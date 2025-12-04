Home News TV-News

Lottomillionär Chico ersteigert Dortmunder Tatort-Rolle

04.12.2025, 10.30 Uhr
von Natasa Unkel
Lottomillionär Kürsat Yildirim hat sich bei der „Kinderlachen-Gala“ einen Herzenswunsch erfüllt und sich eine Komparsenrolle im Dortmunder „Tatort“ gesichert. Gedreht wird bereits im Februar.
Kürsat Yildirim bei der 21. Kinderlachen-Gala 2025
Kürsat Yildirim bei der 21. Kinderlachen-Gala 2025   Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Bei „Promis unter Palmen“ hat er schon mitgemacht, jetzt will er sich in einem Kult-Krimi ausprobieren. Kürsat Yildirim, wie der Lottomillionär Chico eigentlich heißt, wird voraussichtlich bald in einer Folge des Dortmunder Tatorts zu sehen sein. Bei der Kinderlachen-Gala in der Westfalenhalle in seiner Heimatstadt Dortmund ersteigerte er eine Komparsen-Rolle, für die der 45-Jährige satte 6.000 Euro hinblätterte. Das Bieterduell lieferte sich der Lotto-Gewinner mit dem Kinderlachen-Schirmherrn und Moderator des Abends Matze Knop. „Für mich geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung“, erklärte Chico der „Bild“-Zeitung. Bereits als Kind habe er sich den Sonntagskrimi angesehen.

Rolle als Kleinkrimineller?

Die Folge, in der Chico nun mitspielen wird, heißt „Blut und Wasser“ und wird unter der Regie von Luzie Loose ab Februar 2026 produziert. Genauer: Vom 17. Februar bis zum 18. März soll in Dortmund und Umgebung gedreht werden. Ausgestrahlt wird der Krimi dann frühestens 2027. Welche Rolle der Lottomillionär darin spielen wird, ist noch nicht bekannt.

Der gebürtige Dortmunder hofft auf eine kleine Sprechrolle. Übung habe er darin auch schon: „Das würde mich nicht nervös machen. Ich bin es ja durch meine vielen Auftritte inzwischen gewohnt, vor Kameras zu sprechen“, erzählt er. Außerdem hat er auch schon Vorschläge für seine Rolle. Er habe ja selbst bereits im Gefängnis gesessen, deswegen könnte er gut einen Kleinkriminellen spielen. „Andererseits würde auch gut die Rolle eines großzügigen Porsche-Fahrers passen. In jedem Fall bin ich gespannt, die Schauspieler und die Arbeit am Filmset kennenzulernen“, sagt Chico.

