tieren
Judith Rakers
So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland
Schlagerstar mit Politik-Kritik
Howard Carpendale
Das machen die "Freunde fürs Leben"-Stars heute
Karrieren nach der Serie
Was wurde aus den "Freunden fürs Leben"?
Postapokalyptische Suche nach Kunst: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Afterburn"
"Vielleicht haben sie Angst": Heinz Rudolf Kunze beklagt, dass junge Musiker nicht "Farbe bekennen"
Appell an die Jugend
Heinz Rudolf Kunze
Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?
Schlagerstars im Fernsehen
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Eine halbe Milliarde für Mittelerde: Lohnt sich „Die Ringe der Macht“ wirklich?
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
"Mit Herz und Hilde": Kritik zur Fortsetzung der Komödie mit Martin Brambach
Mit Herz und Hilde
"Mit Herz und Hilde"
Harter Knast-Alltag: Flucht, Clan-Krieg und politische Abgründe
"Asbest 2"
Asbest 2
Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann
Was war da los?
Anna Werner Friedmann vor dem Bezirksgericht
Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden
Craigs Nachfolger
Daniel Craig war lange das Gesicht der Bond-Reihe.
Mats Hummels wird WM-Experte bei MagentaTV - neben Klopp und Müller!
Fußball-Weltmeisterschaft 2026
Mats Hummels
Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus
Bayerischer Orden
Ralph Siegel und Markus Söder
Lottomillionär Chico ersteigert Dortmunder Tatort-Rolle
Auf Gala
Kürsat Yildirim bei der 21. Kinderlachen-Gala 2025
Beim Staatsbankett mit Bundespräsident Steinmeier: König Charles witzelt über deutsche Autoindustrie
Staatsbankett
Frank-Walter Steinmeier und König Charles III.
Falsche Behauptungen? Anne Wünsche gewinnt vor Gericht gegen Oliver Pocher
Urteil gefällt
Oliver Pocher trägt einen Anzug und schaut ernst.
Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
Vielseitige Gründe
Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch