"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Der erste Auftritt von Helene Fischer nach ihrer Babypause

"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"

Helene Fischers erster Show-Auftritt nach der Babypause

13.12.2025, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Helene Fischer ist zurück! Nach einer Familienpause tritt sie in der ARD-Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" auf. Sie stellt sich einer musikalischen Herausforderung und präsentiert Songs aus ihrem neuen Album.
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Kai Pflaume freut sich, dass er einen Stargast begüßen kann, der sich zuletzt rar gemacht hat.  Fotoquelle: NDR/Thorsten Jander
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Helene Fischer befand sich zuletzt in der Babypause.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Alexander Hassenstein
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Christoph Maria Herbst (rechts) hat zuletzt seine "Stromberg"-Figur wiederbelebt.  Fotoquelle: NDR/Thorsten Jander
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Keine Sorge: Richard David Precht (rechts) gestikuliert gern wild, wenn er ins Reden kommt.  Fotoquelle: NDR/Thorsten Jander
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Stellen sich einem Mehrgenerationenwettkampf (von links): Kandidat Julian, Kai Pflaume und Moritz Bleibtreu.  Fotoquelle: NDR/Thorsten Jander

Ganz Deutschland singt, pfeift, summt immer noch gerne "Atemlos". Doch die Fernsehwelt war zuletzt lange Helene-Fischer-los. Als Gast bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" macht der beliebte Schlagerstar nun eine Ausnahme und kehrt zurück aus der Pause, die sie ihrer auf zwei Töchter angewachsenen Familie widmete. Und natürlich stellt sie sich in der von Kai Pflaume moderierten ARD-Mehrgenerationenshow auch einer Challenge: Helene Fischer wird von der zwölfjährigen Louise herausgefordert. Das Mädchen sagt, dass es besonders gut bekannte Weihnachtshits allein an der Betonung des Wortes "Christmas" im Songtext erkennen kann.

ARD
Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell
Show • 13.12.2025 • 20:15 Uhr

In die Weihnachtsmusikwerkstatt mit Rolf Zuckowski

Im nächsten Jahr steht für Helene Fischer wieder eine ausgedehnte Tour und damit ein Live-Wiedersehen mit den vielen Fans an. Als kleinen Vorgeschmack präsentiert die Sängerin nun auch als TV-Premiere zwei Songs exklusiv aus ihrem neuen Album "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit". Begleitet wird sie dabei von Rolf Zuckowski und vom Kinderchor Blankenäschen aus Hamburg.

Weitere Promi-Gäste der Show sind diesmal unter anderem Christoph Maria HerbstMoritz Bleibtreu und Richard David Precht.

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell – Sa. 13.12. – ARD: 20.15 Uhr

Backstage-Moment mit Folgen: So fanden sich Helene Fischer & Thomas Seitel
Die Liebesgeschichte des Paares begann unerwartet während der Tournee 2018. Ein besonderer Satz brachte die beiden zusammen.
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
