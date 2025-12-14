Klaas Heufer-Umlauf privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours

Klaas Heufer-Umlauf (42) gehört heute zu den festen Größen im deutschen Fernsehen – und das auch unabhängig von seinem langjährigen Kollegen Joko Winterscheidt. Klaas ist ein vielseitiger Entertainer, der weit mehr kann als „nur“ moderieren.

Klaas Heufer-Umlauf – Deutschlands stiller Perfektionist mit Präzision Kurzer Steckbrief:

Name: Klaas Heufer-Umlauf

Geboren: 22. September 1983 in Oldenburg

Größe: 1,74 m

Beruf: Moderator, Entertainer, Schauspieler, Sänger, Podcaster

Wohnort: Berlin

Wie sich Joko und Klaas fanden: Der Beginn eines einzigartigen TV-Duos Klaas wuchs gemeinsam mit seiner Schwester in einem bodenständigen Elternhaus in Oldenburg auf. Seine Mutter arbeitete in der Pflege, sein Vater starb, als Klaas 23 Jahre alt war – ein Verlust, über den er selten, aber offen spricht. Nach der Realschule begann er eine Ausbildung zum Friseur, ein Beruf, der ihm später sogar im Fernsehen zugutekam: Immer wieder arbeitete er dort auch als Maskenbildner.

Seine Leidenschaft für die Bühne zeigte sich früh. Mit 14 erhielt er seine erste Rolle am Oldenburgischen Staatstheater. Zwischen 1999 und 2002 stand er regelmäßig in verschiedenen Produktionen auf der Bühne und sammelte erste Erfahrungen darin, ein Publikum zu begeistern.

Der Weg ins Fernsehen – von VIVA zu MTV 2005 übernahm Klaas die Moderation von „VIVA Live!“ beim Musiksender VIVA. Dort schärfte er jenen feinen, trockenen Humor, der heute zu seinem Markenzeichen gehört. Fünf Jahre später wechselte er zu MTV – und traf dort auf Joko Winterscheidt (46). Eine Begegnung, die die deutsche Fernsehwelt verändern sollte: Gemeinsam moderierten sie „MTV Home“ und legten damit den Grundstein für eines der prägendsten TV-Duos der 2010er- und 2020er-Jahre.

Zwei, die sich fanden, ohne zu suchen – Karriere mit Joko Winterscheidt Zwar betonen Joko und Klaas immer wieder, dass sie privat nicht viel miteinander zu tun haben. Beruflich jedoch erwiesen sie sich als ideales Duo: Joko als impulsives, energiegeladenes Showtalent, Klaas als ruhiger, pointiert agierender Gegenpol. Zwei völlig unterschiedliche Typen – die gemeinsam perfekt funktionierten und eine Reihe prägender Formate schufen, darunter etwa:

- „Circus HalliGalli“ – Kult, Chaos und ein Grimme-Preis

- „Duell um die Welt“ – Reisereportage trifft Wahnsinn

- „Joko & Klaas gegen ProSieben“ – Entertainment mit Haltung

- „15 Minuten live“ – politische und gesellschaftskritische Statements

- Diverse ProSieben-Specials und Moderationen von Preisverleihungen

Dank ihres einzigartigen Erfolgsrezepts gehören die beiden für viele längst zu Deutschlands kulturellem Inventar.

Deshalb ist Klaas Heufer-Umflauf mehr als nur „der von Joko & Klaas“ „Late Night Berlin“ Seit 2018 stand Klaas mit seiner eigenen Late-Night-Show vor der Kamera – mal politisch, mal herrlich absurd, aber stets pointiert in Haltung und Humor. 2025 setzte er dem Format überraschend ein Ende und erklärte schlicht: „Ich habe keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht.“ Offenbar folgte er damit seinem Bauchgefühl, das ihm signalisiert hatte, dass es Zeit ist, neue Wege einzuschlagen.

Neue Projekte Nur Wochen später startete Klaas mit „Experte für alles – Das Verbrauchermagazin“, einem ernsteren Format auf ProSieben. Mit diesem Schritt machte er erneut deutlich, dass es ihm nicht liegt, im Stillstand zu verharren.

