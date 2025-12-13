"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Der erste Auftritt von Helene Fischer nach ihrer Babypause

Ganz Deutschland singt, pfeift, summt immer noch gerne "Atemlos". Doch die Fernsehwelt war zuletzt lange Helene-Fischer-los. Als Gast bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" macht der beliebte Schlagerstar nun eine Ausnahme und kehrt zurück aus der Pause, die sie ihrer auf zwei Töchter angewachsenen Familie widmete. Und natürlich stellt sie sich in der von Kai Pflaume moderierten ARD-Mehrgenerationenshow auch einer Challenge: Helene Fischer wird von der zwölfjährigen Louise herausgefordert. Das Mädchen sagt, dass es besonders gut bekannte Weihnachtshits allein an der Betonung des Wortes "Christmas" im Songtext erkennen kann.

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell Show • 13.12.2025 • 20:15 Uhr

In die Weihnachtsmusikwerkstatt mit Rolf Zuckowski Im nächsten Jahr steht für Helene Fischer wieder eine ausgedehnte Tour und damit ein Live-Wiedersehen mit den vielen Fans an. Als kleinen Vorgeschmack präsentiert die Sängerin nun auch als TV-Premiere zwei Songs exklusiv aus ihrem neuen Album "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit". Begleitet wird sie dabei von Rolf Zuckowski und vom Kinderchor Blankenäschen aus Hamburg.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

