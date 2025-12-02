Home News TV-News

Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle

TV-Marathon im Dezember

Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle

02.12.2025, 10.37 Uhr
von Eric Leimann
Im Dezember steht Johannes B. Kerner viermal im Rampenlicht und moderiert große TV-Shows. Der erfahrene Moderator spricht über die Bedeutung von Gemeinschaft in schwierigen Zeiten und warum er nie die Lust an seinem Job verloren hat.
Johannes B. Kerner
Was schützt uns vor dem Verzweifeln in dunklen Zeiten? Für den Jahresabschluss hat sich Johannes B. Kerner in Schale geschmissen: Der 60-Jährige moderiert vier große ZDF-Formate zum Jahresende und denkt darüber nach, was in schwierigen Zeiten besonders wichtig ist.  Fotoquelle: ZDF/Christoph Neumann
Johannes B. Kerner
Noch etwas feierlicher wird es an Weihnachten, wenn Johannes B. Kerner den Bundespräsidenten trifft. Da kann man schon mal Fliege tragen.  Fotoquelle: ZDF/Christoph Neumann
Johannes B. Kerner
"Gemeinschaft ist das Tröstlichste, was wir Menschen haben", sagt der TV-Moderator und Christ Johannes B. Kerner. Zum Jahresende will er dazu beitragen, dass die Menschen dies auch übers TV ein bisschen spüren.  Fotoquelle: ZDF/Christoph Neumann

Mit der traditionellen "Ein Herz für Kinder"-Spendengala geht es (am Samstag, 6. Dezember, 20.15 Uhr) los: Der letzte Monat des Jahres hat es für ZDF-Mann Johannes B. Kerner in sich. Viermal moderiert er große TV-Events: "Der Quiz-Champion – Das 2025-Special" (Dienstag, 23. Dezember, 20.15 Uhr), "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" (Mittwoch, 24. Dezember, 18 Uhr) und die Silvester-Show "Willkommen 2026" (Mittwoch, 31. Dezember, 20.15 Uhr) stehen ebenfalls an. Alle Formate haben etwas mit Rück- und Ausblicken zu tun. Wie schaut man in dunklen Zeiten auf die Welt, Johannes B. Kerner?

Johannes B. Kerner - Das Fernsehgesicht der Weihnachtszeit

prisma: Sie moderieren vier Shows, die alle zum Jahresende kommen. Ist Johannes B. Kerner der Mann für die anheimelnden Momente?

Johannes B. Kerner: Das ist eine interessante Theorie. Viel hat, glaube ich, mit Tradition zu tun. Eine Weihnachts- oder Silvester-Show lässt sich schlecht früher im Jahr senden. Auch die Jahresrückblicks-Folge von "Der Quiz-Champion" kann man nur machen, wenn das Jahr fast rum ist – und "Ein Herz für Kinder" hat viel mit dem Advent zu tun. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Die dunkle Jahreszeit ist eine wichtige Fernsehzeit, weil viele Leute vorm Gerät sitzen und auch ein bisschen Zuspruch gebrauchen können. Wenn man dann jemanden im Fernseher sieht, der das schon mal gemacht hat, ist es vielleicht nicht ganz verkehrt.

Derzeit beliebt:
>>Neuer Job für Jana Wosnitza – Moderatorin kehrt zu Sport1 zurück
>>„Der kleine Lord“: Die unglaubliche Wandlung von Connie Booth
>>„Fehlbesetzung“? Roland Kaiser findet klare Worte nach Silbereisen-Kritik
>>ZDF zeigt „Rosenthal“: Das geheime Leiden des TV-Idols Hans Rosenthal

prisma: Wir reden über eine Zeit, die man gern als besinnlich bezeichnet. Können Sie etwas mit dem Begriff anfangen?



Kerner: Ja, ich bin Christ und Katholik. Deshalb kann ich Advent auch mit Ankunft übersetzen. Das bedeutet mir etwas. Darüber hinaus blicke ich wie die meisten Menschen am Ende eines Jahres auf das zurück, das anderen und mir passiert ist. Es ist ein menschliches Bedürfnis – und sicherlich nicht unsere schlechteste Eigenschaft. Nur wer zurückblickt, kann Dinge bewerten und sich vielleicht vornehmen, etwas zu ändern. Wichtiger als Besinnlichkeit ist für mich aber der Begriff Gemeinschaft. Auch dieses Gefühl ist stärker am Ende eines Jahres.

Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben
Thomas Gottschalk (75) der Showmaster aus Bamberg, blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Von einer Traumhochzeit mit Thea, über ein Leben in Malibu bis hin zu einer neuen Liebe mit Karina. Ein privater Einblick, der spannende Wendungen offenbart.
Leben abseits der Showbühne
Thomas Gottschalk

Gemeinschaft ist für Johannes B. Kerner das Tröstlichste im Leben

prisma: Wer Gemeinschaft fühlt, bemerkt auch ihre Abwesenheit. Einsame Menschen fühlen sich dann noch einsamer ...

Kerner: All die Dinge, die wir angesprochen haben: Dunkelheit, die Melancholie zum Jahresende, vielleicht auch die Botschaft der Liebe – all das führt dazu, dass wir über unsere Beziehungen nachdenken. Dann geht es oft um Familie. Wobei Familie heute nicht mehr bedeuten muss: Vater, Mutter, Kind. Es können enge Freunde sein oder andere Menschen, die man als Familie empfindet. Für solche Gedanken und Gefühle bin ich sehr empfänglich und stehe auch dazu. Gemeinschaft ist das Tröstlichste, was wir Menschen haben.

prisma: Wir leben in einer Zeit der Krisen. Verstärken sie unseren melancholischen Blick aufs Jahr?

Kerner: Die Zeiten sind wild, verrückt, unerklärlich. Manchmal scheint es, als wäre noch nie so viel Wahnsinn in der Welt gewesen wie jetzt. Trotzdem nehme ich persönlich als Auftrag mit, dass wir gerade jetzt einen klaren Blick behalten sollten. Nach dem Motto: Wenn die Weihnachtsmänner im Ladenregal stehen, produziert die Schokoladenindustrie bereits Osterhasen. Es gilt bei aller Jahresend-Melancholie auch, dass wir fokussiert bleiben auf unsere Aufgaben: Alle, die in sich gehen, werden etwas finden oder es bereits wissen, was zu tun ist oder wo man helfen kann.

prisma: Was hat die Politik mit unserer Stimmung zu tun?

Kerner: Viel. Unsere verrückten Zeiten haben eine Menge mit Politik zu tun. Es gibt Politiker, die fast täglich ihre Meinung ändern. Dadurch fühlt sich die Welt instabiler an, und sie ist es auch, würde ich behaupten. Eine große Stärke großer Politiker war es immer, gerade in stürmischen Zeiten die Ruhe zu bewahren.

Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
Johannes B. Kerner erinnert sich an einen besonderen Anruf von Michael Schumacher im Jahr 2004. Der Formel 1-Star spendete 10 Millionen Dollar für die Tsunami-Hilfe und zeigte damit sein großes Herz.
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Johannes B. Kerner spricht offen über den Medienkonsum seiner Kinder

prisma: Sie sagen, unsere Zeit sei "unerklärlich". Wie meinen Sie das?

Kerner: Durchaus politisch. Sehen Sie: Früher haben sich Staatsleute zu Gipfeltreffen verabredet, Diplomaten und Fachleute arbeiteten im Hintergrund, und dann gab es Abkommen, an deren Umsetzung man die folgenden Jahre gearbeitet hat. All dies scheint ja nicht mehr zu gelten. Die Verlässlichkeit politischer Entscheidungen und Pläne ist weg. Früher sagte man: Eine Woche ist eine lange Zeit in der Politik. In Zeiten Donald Trumps muss man das korrigieren und sagen: Drei Stunden sind eine lange Zeit in der Politik, weil der Mann so schnell seine Meinung ändert.

prisma: Lassen wir uns auch abseits von Donald Trump zu sehr durch unseren Alltag und unsere Wahrnehmung treiben – Stichwort: Social Media und andere schnelle Kommunikationsmittel? Treibt uns das sofortige Reagieren-müssen auf quasi alles in den Wahnsinn?

Kerner: Es ist eine Gefahr, der wir uns entgegenstellen müssen. Aber da muss sich jeder selbst an die Nase fassen. Fest steht: Wir müssen nicht auf alles sofort reagieren! Ich bin nicht das ideale Vorbild, was den Umgang mit sozialen Medien betrifft. Ich erwische mich dabei, wie ich bescheuerte Insta-Reels anschaue oder auf ähnlich sinnlose Weise die Zeit totschlage. Ich bin alles andere als technik- oder innovationsfeindlich. Natürlich kann ich aufgrund meiner Biografie auch etwas mit dem Begriff Unterhaltung anfangen. Doch wir sollten uns immer wieder daran erinnern: Technik muss für den Menschen gut sein. Wenn sie das menschliche Leben schlechter macht, haben wir den falschen Weg eingeschlagen. Wenn der Algorithmus wichtiger geworden ist als der Mensch, haben wir ein Problem.

prisma: Machen Sie sich diesbezüglich Sorgen um die junge Generation, um Ihre Kinder?

Kerner: Ja und nein. Auf die prasselt viel Information – oder nennen wir es Content – ein. Doch manchmal glaube ich: Wir Älteren sehen das zu negativ. Manchmal versuche ich meine Kinder zu erreichen und habe keinen Erfolg. Dann mache ich mir Sorgen. Meistens löst sich die Situation so auf, dass ich erfahre: Papa, ich hatte das Handy einfach mal weggelegt. Wir machen uns also Sorgen, weil unsere Kinder zu viel verarbeiten müssen, aber wenn sie einfach mal abschalten, ist es uns auch nicht recht. Als Papa denke ich mir dann: Ich hätte dich lieber erreicht. Als Erwachsener denke ich jedoch: Gute Idee mit dem Weglegen des Handys (lacht)!

Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Vom Friseur über MTV bis zu eigenen Formaten wie "Late Night Berlin" und "Check Check" hat er sich als vielseitiger Entertainer etabliert.
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf

Johannes B. Kerner verspürt bis heute Aufregung vor jeder Sendung

prisma: Noch mal zurück zu Ihrem Fernseh-Marathon: Sie machen diesen Job als Moderator seit Jahrzehnten. Fühlt er sich anders an als früher?

Kerner: Nein. Ich habe immer noch das positive Kribbeln vor jeder Sendung. Da ist schon ein gutes Stück Aufregung mit dabei. Nie so viel, dass ich das als Angst bezeichnen würde. Die hatte ich nie. Aber ich gehe auch nicht gelassen in eine Sendung. Eigentlich fühlt es sich heute für mich genauso an wie vor 30 oder 35 Jahren. Da es unterm Strich ein positives Gefühl ist – diese Lust auf Teamarbeit, aufs Adrenalin, die Freude, Menschen zu treffen und kennenzulernen -, passt es für mich immer noch. Bei "Ein Herz für Kinder" stehe ich vorne und präsentiere die Arbeit von 200 bis 300 Leuten. Die haben intensiv daran gewerkelt, dass es eine gute Sendung wird. Nun sind wir wieder beim Wort Gemeinschaft. Das Empfinden von Gemeinschaft motiviert mich total, meinen Teil zum Gelingen beizutragen.

prisma: Die Sendungen, über die wir sprechen – Galas, Shows – sind das Formate, die nur noch für Ältere gemacht werden? Interessieren sich junge Leute überhaupt noch für diese Art von Unterhaltung?

Kerner: Da habe ich sehr gute Nachrichten! Zielgruppen-Werte werden im Fernsehen sehr genau analysiert. Wenn wir mal "Der Quiz-Champion" nehmen – da hat eine Sendung im Jahr 2025 mal über 15 Prozent der jungen, sogenannten werberelevanten Zielgruppe erreicht. Mehr als alle anderen Shows bei ProSieben und Co. Ich merke es auch daran, dass wir sehr viele junge Kandidaten haben. Da wundere ich mich manchmal, dass 22-Jährige bestimmte Bücher gelesen oder Filme gesehen haben. Auch die Generation nach uns hat Lust darauf, sich mit Vergangenem und Geschichte zu beschäftigen. Wir erleben nicht auf einmal eine Generation, die nur dem Neuen hinterherläuft und alles Alte vergessen hat. Ich glaube, der Wunsch nach Gemeinschaft, Unterhaltung, aber auch nach spannenden und sinnstiftenden Inhalten wird die Menschheit weiter begleiten.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Kerners Köche Der Quiz-Champion

Das könnte dich auch interessieren

Wer hilft, wenn niemand bezahlt? Ein Blick auf Deutschlands Ehrenamt
"37°: Ehrenamt – unersetzlich, unbezahlbar"
37°: Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar
Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
Showmaster schwer erkrankt
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
High Noon im ZDF: "Mittagsmagazin" debütiert auf neuem Sendeplatz
Frühstart Mittagsmagazin
Miriam Meinhardt
Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
„Die Ringe der Macht“: Darum spaltet Amazons teuerste Fantasy-Serie
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Unschuldig im Knast? Die Suche nach der Wahrheit
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn"
Ein Fall für Conti
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
"Ich musste 36 Jahre alt werden, um ein Love Interest zu spielen": Stefanie Reinsperger über ihre neue Rolle
Karriere-Wendepunkt
Stefanie Reinsperger im Interview
"Das Traumschiff": Sieben Schiffe, sechs Kapitäne – die große Übersicht
Spannende Fakten
Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.) begrüßt Dr. Delgados (Collien Ulmen-Fernandes, r.) Freundin Maike Kappes (Birthe Wolters, M.) an Bord.
Geheime Liebe und schwere Zeiten: Die drei Ehen von Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
"Tierärztin Dr. Mertens"-Star: So begann die Karriere von Ursela Monn
Schauspielerin wird 75
Ursela Monn
Klaas Heufer-Umlauf fällt hartes Urteil über ZDF-"Traumschiff": "Ein bisschen sedierend"
Traumschiff-Debatte
Klaas Heufer-Umlauf
Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben
Leben abseits der Showbühne
Thomas Gottschalk
Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale
Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
Küchenhygiene-Panne
"With Love, Meghan"
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie
Patchwork-Einblicke
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Linda Zervakis verrät Barbara Schöneberger ihren Männerschwarm: "Schon ein feiner Kerl"
Promi-Geständnis
Linda Zervakis
Thomas Müller gegen Lionel Messi: Hier läuft das MLS-Finale live
Streaming-Infos
Thomas Müller
"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show
Was war da los?
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Nur der Partner von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Woody Allens nächster Film spielt in Madrid – aus besonderem Grund
Woody Allen dreht
Woody Allen
Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt