"2025! Menschen, Bilder, Emotionen": Alle Infos zum RTL-Jahresrückblick im TV

Jahresrückblick 2025

"2025! Menschen, Bilder, Emotionen": Alle Infos zum RTL-Jahresrückblick im TV

04.12.2025, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
Der RTL-Jahresrückblick "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" mit Steffen Hallaschka zeigt die Krisen und Erfolge des Jahres. Prominente Gäste wie Tim Mälzer und Andrea Kiewel diskutieren über die bewegendsten Momente.
Steffen Hallaschka übernahm erstmalig 2023 die Moderation des RTL-Jahresrückblicks.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz
Der traditionlle RTL-Jahresrückblick hat diesmal unter anderem Markus Söder und Boris Becker zu Gast.  Fotoquelle: RTL
Steffen Hallaschka (Foto) löste 2023 seinen Vorgänger Günther Jauch bei "Menschen, Bilder, Emotionen" ab.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz
Boris Becker erzählt von seiner Gefängniszeit und von seinem privaten Glück mit Lilian de Carvalho Monteiro.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka
Andrea "Kiwi" Kiewel unterstützt Moderator Steffen Hallaschka beim Zurückblicken.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Thomas Lohnes

Gar nicht so leicht, den zurückliegenden Monaten passende Themen abzugewinnen, über die man gelegentlich auch noch staunen, lachen oder jubeln soll. Der RTL-Jahresrückblick "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" bemüht sich um Haltung.

RTL
Show • 04.12.2025 • 20:15 Uhr

Zurückblicken und (gequält) lächeln: Die traditionelle RTL-Rückblickshow "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" kommt in diesem Jahr nicht an der Tatsache vorbei, dass es wieder eine Abfolge an Krisen, Katastrophen und Klima-Turbulenzen war, die im Jahresverlauf die Schlagzeilen beherrschte. Es wird weiterhin gekämpft in der Ukraine, im Nahen Osten, im Sudan und anderswo. Dazu kommt: Die Menge an News, die von der oft erratisch auftretenden US-Regierung unter Präsident Donald Trump in die Welt gesetzt werden, sorgt bestenfalls für ungläubiges Staunen, oft für tiefe Verunsicherung. Und auch im eigenen Land wachsen die Spannungen – und die Wirtschaft kommt einfach nicht in Schwung.

Hallschaka holt sich Helfer – Andrea Kiewel, Ricarda Lang und Tim Mälzer

Diesmal hat sich Steffen Hallaschka Unterstützung an die Seite geholt: Er unterhält sich zusammen mit einem dreiköpfigen Promi-Panel aus TV-Koch Tim Mälzer, der Moderatorin Andrea Kiewel und der Grünen-Politikerin Ricarda Lang mit seinen Gästen über die Highlights, Aufreger und Schicksale des Jahres. So kommt unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Besuch. Ex-Tennisstar Boris Becker erzählt aus seiner Gefängniszeit. Und "Der Graf" von Unheilig darf noch einmal auf die Auszeit zurückblicken, in der er seine Mutter pflegte – und natürlich auf sein Bühnen-Comeback.

Es ist nicht gerade die einfachste Ausgangslage, um darüber zu reflektieren, was die Menschen 2025 wirklich bewegt hat, ohne allzu düstere Töne anzuschlagen. Doch der RTL-Jahresrückblick schafft es tatsächlich, auch schöne Erfolgsgeschichten zu feiern – etwa aus dem Sport. Man denke nur an die Basketball-Europameister! Immer wieder gelingt es der Redaktion, den Blick auf große und kleine Triumphe und auf Momente der Mitmenschlichkeit zu lenken. Gewürdigt werden auch die vielen engagierten guten Geister, die die Gesellschaft stark machen.



Gut möglich, dass die Ernüchterung nach den von vielen Menschen als erschöpfend empfundenen Monaten diesmal wieder so groß ist, dass die "Menschen, Bilder, Emotionen"-Show kein Reichweiten-Selbstläufer ist. Im vergangenen Jahr landete der RTL-Jahresrückblick lediglich auf Platz drei im damaligen Tages-Ranking. 1,82 Millionen Menschen hatten sich 2024 für die von Steffen Hallaschka moderierte Show entschieden, der Marktanteil lag bei 10,0 Prozent. Nur zum Vergleich: 2011 hatten sich beispielsweise noch 8,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für die Sendung interessiert (Marktanteil damals: 26,8 Prozent).

2025! Menschen, Bilder, Emotionen – Do. 04.12. – RTL: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