Schauspiel & Musik Klaas hat viele Talente. Zwei von ihnen überraschen besonders:

- Schauspiel: u. a. Hauptrolle in „Check Check“ (Comedyserie, 2019) und im ZDF-Thriller „Der Schwarm“ (2023)

- Musik: Frontmann der Band „Gloria“ - drei Alben, Teilnahme am Bundesvision Song Contest

Podcast – „Baywatch Berlin“ Gemeinsam mit Jakob Lundt (39) und Thomas Schmitt (46) betreibt Klaas seit 2019 den Erfolgs-Podcast „Baywatch Berlin“. Hier treffen Anekdoten auf Medienabsurditäten und Großstadtgeschichten.

Zwei Söhne, viel Privatsphäre: So schützt das Paar seine Kinder vor der Öffentlichkeit Klaas ist seit 2012 mit der österreichischen Moderatorin Doris Golpashin (45) liiert. Sie ist selbst ein vielseitiger Medienprofi, der zwischen Radio, Fernsehen und Schauspiel pendelt. Ihr Kamera-Debüt gab sie 2004 in der Serie „Kommissar Rex“, später stand sie auch gemeinsam mit Klaas für die Serie „Check Check“ vor der Kamera – nur zwei von vielen Projekten, an denen sie beteiligt war.

Beruflich wie privat bilden die beiden ein harmonisches Team. 2013 wurde ihr erster Sohn geboren, 2018 folgte der zweite. Die Namen ihrer Kinder bleiben bewusst geheim – Privatsphäre hat für die Familie oberste Priorität. Ihr Zuhause haben sich Klaas und Doris in Berlin-Kreuzberg eingerichtet, mitten im lebhaften Getümmel, das Doris liebt und das inzwischen auch Klaas zu schätzen weiß.

Gegenüber der „Gala“ erklärte Doris: „Ich bin in Wien mitten in einer Fußgängerzone mit hundert Geschäften, Menschentrauben und Trubel aufgewachsen – und fand die vielen Ausflüge aufs Land früher immer bereichernd und wunderschön.“

Klaas Heufer-Umlauf zeigt Haltung: Sein gesellschaftliches Engagement im Überblick Klaas ist ein Mann, der klare Kante zeigt. Zu seinen Aktivitäten zählen beispielsweise:

- Unterstützung der Kampagne #mundaufmachen gegen rechtes Gedankengut

- Engagement für „iCHANCE“ (Alphabetisierung Erwachsener)

- Regelmäßige Unterstützung der DKMS

- Spende seines, über eine Million Follower starkem, Instagram-Accounts an iranische Aktivistinnen, um mehr Reichweite für deren Anliegen zu generieren – ihrem über 43 Jahre andauernden Kampf für Grundrechte der Frauen (gemeinsam mit Joko).

- Im Rahmen seiner Sendung „Männerwelten“ machte er auf sexuelle Belästigungen gegenüber Frauen aufmerksam

- Aktion „Pflege ist #NichtSelbstverständlich“, mit der er auf den Pflegenotstand hinwies

Heufer-Umlauf verbindet Entertainment mit gesellschaftlichem Bewusstsein. Dabei gelingt es ihm, stets integer und glaubwürdig zu bleiben.

Wie reich ist Klaas Heufer-Umlauf? Das geschätzte Vermögen des TV-Stars Klaas investiert nicht so extrovertiert wie Joko, dennoch baute er sich über

- Moderationen

- Schauspiel

- Musik

- Podcast

- eigene Produktionen und

- Werbeverträge

ein Vermögen auf, das auf ca. 10 Millionen Euro geschätzt wird. In Bezug auf die tatsächliche Höhe gibt es keine offizielle Bestätigung.

Maskenbildner, Moderator, Multitalent: Die vielen Facetten von Klaas Heufer-Umlauf - Klaas begann seine Karriere als Friseur

- Er ist gelernter Maskenbildner

- Als Jugendlicher trat er regelmäßig im Oldenburgischen Staatstheater auf. Sein erstes Engagement bekam er mit 14 Jahren.

- Er spendete seine gesamte Instagram-Reichweite (ca. eine Million Follower) an iranische Aktivistinnen (Joko tat dasselbe)

- Trockener Humor und Understatement zählen zu seinen Charakteristika

- Beim Mauerfall-Jubiläum 2009 im ZDF übernahm er anteilig die Live-Moderation in Anwesenheit zahlreicher internationaler Staatsgäste.

Klaas ist der stille Perfektionist des deutschen Fernsehens – jemand, der Humor mit Haltung verbindet, ohne jemals laut auftreten zu müssen. Ein Entertainer, der klare Grenzen zieht, schwierige Themen nicht scheut und sich immer wieder neu erfindet.

