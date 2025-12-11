Home News TV-News

„Bauer sucht Frau“: Spargelbauer Friedrich Dieckmann geht auf die Knie

Romantischer Antrag

„Bauer sucht Frau“: Spargelbauer Friedrich Dieckmann geht auf die Knie

11.12.2025, 14.54 Uhr
von Anja Kratz
Friedrich Dieckmanns emotionale Hofwoche bei "Bauer sucht Frau" sorgt für Dramatik und Romantik gleichermaßen. Plötzlich geht der beliebte Spargelbauer sogar auf die Knie - und macht seiner Auserwählten einen Antrag!
Friedrich Dieckmann und Laura
Romantische Geste auf dem Spargelhof: Bauer Friedrich Dieckmann geht vor seiner Auserwählten auf die Knie und macht ihr am Ende der Hofwoche einen romantischen Antrag.  Fotoquelle: RTL
Friedrich Dieckmann und Laura
Bei Spargelbauer Friedrich Dieckmann hat es mächtig gefunkt! Am Ende seiner Hofwoche schlug das Herz des beliebten Junggesellen für eine Teilnehmerin höher. Doch es flossen auch Tränen.  Fotoquelle: RTL

Bei Bauer sucht Frau wird in diesem Jahr viel gelacht, gearbeitet – und geweint. Einer, der in der Staffel 2025 besonders im Mittelpunkt steht, ist Spargel- und Ackerbauer Friedrich Dieckmann, 29 Jahre alt und aus Lippetal. Der Landwirt erlebt auf seinem Hof eine emotionale Hofwoche, die für ihn und seine beiden Bewerberinnen wichtiger wurde als zunächst gedacht.

Bauer Friedrich zwischen zwei Frauen – und einer schweren Entscheidung

Zu Beginn lernte Friedrich zwei Frauen kennen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Laura, 26, Lehrerin aus Hessen, und Selina, die sich ebenfalls große Chancen ausrechnete.
Doch je mehr Zeit auf dem Hof verging, desto klarer wurde: Friedrich fühlte sich vor allem zu Laura hingezogen. Seine Entscheidung, Selina vorzeitig nach Hause zu schicken, fiel ihm sichtlich schwer – laut RTL flossen bei der Verabschiedung sogar Tränen. Selina zeigte sich später enttäuscht über den Verlauf der Hofwoche und kritisierte öffentlich, dass sie sich teilweise nicht fair behandelt gefühlt habe.

"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Laura überrascht mit echter Bodenständigkeit

Laura, die sonst vor einer Klasse steht, zeigte auf Friedrichs Hof schnell, dass sie auch mit landwirtschaftlichen Aufgaben umgehen kann. Osthessen-News berichtete, wie sehr die 26-Jährige beim Traktorfahren und bei der Arbeit auf dem Feld aufblühte. Statt Schulheften gab es für sie plötzlich Erntekisten – und das schien ihr besser zu gefallen, als sie selbst gedacht hätte.

Annäherung auf dem Spargelhof von Friedrich – und ein romantischer Antrag

Im Verlauf der Hofwoche kamen sich die beiden immer näher. RTL zeigte, dass sie gemeinsame Ausflüge unternahmen, viel miteinander sprachen und spürbar eine Verbindung aufbauten.
Ein Moment sorgte dabei besonders für Aufmerksamkeit: Medien wie agrarheute und Gala berichteten, dass Friedrich Laura einen romantischen – wenn auch humorvoll gemeinten – Antrag machte. Dabei ging es nicht um eine echte Verlobung, sondern um eine kleine, liebevolle Geste, die Laura zum Lachen brachte und zeigte, wie wohl sich beide miteinander fühlen.



Gefühlschaos bei "Bauer sucht Frau": Emotionen und Tränen

Trotz Harmonie gab es zwischendurch Unsicherheiten. Bei einer Entscheidung auf dem Hof kamen bei Laura die Tränen – laut RTL, weil ihre Gefühle stärker geworden waren, als sie zunächst sagen konnte. Friedrich wiederum wirkte emotional, weil er niemanden verletzen wollte und gleichzeitig spürte, dass ihm die Situation wichtig geworden ist.

Wie geht es für Friedrich Dieckmann und seine Laura weiter?

Ob aus den beiden ein echtes Paar wird, bleibt offen. Klar ist jedoch: Der Landwirt, der nach eigener Aussage „endlich die Richtige finden“ möchte, hat mit Laura jemanden getroffen, der ihn auf mehreren Ebenen berührt. Beide lassen sich Zeit, wollen einander ohne Fernsehkameras weiter kennenlernen – und viele Zuschauer hoffen auf ein Happy End.

